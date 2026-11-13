Novi detalji slučaja koji je uznemirio studentice: Policija otkrila koga sumnjiči za snimanje u WC-u

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje i podnijela kaznenu prijavu protiv 24-godišnjaka zbog sumnje da je 5. studenoga u ženskom WC-u Filozofskog fakulteta u Zagrebu bez pristanka snimio studenticu. Prijavu za kazneno djelo neovlaštenog slikovnog snimanja policija je podnijela Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Prema priopćenju policije, 24-godišnjak je tog poslijepodneva u visokoškolskoj ustanovi na Trnju došao do prostorije 'posebno zaštićene od pogleda' u kojoj se nalazila žena. Policija sumnja da ju je snimio bez njezina znanja i pristanka s namjerom da povrijedi njezinu privatnost. Iz zagrebačke policije dodaju da protiv 24-godišnjaka ranije nisu postupali niti su ga kazneno prijavljivali.

Podsjetimo, Uprava Filozofskog fakulteta ranije je za srednja.hr potvrdila da je studentica sama prijavila slučaj policiji. Fakultet je izrekao privremenu suspenziju studentu koji je snimao do konačne odluke Stegovnog suda, što je od dekana zatražio i Studentski zbor.

Sličan incident u ženskom WC-u Fakulteta prijavljen je i u siječnju. Policija je tada pozvana, a iz Uprave su pojasnili da nisu mogli pouzdano utvrditi tko je snimao pa nije podnesen prijedlog za pokretanje stegovnog postupka.

O slučaju snimanja ženskog toaleta Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) u četvrtak se oglasio i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Među ostalim, objasnili su kome se studenti u slučaju povrede svojih prava mogu obratiti, o čemu više možete čitati ovdje.