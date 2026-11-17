S obzirom na to da se u srijedu 18. studenog obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, većina menzi neće raditi. Ipak, provjerili smo koje će to dežurati u najvećim studentskim gradovima u Hrvatskoj.

U Zagrebu će po običaju dežurati restorani u studentskim domovima. Studentski centar u Zagrebu objavio je da će studenti topli obrok moći pojesti u restoranima Studentskog doma Stjepan Radić, Cvjetno naselje i Lašćina, no u potonjem će se posluživati samo ručak.

Iz Studentskog centra u Rijeci rekli su nam da će u srijedu raditi Restoran MINI i Restoran KAMPUS, i to po nedjeljnom radnom vremenu, od 12 do 19 sati. Ostali ugostiteljski objekti bit će zatvoreni.

Kad je riječ o Osijeku, iz tamošnjeg Studentskog centra rekli su da će raditi Restoran Campus, od 11:30 do 19 sati. Ostali objekti neće raditi. Iz Studentskog centra u Splitu navode da su dežurni objekti za srijedu restoran Stop i restoran Hostel Spinut po redovnom radnom vremenu.