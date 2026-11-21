Našoj redakciji nedavno se obratila jedna studentica izvanrednog stručnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija u Zagrebu, pitajući može li dobiti povrat upisnine jer je mislila da se studij izvodi isključivo online. Naime, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu od jeseni se pripojilo Sveučilištu u Zagrebu, što će sa sobom zasigurno povući niz promjena. Međutim, privremeni dekan Igor Filipčić odgovorio nam je da je studijski program studija sestrinstva promijenjen još mnogo prije pripajanja, odnosno 2022. godine.

- Studijski program akreditiran je 2022. godine u skladu s tada važećim propisima koji uređuju izvođenje nastave uz primjenu digitalnih tehnologija. Od samog početka izvođenja studija nastava se organizira prema hibridnom modelu. Većina teorijske nastave (predavanja i seminari) izvodi se putem sinkroničnih i asinkroničnih online oblika rada, dok se praktična nastava u praktikumima te kliničke vježbe u cijelosti izvode uživo, u nastavnim bazama i zdravstvenim ustanovama, pod stručnim nadzorom nastavnika i mentora iz zdravstvenog sustava, opisuje nam dekan.

Dekan kaže da je pola studijskog programa uživo

Ističe da se najmanje polovica studijskog programa odnosi na kliničko obrazovanje, koje se izvodi u zdravstvenim ustanovama i stvarnim kliničkim uvjetima te obuhvaća ukupno 2.300 sati nastave.

- Takav model izvođenja nastave nužan je radi ostvarivanja propisanih ishoda učenja, stjecanja stručnih kompetencija te ispunjavanja uvjeta koje za obrazovanje medicinskih sestara propisuju europski i nacionalni standardi, zaključio je dekan.

Filipčić ističe da su studentima tijekom studiranja dostupne sve relevantne informacije o načinu izvođenja nastave i studijskim obvezama. To, dakako, znači da Fakultet zdravstvenih studija ne isplaćuje povrat upisnine studentima koji su studij upisali očekujući da će ga moći završiti isključivo na daljinu.

Vježbe su se održavale od 5. do 31. listopada

U rasporedu za izvanredni studij na nastavi od 7. rujna do 4. prosinca uživo se održavalo jedino uvodno predavanje i neposredno nakon njega predavanje kolegija Osnove zdravstvene njege. U rasporedu stoji da su se vježbe iz kolegija Osnove zdravstvene njege održavale od 5. do 31. listopada, iako raspored vježbi po danima nije objavljen. Na web stranici nije dostupan raspored nakon 11. siječnja, o čemu smo također obavijestili upravu.

Izvanredni stručni prijediplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija traje tri godine i nosi ukupno 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se akademski naziv stručne prvostupnice, odnosno stručnog prvostupnika sestrinstva.

Studij će ponovno ići na akreditaciju

Podsjetimo, od ove akademske godine Zdravstveno veleučilište pripojilo se Sveučilištu u Zagrebu i promijenilo naziv u Fakultet zdravstvenih studija. Međutim, pojedini studiji postat će sveučilišni tek nakon provedbe nove akreditacije. Prvi će na akreditaciju diplomski studij menadžmenta u sestrinstvu, nakon čega slijede sestrinstvo i fizioterapija, a na kraju radna terapija.

O pripajanju i tome što ono znači za studente nedavno smo razgovarali s predsjednicom Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija Vanesom Vlašić, a intervju pročitajte na poveznici.