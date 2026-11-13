Od 2027. godine stiže bitna novost u dodjeli stipendija: Studenti već sada trebaju obaviti jedan korak

Planirate li se 2027. prijaviti za stipendiju, prije početka godine provjerite tko je sve evidentiran kao član vašeg kućanstva. Naime, od 1. siječnja 2027. nadležna će tijela pri dodjeli stipendija koristiti podatke iz Središnjeg registra stanovništva (SRS).

SRS je elektronički registar Porezne uprave koji na jednom mjestu okuplja podatke iz službenih evidencija. Svojim podacima možete pristupiti putem sustava e-Građani. Provjera traje nekoliko minuta i dobrovoljna je, a preporučuje se obaviti je prije 1. siječnja kako biste na vrijeme uočili eventualne pogreške.

A kako provjeriti tko je evidentiran kao član vašeg kućanstva? Ovo su koraci koje je objavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike:

posjetite registar-stanovnistva.gov.hr ili se prijavite u sustav e-Građani i otvorite kategoriju 'Aktivno građanstvo'

u Središnjem registru stanovništva pregledajte svoje podatke i provjerite odgovara li popis članova kućanstva stvarnom stanju

ako netko nedostaje ili je na popisu osoba koja više nije član vašeg kućanstva, putem sustava predajte izjavu o članovima kućanstva

Ako se ne služite internetom, podatke možete provjeriti i u ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta. Djelatnici će vam pomoći pri pregledu podataka i, ako je potrebno, predaji izjave.