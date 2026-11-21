Veleučilište se pripojilo fakultetu: Sada imaju važnu obavijest za studente
Od 22. listopada u mailovima studenata bivšeg ZVU-a počinje promjena sufiksa korisničkog identiteta AAI@Edu FZS-a sa 'zvu.hr' na 'fzs.hr'.
10:41 37 d 15.10.2026
21. studeni 2026.
Dekan Igor Filipčić objašnjava da isti studijski program Sestrinstvo ima od 2022. godine, a studenti zbog nepažnje ne mogu dobiti povrat upisnine.
Našoj redakciji nedavno se obratila jedna studentica izvanrednog stručnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija u Zagrebu, pitajući može li dobiti povrat upisnine jer je mislila da se studij izvodi isključivo online. Naime, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu od jeseni se pripojilo Sveučilištu u Zagrebu, što će sa sobom zasigurno povući niz promjena. Međutim, privremeni dekan Igor Filipčić odgovorio nam je da je studijski program studija sestrinstva promijenjen još mnogo prije pripajanja, odnosno 2022. godine.
- Studijski program akreditiran je 2022. godine u skladu s tada važećim propisima koji uređuju izvođenje nastave uz primjenu digitalnih tehnologija. Od samog početka izvođenja studija nastava se organizira prema hibridnom modelu. Većina teorijske nastave (predavanja i seminari) izvodi se putem sinkroničnih i asinkroničnih online oblika rada, dok se praktična nastava u praktikumima te kliničke vježbe u cijelosti izvode uživo, u nastavnim bazama i zdravstvenim ustanovama, pod stručnim nadzorom nastavnika i mentora iz zdravstvenog sustava, opisuje nam dekan.
Veleučilište se pripojilo fakultetu: Sada imaju važnu obavijest za studente
Od 22. listopada u mailovima studenata bivšeg ZVU-a počinje promjena sufiksa korisničkog identiteta AAI@Edu FZS-a sa 'zvu.hr' na 'fzs.hr'.
10:41 37 d 15.10.2026
Za tisuće studenata u Zagrebu velika promjena, veleučilište postaje fakultet: 'Bit će pitanja'
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu od jeseni bi trebalo postati Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sam fakultet formalno već postoji
15:23 58 d 24.09.2026
Ističe da se najmanje polovica studijskog programa odnosi na kliničko obrazovanje, koje se izvodi u zdravstvenim ustanovama i stvarnim kliničkim uvjetima te obuhvaća ukupno 2.300 sati nastave.
- Takav model izvođenja nastave nužan je radi ostvarivanja propisanih ishoda učenja, stjecanja stručnih kompetencija te ispunjavanja uvjeta koje za obrazovanje medicinskih sestara propisuju europski i nacionalni standardi, zaključio je dekan.
Filipčić ističe da su studentima tijekom studiranja dostupne sve relevantne informacije o načinu izvođenja nastave i studijskim obvezama. To, dakako, znači da Fakultet zdravstvenih studija ne isplaćuje povrat upisnine studentima koji su studij upisali očekujući da će ga moći završiti isključivo na daljinu.
Sveučilište trese pitanje autonomije i pritisaka. Studentska predstavnica odgovara jednom rečenicom
Rektorovo poništavanje dekanskih izbora na riječkom fakultetu, uz amenovanje Senata, čini se, baš i ne dotiče studentske predstavnike.
11:16 114 d 30.07.2026
Sveučilište u Zagrebu dobilo novi fakultet, kreće ove godine: Poznato što će biti s postojećim studentima
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu postaje 35. fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Upisne kvote za sada će ostati kakve jesu.
16:45 173 d 01.06.2026
U rasporedu za izvanredni studij na nastavi od 7. rujna do 4. prosinca uživo se održavalo jedino uvodno predavanje i neposredno nakon njega predavanje kolegija Osnove zdravstvene njege. U rasporedu stoji da su se vježbe iz kolegija Osnove zdravstvene njege održavale od 5. do 31. listopada, iako raspored vježbi po danima nije objavljen. Na web stranici nije dostupan raspored nakon 11. siječnja, o čemu smo također obavijestili upravu.
Izvanredni stručni prijediplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija traje tri godine i nosi ukupno 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se akademski naziv stručne prvostupnice, odnosno stručnog prvostupnika sestrinstva.
Podsjetimo, od ove akademske godine Zdravstveno veleučilište pripojilo se Sveučilištu u Zagrebu i promijenilo naziv u Fakultet zdravstvenih studija. Međutim, pojedini studiji postat će sveučilišni tek nakon provedbe nove akreditacije. Prvi će na akreditaciju diplomski studij menadžmenta u sestrinstvu, nakon čega slijede sestrinstvo i fizioterapija, a na kraju radna terapija.
O pripajanju i tome što ono znači za studente nedavno smo razgovarali s predsjednicom Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija Vanesom Vlašić, a intervju pročitajte na poveznici.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 4 d 17.11.2026
Kako maturantu uništiti ručak? Pitajte ga kako idu pripreme za maturu!
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
12:02 4 d 17.11.2026
Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?
Od 2027. stipendije i doplatci računaju se prema podacima u Središnjem registru stanovništva. Evo gdje ih možete provjeriti.
15:40 5 d 16.11.2026
Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo
Vodič za sve koji su prvi put sami pred perilicom: Peremo li veš na 30 ili 60 stupnjeva i kada se stavlja omekšivač? Ovo su odgovori na sva pitanja.
16:16 8 d 13.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 11 d 10.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 15 d 06.11.2026
Besplatni psiholog za studente: Imamo adrese na koje se možete javiti
Studenti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku za besplatnu psihološku pomoć mogu se javiti na više adresa.
09:09 11 h 21.11.2026
SC otkrio kad počinje najveći studentski advent: Čak 23 koncerta, pročitajte popis izvođača
Tijekom Adventa na Kampusu nastupaju Neda Ukraden, Željko Bebek, Maja Šuput, Jole, ET, Giuliano, Matko i Brane i brojni drugi.
16:01 1 d 20.11.2026
Nova rang-lista sveučilišta. Dva hrvatska na njoj
Izašla je nova rang-lista sveučilišta, Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings za 2027. godinu.
11:54 1 d 20.11.2026
Studenti u Zagrebu dobili novog predstavnika: Stiže s FER-a, ovo su mu obećanja
Lovro Priselec izabran je za predsjednika Studentskog zbora u Zagrebu. Zamjenica mu je Aneta Jelinčić, a predsjednik Skupštine je Gordan Kragić.
14:05 2 d 19.11.2026
Studentima velikog grada dijeli se 30.000 eura: Prijavite se na vrijeme
Riječ je o potpori u obliku sponzorstva za jačanje studentskog sporta. U ovu svrhu SCST je za 2026. godinu u svom namijenio 30.000 eura.
10:42 2 d 19.11.2026
Studenti arhitekture brane se od medija, a ne usude se postaviti nijedno teško pitanje
Studenti koji su posprdno reagirali na naš sestrinski medij bauštela.hr jako su uvrijeđeni što ih mediji prozivaju elitistima
16:55 4 d 17.11.2026
Kupuješ stan? Prvo potpiši da susjedi smiju iznajmljivati turistima! U zgradi s 41 stanom živi jedna obitelj
Novi stanovi, ali ne i novi stanari. Primjer iz Dubrovnika otkriva kako se suglasnost za turistički najam ucjenom može osigurati već pri prodaji.
10:25 10 h 21.11.2026
Mala općina prodaje čak 28 nekretnina: Rješavaju se i 6.300 kvadrata šume za 30 tisuća eura
Kupce koji planiraju gradnju vlastitog doma čeka i oslobođenje od komunalnog doprinosa. No oni se moraju obvezati na dugogodišnji život u općini.
10:15 10 h 21.11.2026
Mirogoj još nije vratio stari sjaj: Arkade i crkva na čekanju, evo što kaže Holding
Mirogoj i dalje čeka cjelovitu obnovu. Zasad je dovršena Upravna zgrada i mrtvačnica. Arkadama se i dalje ne može hodati, a obnovu čeka i crkva.
08:24 12 h 21.11.2026
Darko (76) u HGSS-u je pola stoljeća: 'S godinama gubimo snagu, ali dobivamo znanje'
Alpinist Darko je član HGSS-a već 52 godine. Više ne sudjeluje izravno u akcijama spašavanja, ali u 'pozadini' pomaže itekako vrijednim prijedlozima.
08:23 12 h 21.11.2026