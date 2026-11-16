Jedno sveučilište birat će rektora, na četiri njih promjene za studente

Dok su studentski predstavnici glas studenata, rektori su oni koji predstavljaju i zastupaju sveučilište i odgovaraju za zakonitost rada. Izbori za studentske predstavnike i rektore upravo su zato važni, budući da su poluga sveučilišta. Provjerili smo koja sveučilišta ove akademske godine održavaju rektorske, odnosno studentske izbore.

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Prema Zakonu o visokom obrazovanju sveučilištem upravljaju senat i rektor, a rad javnog sveučilišta i njegovih sastavnica nadzire sveučilišno vijeće. Rektor je čelnik sveučilišta koji predstavlja i zastupa sveučilište te odgovara za zakonitost rada sveučilišta. Mandat rektorima traje četiri godine i ista osoba može se još jednom izabrati. Bira ih senat sveučilišta. Ako rektor nije izabran u postupku izbora, senat imenuje vršitelja dužnosti najdulje do godinu dana.

- Rektor javnog sveučilišta ima ovlasti: organizira rad i poslovanje sveučilišta, saziva i predsjeda sjednicama senata, predlaže senatu donošenje općih akata te donosi opće akte koji nisu u nadležnosti senata, u suradnji s čelnicima sastavnica izrađuje prijedlog programskog ugovora sveučilišta, predlaže sveučilišni financijski plan, upravlja izvršenjem sveučilišnog financijskog plana, upravlja imovinom sveučilišta uz prethodnu suglasnost senata, obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima sveučilišta. Rektor javnog sveučilišta obvezan je podnijeti senatu i sveučilišnom vijeću godišnje izvješće o provedbi strategije razvoja sveučilišta, izvješće o poslovanju i provedbi programskog ugovora te druga izvješća određena statutom sveučilišta. Rektoru u radu pomažu prorektori. Prorektore imenuje i razrješava senat na prijedlog rektora, stoji u Zakonu.