Koliko splitski studenti popiju kave i popuše cigareta? SC im nabavlja 300.000 eura duhana

Splitski studenti u prizemlju studentskog doma Dr. Franjo Tuđman na kampusu mogu u kupovinu u trgovinu naziva Naš mali dućan. Prehrambeni proizvodi, higijenski proizvodi, kruh, peciva, mlijeko, sve što je potrebno za svakodnevni život. Tako ga opisuju na internetskim stranicama Studentskog centra (SC) u Splitu koji drži trgovinu.

No, u Našem malom dućanu može se kupiti i duhana. Pa što li je Split bez jedne cigarete i šalice kave koja se može popiti odmah pored dućana u caffe baru Tinel, isto u sklopu SC-a Split?

Za dućan godišnje 300.000 eura duhana. Troši se 4.500 kutijica Marlboro Touch

Koliko je duhana potrebno za dućan i koliko kave ode za studente, vidljivo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Naime, tamo SC Split objavljuje nabave za svoje proizvode pa smo zavirili na što se troši. Godišnje tako SC osigurava 300.000 eura duhana i duhanskih proizvoda. Toliko iznosi nabava za taj segment. I u planu javne nabave SC je napisao da će duhan približno koštati 300.000 eura. Dakako, sam student u dućanu plaća taj duhan. Kupuju se cigarete i rezani duhan, elektroničke cigarete, jednokratne elektroničke cigarete i duhanski pribor.