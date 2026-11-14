Čak tri ministarstva i velike bolnice traže studente za rad: Jedna se ističe satnicom

I ministarstvima i državnim te gradskim bolnicama nedostaje radnika pa u svoje redove pozivaju - studente. Među oglasima za posao zagrebačkog Student servisa tako smo naišli na niz oglasa za posao u ovim tijelima i ustanovama. Moglo bi vam se svidjeti što neki nude satnicu veću od minimalne.

Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica za 2026. iznosi 6,56 eura, dok će se od 1. siječnja 2027. popeti na 7,06 eura. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, satnica se nedjeljom, blagdanima i noću uvećava za 50 posto, pa se minimalac tako penje na 9,84 eura po satu sada te 10,59 eura od sljedeće godine. Valja napomenuti da se tih 50 posto uvećanja računa na ugovorenu satnicu. Dakle, ako vam je satnica inače 10 eura, uvećava se na 15 eura.

Koliku satnicu nude ministarstva?

Najveću satnicu nudi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 7,50 eura po satu za pomoćne fizičke poslove. Riječ je o seljenju namještaja, pražnjenju spremnika s papirom i plastikom, prijenosu opreme i sličnim poslovima te povremenim skladišnim poslovima. Očekivano trajanje posla je neodređeno, a radno vrijeme od 9 do 15 sati. Postoji mogućnost prilagodne radnog vremena uz prethodni dogovor. Prijave traju do 18. studenog.

Satnicu od 7 eura za obavljanje administrativnih poslova studentima nudi Ministarstvo zdravstva. Osobu traže na dulje razdoblje, a radno vrijeme je osam sati dnevno. Potrebna znanja su ona iz rada na računalu i u MS Officeu. Od kandidata traže odgovornost, urednost i timski rad. Prijave traju do 20. studenog.

Više zahtjeva ima Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, no nude minimalnu satnicu, 6,56 eura. Posao je administracija te poslovi pregleda troškovnika radova u Excelu. Preciznije, kopiranje, skeniranje dokumenata, unos evidencije u .xls tablice te formiranje novih tablica u .xls formatu, računske kontrole troškovnika radova te pregled projektno tehničke dokumentacije. Traže studenta/icu koji posjeduje preciznost u obavljanju poslova te komunikativnost za potrebe evidentiranja podataka u Excel tablicama.

Studenti trebaju biti na diplomskom studiju, i to arhitekture, građevine, strojarstva ili elektrotehnike. Poželjne vještine su, naime, poznavanje propisa vezane uz građenje. Očekivano trajanje posla je godinu dana, a radno vrijeme je od 7:30-8:30 do 15:30-16:30, odnosno sukladno obvezama studenta na fakultetu. Prijave traju do 25. studenog.

U Klinici za psihijatriju Vrapče satnica 10 eura

Studente traže i bolnice. Klinika za psihijatriju Vrapče zapošljava studente za pomoćne poslove u kuhinji sa satnicom 10 eura. Ovdje biste mogli najviše zaraditi jer se radi i nedjeljom i blagdanima. Radno vrijeme je po dogovoru. Prijave traju do 25. studenog.

Klinička bolnica Sveti Duh traži podršku u projektnim i administrativnim aktivnostima za 7,50 eura po satu. Poslovi su: pomoć u provedbi projektnih i istraživačkih aktivnosti Odjela za znanost, nastavu, projekte i klinička ispitivanja, prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka, izrada i uređivanje tablica i baza podataka, statistička pomoć, pomoć u pripremi projektne dokumentacije i izvještaja, pretraživanje i obrada informacija vezanih uz nacionalne i međunarodne projekte te ostali poslovi podrške u radu Odjela. Radno vrijeme je po dogovoru i obvezama studenta. Prijave traju do 20. studenog.

Klinički bolnički centar Zagreb traži informatičkog tehničara za održavanje hardvera, a satnica je 6,56 eura. Radno vrijeme je radnim danom od 7 do 15 ili 8 do 16. Opis posla među ostalim sadrži i poslove instaliranja hardverske i softverske opreme, poslove dijagnostike i otklanjanja kvarova te poslove održavanja računala i pripadajuće hardverske opreme i brine o ispravnosti informatičkog sustava. Prijave traju do 24. studenog.