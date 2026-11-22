Natječaj za nastavničku STEM stipendiju zatvoren je 11. studenog, a Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih (MZOM) službene rang-liste objavit će najkasnije do 10. siječnja 2027. godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u školama je do sad bilo zaposleno 415 stipendista, dok stipendije godišnje prima, tvrdi Ministarstvo, više od 500 studenata.

Podsjetimo, MZOM od akademske godine 2022./2023. dodjeljuje posebne STEM stipendije studentima nastavničkih smjerova. Za razliku od STEM stipendija za izvrsnost, čiji je broj ograničen, ove stipendije mogu dobiti svi prijavljeni studenti nastavničkih STEM studija. Stipendije iznose 600 eura mjesečno, a dodjeljuju se tijekom devet mjeseci, dakle njihov ukupni iznos je 5.400 eura.

Niti osmina stipendista nije ostala raditi u školama

Prema podacima Ministarstva svake godine nastavničke stipendije primi više od 500 studenata. Međutim, kako bi zadržali uplaćenu stipendiju, nakon završetka studija, stipendisti su obvezani raditi u školama. Kad završe studij, imaju 15 dana da o tome obavijeste Ministarstvo, koje sastavlja popis stipendista i njihovih kontakata koji su dostupni školama. Obveza vrijedi za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na području županije prebivališta stipendista, a iznosi najmanje onoliko godina koliko su primali stipendiju.