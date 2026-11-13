Od 2027. godine stiže bitna novost u dodjeli stipendija: Studenti već sada trebaju obaviti jedan korak

Od 2027. nadležna će tijela pri dodjeli stipendija koristiti podatke iz Središnjeg registra stanovništva, a te podatke potrebno je provjeriti sada.
Planirate li se 2027. prijaviti za stipendiju, prije početka godine provjerite tko je sve evidentiran kao član vašeg kućanstva. Naime, od 1. siječnja 2027. nadležna će tijela pri dodjeli stipendija koristiti podatke iz Središnjeg registra stanovništva (SRS).
SRS je elektronički registar Porezne uprave koji na jednom mjestu okuplja podatke iz službenih evidencija. Svojim podacima možete pristupiti putem sustava e-Građani. Provjera traje nekoliko minuta i dobrovoljna je, a preporučuje se obaviti je prije 1. siječnja kako biste na vrijeme uočili eventualne pogreške.