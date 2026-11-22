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22. studeni 2026.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić donio je novu sistematizaciju. Dosadašnja je datirala od 2010. godine. Provjerili smo što je uveo.
Sveučilište u Zagrebu donijelo je početkom rujna novu sistematizaciju, točnije, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu. Sistematizaciju je donio rektor Stjepan Lakušić nakon provedenog savjetovanja s radničkim vijećem i pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna pitanja. Ovime sistematizacija iz 2010. godine i sve njezine izmjene, odlaze u prošlost.
Kako se navodi u sistematizaciji, njome se utvrđuje unutarnji ustroj Sveučilišta, nazivi radnih mjesta, uvjeti za zapošljavanje, opisi poslova te potreban broj izvršitelja. To što u sistematizaciji postoji neko radno mjesto, naglasimo, ne znači da je ono popunjeno te da je netko sada zaposlen na toj poziciji. No, put za zaposlenje je otvoren. U sistematizaciji je objašnjeno kako o potrebi zapošljavanja odlučuje rektor u skladu s odredbama zakona, statuta, svojeg plana i programa te same sistematizacije.
U sistematizaciji opisano je da zaposlenici sveučilišta na dan stupanja ovog pravilnika nastavljaju rad na svojim radnim mjestima u skladu s važećim ugovorima o radu, do rasporeda na radna mjesta u skladu s ovim pravilnikom, odredbama zakona o radu i kolektivnog ugovora. Naglašeno je da sa zaposlenicima kojima su ovim pravilnikom izmijenjeni nazivi radnog mjesta ili opis poslova, nakon stupanja na snagu pravilnika sklopit će se izmijenjeni ugovor o radu.
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