Zagrebački student stvara budućnost formule: Njegovoj ekipi su dali da koristi superračunalo

Bolid FSB Racing Teama ove je godine osvojio drugo mjesto u kategoriji Cost & Manufacturing (engl. troškovi i proizvodnja) na natjecanju Formule Student FSAE u Italiji. Za odličan dizajn njihova bolida Monachus dijelom je zaslužna nova simulacija kretanja u zavojima koju je razvio student Pave Piacun, za što je ove godine nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

Piacun je tijekom dviju natjecateljskih godina bio voditelj podtima za aerodinamiku u FSB Racing Teamu, a na razvoju novog modela simulacije radio je tijekom tri mjeseca prošle godine. Za srednja.hr objašnjava da je shvatio kako je model koji su prije koristili bio nedostatan jer su njime mogli simulirati samo pravocrtno gibanje.

- Naime, staze za Endurance i Autocross, dvije najdulje i najzahtjevnije discipline na dinamičkom dijelu natjecanja, isprepletene su zavojima! Naš model, dakle, nije uzimao u obzir utjecaje bočnog vjetra, zakreta kotača te kutova propinjanja i valjanja, prisjetio se Piacun.

Ključna je za podešavanje aerodinamičkog paketa

Stoga je odlučio razviti simulaciju koja će se fokusirati upravo na zavoje. Nova simulacija timu omogućava donošenje bolje informiranih odluka o dizajnu i razvoju specifičnih dijelova bolida, prvenstveno njegova aerodinamičkog paketa. Piacun nam objašnjava da su prije zanemarivali testiranje osjetljivosti krila na stvarne uvjete na stazi, a s novom simulacijom znat će i kako trebaju prilagoditi taj važan dio stvarnim uvjetima.

- Na taj način, uz pouzdanje u simulacije, mogli bismo brže donositi odluke tijekom razvoja, opseg testiranih iteracija geometrije krila rastao bi eksponencijalno, a ekipa bi u konačnici uštedjela i novac i vrijeme. U današnje vrijeme računalne simulacije upravo tome i služe: smanjenju učestalosti vremenski i financijski zahtjevnog testiranja na stazi tijekom razvoja te povećanju opsega razvoja jer se sve odvija iza ekrana, potrebni su samo tvoja ideja, miš i dani softver, približio nam je ovu temu Piacun.

Racing teamu se priključio još kao brucoš

U FSB Racing Team došao je još kao brucoš, nakon završetka V. gimnazije u Splitu, a ondje je proveo tri godine te se sada oprostio od ekipe. Posebno je zahvalio tadašnjem voditelju Lorencu Lisici, nakon čijeg je odlaska preuzeo vodstvo nad podtimom za aerodinamiku. Prisjeća se da je posljednjih šest mjeseci njegova mandata bilo obilježeno proizvodnjom svih dijelova, pri čemu se pozornost obraćala na svaki detalj.

- Glavna stvar kojom sam se bavio tijekom svojeg mandata na mjestu podvoditelja bila je uvođenje reda – kako u dokumentaciju tako i u postavke simulacija i praćenje testiranja. I to kako za druge tako i za mene. To je zapravo bila još jedna od motivacija za odabir teme ovog rada. Iz razgovora s iskusnijim ekipama shvatio sam što trebamo napraviti s aspekta simulacija kako bismo se približili vrhu našeg svijeta, komentirao je Piacun.

Što točno nova simulacija znači za ekipu?

Čvrsto je uvjeren da se i tijekom karijere želi baviti upravo računalnim simulacijama jer smatra da one čine razliku u stotinkama sekunde potrebnima za pobjedu, što je, kako smatra, vidljivo i na najprestižnijim natjecanjima Formule 1 i Endurancea. Pitali smo ga i da nam u praksi objasni što im kvalitetna simulacija može pružiti u konstrukciji bolida i pripremi za natjecanje, a Piacun navodi da simulacija igra veliku ulogu u dizajniranju bolida kako bi bio stabilan tijekom vožnje.

- Ne smije dolaziti do iznenadnih skokova ili padova performansi, već promjene moraju biti postupne. Na taj način vozač s vremenom, kada nauči kako se bolid ponaša, počinje vjerovati u njegove sposobnosti i stječe potrebno samopouzdanje za vožnju konceptnog bolida. To je, dakako, i pitanje sigurnosti jer vozač zbog aerodinamičke neravnoteže ne smije izgubiti stražnji kraj bolida tijekom vožnje jer bi to u konačnici moglo dovesti do opasne situacije, objašnjava Piacun.

Uz pomoć simulacije ekipa može usporediti različite konstrukcije bolida i tako steći sigurnost u donošenje odluka. Simulacije im ukazuju na pravi smjer razvoja bolida, a stvarni rezultati obično su unutar 10 posto vrijednosti predviđenih simulacijom, što ih čini izrazito korisnima ne samo za Formulu Student nego i za čitavu automobilsku industriju, pojašnjava nam Piacun.

FSB racing team | Foto: Privatna arhiva

Sam je rekao mentorici da ima projekt za Rektorovu nagradu

Da je njegov projekt zaslužio Rektorovu nagradu, zaključio je sam, a to je odlučio reći svojoj profesorici Tessi Uroić nakon jednog predavanja. Ona mu je tada rekla da bi rado sudjelovala u projektu i tako mu postala mentorica, što mu je dalo vjetar u leđa.

- Zatim je došlo ljeto. Nije bilo riječi o radu jer smo se ekspresno pripremali za natjecateljsku sezonu s novim konceptom bolida Monachus, što je za ekipu značilo mnogo neprospavanih noći i prijeđenih kilometara. Kako se približavao rok, a natjecanja su već bila iza nas, znao sam da je jedino ispravno ispoštovati dosadašnji trud i svoju mentoricu te napisati rad za Rektorovu nagradu. Naime, ovakav simulacijski model dosad nije bio spominjan na našim prostorima, a mogao bi biti od pomoći budućim ambicioznim inženjerima koji se žele baviti aerodinamikom, prisjetio se Piacun.

Srce je ekipi dopustila da koristi njihovo superračunalo

Veliku ulogu u njegovu projektu imao je i Sveučilišni računski centar (Srce) jer je njegovoj ekipi dopustio korištenje superračunala Supek, što im je omogućilo da simulacije za koje je običnom računalu potreban cijeli dan provedu u svega sat vremena.

- Ovakva pomoć omogućuje nam da eksponencijalno povećamo broj različitih geometrija koje možemo testirati pa zaista možemo pustiti mašti na volju. Prije smo, naime, morali dobro promisliti o svakoj promjeni jer smo znali da ćemo na rezultate čekati barem jedan dan, a pritom smo željeli vidjeti napredak. Tko zna, predviđam da bismo uz ovakvu potporu kod nas, u Zagrebu, mogli vidjeti porast inovativnosti i kreativnosti u izradi bolida, što bi nas svakako gurnulo prema samom vrhu, komentira Pave Piacun.

'Profesori često vide Formulu student kao prepreku izvršavanju obveza'

Priča nam da je iz razgovora s drugim ekipama vidio kako su privilegirani jer imaju takvu mogućnost, budući da mnoga sveučilišta ekipama ne pružaju takvu podršku. Napomenuo je i da FSB Racing Team od Sveučilišta dobiva financijsku pomoć koja im omogućuje poboljšavanje uvjeta, opreme i svih sitnica koje inače koče pretvaranje ideje u stvarnost.

- Ono što mislim da bi sveučilište i fakulteti trebali poboljšati jest potpora pojedinaca, odnosno profesora, koji često vide Formulu Student kao prepreku izvršavanju studentskih obveza. Međutim, iskustva pokazuju da je u 90 posto slučajeva upravo Formula Student ono što je studentima otvorilo vidike i pomoglo im da sazriju kao inženjeri već pri samom ulasku u industriju. Uz pokroviteljstvo profesora, ovaj i slični projekti zasigurno bi dosegnuli još višu razinu i stekli veće priznanje na međunarodnoj sceni, istaknuo je Piacun.

Ljetos se zaposlio u Rimcu

Svoj mandat u FSB Racing Teamu završio je krajem ove sezone, a započeo je profesionalnu karijeru u automobilskoj industriji.

- Smatram da sam Racing Teamu dao dovoljno, i pisanih i opipljivih ostavština, te da je jedino pravedno da idući naraštaj nastavi optimizirati bolide i gurati FSB Racing Team prema samom vrhu europske Formule Student. Ljetos mi se ponudila prilika za odrađivanje prakse u Bugatti Rimcu i nešto mi je govorilo da moram iskoristiti val na kojem surfam u životu, potruditi se, učiti i vidjeti kako se slične stvari koje sam dosad radio u Formuli Student rade na najvišoj razini. Zanimao me način na koji se na toj razini simulira, testira i proizvodi automobil ograničene serije, podijelio je Piacun.

FSB racing team | Foto: Privatna arhiva

'Ne mogu riječima opisati svoje oduševljenje'

Nakon odrađene prakse dobio je priliku ostati u Rimcu na stalnoj poziciji pa je sada uzeo apsolventsku godinu studija, a uskoro ga čeka pisanje završnog rada.

- Znate ono, dosad sam Bugattije i Neveru gledao na Top Gearu, o Red Bull Racingu znao sam samo vikendom kada bi bila utrka, a sada je to moje svakodnevno radno okruženje. Jedna slika iz ureda na Rimac Kampusu: radite za računalom na gornjem katu i odjednom počne vibrirati i brujiti cijela zgrada kada se na testiranju dolje upali novi Tourbillon. Ne mogu riječima opisati svoje oduševljenje time što sam upravo tu gdje jesam. Jedino što mogu jest iskreno zahvaliti svima koji su me gurali naprijed i davali mi prilike čak i onda kada ni sam za sebe ne bih vjerovao da ih zaslužujem, zaključio je Pave Piacun.