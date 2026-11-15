Pljušte oglasi za rad na adventu, izračunali smo koliko studenti mogu zaraditi: Na jedno morate pripaziti

Bliži se advent, studentima drugo najdraže razdoblje kad je riječ o mogućnostima zarade, odmah iza ljetne turističke sezone. Među oglasima za posao zagrebačkog Student servisa pronašli smo nekoliko zanimljivih, a satnice su mahom veće od minimalca.

Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica za 2026. iznosi 6,56 eura. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, satnica se nedjeljom, blagdanima i noću uvećava za 50 posto pa se minimalac tako penje na 9,84 eura po satu. Valja napomenuti da se tih 50 posto uvećanja računa na ugovorenu satnicu. Dakle, ako vam je satnica inače 10 eura, uvećava se na 15 eura.

Oglasi za posao na adventu

Dnevna soba d.o.o. traži šest studenata ili studentica za rad na adventskoj kućici, točnije, za pripremu i prodaju toplih i hladnih napitaka te prodaju hrane. Za to nude satnicu 8,5 eura. Angažman bi trajao od 25. studenog do 7. siječnja, a smjene su od 16 do 23:30 tijekom radnog tjedna te od 10 do 17 i od 17 do 24 vikendom. Prijave traju do 25. studenog.

Studente za usluživanje hrane i pića po satnici od 8 eura traži i Foodfest j.d.o.o. odnosno 'Institut za kobasice by Mate Janković'. U oglasu stoji da su u potrazi za studentima koji bi radili na festivalskim kućicama na 'najpoznatijim i najukusnijim festivalima u Zagrebu', a očekivano trajanje posla podudara se s razdobljem adventa: od 25. studenog do 7. siječnja. Radno vrijeme je prema dogovoru - smjene su od 11 do 17 sati te od 17 do 24. Prijave traju do 17. studenog.

Na Adventu u Zagrebu možete i prodavati suvenire, a zaposliti bi vas mogla Butiga d.o.o., koja nudi satnicu 7,50 eura. Traže studente za prodaju suvenira i poklon artikala, naplatu te održavanje radnog mjesta urednim i opskrbljenim. Početak rada je 26. studenog, a očekivano trajanje posla 40 dana. Radno vrijeme je od šest do sedam sati dnevno ili po odgovoru. Prijave traju do 23. studenog.

Zarada tijekom adventa

A koliko biste mogli zaraditi tijekom adventa? Prosječna satnica ovih oglasa jest 8 eura pa ćemo nju i koristiti za računicu. Za predviđeno trajanja posla uzimamo razdoblje od 25. studenog do 7. siječnja. U tom razdoblju imamo ukupno 34 'obična' radnih dana, šest nedjelja i četiri blagdana, odnosno ukupno deset dana kada se satnica uvećava za 50 posto.

Za prvi slučaj uzmimo studenta Ivana koji će tijekom adventa raditi na pola radnog vremena, odnosno četiri sata dnevno. Ako će raditi baš svaki dan tijekom 34 'običnih' dana, po četiri sata, za satnicu od 8 eura - zaradit će 1.088 eura. Ako će odraditi svaku nedjelju i blagdan, ukupno deset takvih dana, po četiri sata i satnici od 12 eura, koliko bi bilo zakonsko uvećanje, tih dana zaradio bi ukupno 480 eura. Kada se to zbroji, njegova zarada tijekom adventa bila bi 1.568 eura. Naravno, ako će na 'obične' dane raditi između 22 sata i ponoći (ili dulje), ti sati također će mu biti uvećani za 50 posto pa se ukupna cifra nešto penje. Ako nedjeljom ili blagdanom radite noću, ne dobivate još dodatnih 50 posto.

Za drugi slučaj uzmimo studenticu Anu koja će tijekom adventa raditi smjenu od osam sati. Ako će raditi tijekom svih 'običnih' dana, osam sati dnevno, po satnici od 8 eura zaradit će 2.176 eura. Ako će raditi sve nedjelje i blagdane, njih deset, po osam sati i satnici od 12 eura - zaradit će 960 eura. Kada se te cifre zbroje, ukupna zarada je 3.136 eura. I ovdje valja napomenuti da će joj se sati koje odradi iza 22 sata tijekom 'običnih' dana računati po 50 posto većoj satnici pa bi zarada mogla biti i nešto veća. U ove iznose nije uračunata napojnica koje na adventu zasigurno ne nedostaje.

Ako radite za minimalac, oprez!

Ako pak ne budete Ivanove i Anine sreće i vaš poslodavac bude nudio minimalac, važno je da na umu imate da minimalna učenička i studentska satnica od 1. siječnja 2027. raste. Nova satnica iznosit će 7,06 eura.

Važno je pripaziti na to prilikom dogovora s poslodavcem i podizanja studentskog ugovora. Ako budete imali problema s poslodavcem zbog isplate, možete se obratiti studentskom servisu, a više o tome pisali smo ovdje.