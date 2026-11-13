SC objavio natječaj za subvenciju od 60 eura mjesečno. Može je dobiti 315 studenata

Raspisan je natječaj subvencija za studente koji žive kod privatnih stanodavaca u Rijeci. Radi se o državnoj potpori od 60 eura mjesečno za cijelu akademsku godinu, od 1. listopada do 15. srpnja. U Rijeci dijeli se 315 subvencija.

Prijava online, dokumentacija se šalje poštom. Treba uvjerenje o boravištu u Rijeci

Iz Studentskog centra (SC) u Rijeci poručuju kako se ne mogu prijaviti oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu na natječaju ovog ljeta, makar su mjesto u domu odbili. Svi koji su se javili na natječaj ljetos, nisu dobili dom i sada žele subvenciju, moraju ponovno slati svu dokumentaciju.

Pravo prijave nemaju ni studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini 2025./2026., što se ne odnosi na brucoše. Prijave su online, ali je dokumentaciju potrebno poslati preporučenom poštom do 27. 11. Online prijava mora se ispuniti do 27. 11. do 15:00 sati, dok se pošiljka može predati pošti cijelog tog dana.. Adresa slanja je Studentski centar Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka s naznakom 'Natječaj za smještaj'.

Studenti popunjavaju obrazac A i Izjavu o članovima kućanstva u online sustavu, potom ih ispisuju, potpisuju i šalju poštom s ostalom dokumentacijom. Ta dokumentacija ovjereni su obrasci C, D ili E, ovisno o vrsti studija i godini. Ti se obrasci ovjeravaju u referadi. Svi osim brucoša šalju i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju i stečen broj ECTS bodova, ne uključujući akademsku godinu 2026./2027.Obrazac F dostavljaju brucoši.

Valja dostaviti i uvjerenje o prebivalištu te uvjerenje o boravištu na području Rijeke koje mora biti važeće u trenutku podnošenja prijave na natječaj. Isto, obostranu kopija kartice bankovnog računa studenta, potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja te dokaz o uplati na iznos od osam eura za troškove obrade natječaja.

Rezultati do 14. prosinca

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici SC-a do 14. prosinca. U roku od osam dana od objave privremenih rang-lista bit će moguće podnijeti pisani prigovor. Svi studenti koji ostvare subvenciju, morat će potpisati ugovor.

Cijeli natječaj i popis dokumentacije za dodatne bodove pogledajte ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.