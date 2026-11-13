Kome se obratiti u slučaju seksualnog uznemiravanja na fakultetu? Zbor oštro osudio novi slučaj

O slučaju snimanja ženskog toaleta Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) u četvrtak se oglasio i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Među ostalim, objasnili su kome se studenti u slučaju povrede svojih prava mogu obratiti.

Kome se obratiti u slučaju seksualnog uznemiravanja na fakultetu?

Kao prvo, to je pravobranitelj ili pravobraniteljica na samom fakultetu. Svaka sastavnica (fakultet ili akademija) Sveučilišta u Zagrebu, objašnjavaju, ima Studentski zbor čiji su članovi izabrani putem studentskih izbora. Taj studentski zbor izabire studentskog pravobranitelja ili pravobraniteljicu, čija je zadaća briga o zaštiti studentskih prava. Kontakt podatke te osobe potražite na službenim stranicama vlastite sastavnice.

Druga adresa na koju se možete obratiti je i ona pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu. Ona, dodaju, kao i studentski pravobranitelji sastavnica, pruža pomoć studenticama i studentima u zaštiti njihovih prava, zaprima pritužbe vezane uz povrede studentskih prava te surađuje s nadležnim tijelima Sveučilišta i njegovih sastavnica radi unapređenja studentskog standarda i zaštite interesa studenata. Kontakt je: [email protected].

Obratiti se možete i povjerenicima sastavnice, ako postoje. Naime, neke od sastavnica SUZ-a imenovale su povjerenstva čija je zadaća rad na slučajevima uznemiravanja, poput Povjerenstva za zaštitu studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije. Nadalje, tu su i nadležna tijela. U postupanju sa žrtvama seksualnog nasilja to su: policija, zdravstvene ustanove (opće i kliničke bolnice, klinički bolnički centri), pravosudna tijela (sud i Državno odvjetništvo), centri za socijalnu skrb, odgojno - obrazovne ustanove i institucije koje pružaju pomoć i potporu u zaštiti mentalnog zdravlja.

'Zgroženi smo'

Iz SZZG-a ističu da su zgroženi ovim događajem. Smatraju da su privatnost, osobna sigurnost i dostojanstvo svakog studenta i zaposlenika temeljne vrijednosti akademske zajednice te da za njihovo nepoštivanje mora postojati nulta tolerancija.

- Zato ovakvo ponašanje osuđujemo te imenujemo nedopustivim. Prostori obrazovnih ustanova moraju biti sigurno okruženje u kojem se svaki pojedinac može osjećati zaštićeno i poštovano. Podržavamo spominjan stegovni postupak te da se on obavi nepristrano, sa svim utvrđenim činjenicama. Ukoliko se utvrdi krivnja spomenutog studenta, smatramo da on treba snositi kaznenu i stegovnu odgovornost sukladno zakonima Republike Hrvatske te pravilnicima Sveučilišta i Fakulteta. Ovaj događaj ujedno je podsjetnik na važnost kontinuiranog jačanja mehanizama prevencije, zaštite i prijavljivanja svih oblika uznemiravanja i povrede prava članova akademske zajednice nadležnim tijelima, radi pravovremenog postupanja i utvrđivanja stegovne mjere. Želimo naglasiti da je zaštita studentica i studenata primarna stavka akademske zajednice koju svi zajedno stvaramo, poručuju iz Zbora.