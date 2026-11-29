Završili ste studij i ne možete pronaći posao, a živite s roditeljima i nemate pojma koliko su vas dugo spremni uzdržavati? Zapravo, njihove obveze po tom pitanju definirane su Obiteljskim zakonom, baš kao što je i obveza djece da jednog dana uzdržavaju roditelje, o čemu smo nedavno pisali.

Naime, uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, pastorka, maćehe i očuha te bake i djeda. Prema Obiteljskom zakonu, roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete dok se školuje u srednjoj školi, pa sve do završetka studija, ako redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do njegova 26. rođendana. Isto vrijedi neovisno o tome pohađa li punoljetno dijete sveučilišni ili stručni studij, pa čak i program osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja za odrasle.

- Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kada zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tijekom tekuće školske, odnosno akademske godine, dodatno je pojašnjeno u Obiteljskom zakonu.

Uzdržavani student mora roditelje informirati o svom studiju

Uz to, ako se dijete ne može zaposliti, roditelji su ga dužni uzdržavati najdulje godinu dana nakon završetka školovanja ili do njegova 26. rođendana, ovisno o tome što nastupi prije. Ako se dijete zaposli i počne ostvarivati vlastite prihode kojima se može uzdržavati, obveza roditelja odmah prestaje. Ako roditelj djetetu plaća alimentaciju, u trenutku kad se dijete zaposli ili navrši 26 godina, tužbom može zatražiti da sud utvrdi prestanak obveze.

Punoljetno dijete koje prima uzdržavanje radi obrazovanja prema Obiteljskom zakonu dužno je obavijestiti roditelje o redovitom ispunjavanju svojih obveza najkasnije do 1. studenoga za svaku školsku, odnosno akademsku godinu.

Roditelji koji uzdržavaju punoljetno dijete prema Obiteljskom zakonu imaju pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. Ako punoljetno dijete zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad, roditelji su ga dužni uzdržavati sve dok ta nesposobnost traje, dodatno je propisano Obiteljskim zakonom.

Dijete koje radi od 15. godine sudjeluje u vlastitom uzdržavanju

Roditelj koji odbije uzdržavati dijete u skladu s ranije navedenim uvjetima, odnosno ne plaća alimentaciju, kazneno odgovara prema Kaznenom zakonu.

- Tko ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ako se obveza odnosi na uzdržavanje djeteta ili osobe koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad,



počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje, navedeno je u Kaznenom zakonu.

Ovdje treba napomenuti da se za radno sposobnu punoljetnu osobu koja je završila studij primjenjuje odredba o kazni do jedne godine zatvora jer izraz 'dijete' u odredbi o kazni do tri godine označava osobu mlađu od 18 godina.

Međutim, osim roditelja, i djeca imaju određene dužnosti. Prema članku 90. Obiteljskog zakona, dijete koje je navršilo 15 godina, zaposleno je i stječe imovinu radom, dužno je pridonositi svojem uzdržavanju i obrazovanju, iako zakon ne precizira koji bi udio svojih primanja trebalo izdvajati niti to definira na bilo koji drugi numerički način.