Faks SC objavio natječaj za subvenciju od 60 eura mjesečno. Može je dobiti 315 studenata

SC objavio natječaj za subvenciju od 60 eura mjesečno. Može je dobiti 315 studenata

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

13. studeni 2026.

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SC objavio natječaj za subvenciju od 60 eura mjesečno. Može je dobiti 315 studenata

Soba u riječkom domu, studentica | foto: SCRI, Canva

SC u Rijeci objavio je natječaj za subvencije studentima koji žive u privatnom najmu. Riječ je o 60 eura mjesečno za 315 studenata.

Raspisan je natječaj subvencija za studente koji žive kod privatnih stanodavaca u Rijeci. Radi se o državnoj potpori od 60 eura mjesečno za cijelu akademsku godinu, od 1. listopada do 15. srpnja. U Rijeci dijeli se 315 subvencija.

Prijava online, dokumentacija se šalje poštom. Treba uvjerenje o boravištu u Rijeci

Iz Studentskog centra (SC) u Rijeci poručuju kako se ne mogu prijaviti oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu na natječaju ovog ljeta, makar su mjesto u domu odbili. Svi koji su se javili na natječaj ljetos, nisu dobili dom i sada žele subvenciju, moraju ponovno slati svu dokumentaciju. 

Pravo prijave nemaju ni studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini 2025./2026., što se ne odnosi na brucoše. Prijave su online, ali je dokumentaciju potrebno poslati preporučenom poštom do 27. 11. Online prijava mora se ispuniti do 27. 11. do 15:00 sati, dok se pošiljka može predati pošti cijelog tog dana.. Adresa slanja je Studentski centar Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka s naznakom 'Natječaj za smještaj'.

Studenti popunjavaju obrazac A i Izjavu o članovima kućanstva u online sustavu, potom ih ispisuju, potpisuju i šalju poštom s ostalom dokumentacijom. Ta dokumentacija ovjereni su obrasci C, D ili E, ovisno o vrsti studija i godini. Ti se obrasci ovjeravaju u referadi. Svi osim brucoša šalju i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju i stečen broj ECTS bodova, ne uključujući akademsku godinu 2026./2027.Obrazac F dostavljaju brucoši.

Valja dostaviti i uvjerenje o prebivalištu te uvjerenje o boravištu na području Rijeke koje mora biti važeće u trenutku podnošenja prijave na natječaj. Isto, obostranu kopija kartice bankovnog računa studenta, potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja te dokaz o uplati na iznos od osam eura za troškove obrade natječaja.

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Rezultati do 14. prosinca

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici SC-a do 14. prosinca. U roku od osam dana od objave privremenih rang-lista bit će moguće podnijeti pisani prigovor. Svi studenti koji ostvare subvenciju, morat će potpisati ugovor.

Cijeli natječaj i popis dokumentacije za dodatne bodove pogledajte ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

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