Svaki četvrti student tvrdi da se bori s anksioznošću, pokazalo je nacionalno istraživanje EUROSTUDENT VIII. Oni koji zbog toga žele porazgovarati sa stručnjakom to mogu učiniti i besplatno. Provjerili smo gdje studenti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku mogu potražiti besplatno psihološko savjetovanje.

Psiholog za studente u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu ima svoje Savjetovalište za studente na adresi Ulica Radoslava Cimermana 88, zgrada SEECEL-a (4. kat). Svaki student može se javiti putem telefona (01/4698 100) ili e-maila ([email protected]) te odmah dobiti termin za razgovor i procjenu. Savjetovanja se odvijaju uživo te nije potrebna uputnica.

Školarce i adolescente savjetuje i Centar za zdravlje mladih u Ulici Vjekoslava Heinzela 62a. Za termin se možete javiti na broj telefona 01 6468 333 ili e-mail [email protected].

Ako vas muči učenje i prilagodba na novi grad studija možete se javiti Savjetovalištu za poteškoće učenja i prilagodbe NZJZ-a dr. Andrija Štampar na [email protected] ili +38514696281. Adresa je Mirogojska cesta 16.

Onim studentima koji koriste usluge Studentskog centra u Zagrebu besplatno savjetovanje nudi se i u Studentskom domu Cvjetno naselje. Studenti dolaze uz prethodnu najavu i dogovor termina na kontakt brojeve telefona: 01 4593 660 i 091 4593 579. Termin možete dogovoriti pozivom ili WhatsAppom. Adresa je Odranska ulica 8.

Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja djeluje i u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kontakt na koji se možete javiti za termin je [email protected], a za više informacija možete ih nazvati na 01 4863 363. Adresa je Rockefellerova 12.

Napomenimo da dio fakulteta u Zagrebu nudi psihološko savjetovalište za svoje studente. Podsjetimo, nedavno im se pridružio i Fakultet političkih znanosti.

Besplatni psiholog za studente u Splitu

Svi studenti Sveučilišta u Splitu psihološko savjetovanje mogu pronaći na adresi tamošnjeg Filozofskog fakulteta, Poljička cesta 35. Upit za termin možete poslati na mail adresu [email protected]. To je ujedno i Psihološki centar Sveučilišta u Splitu.

Sveučilište u Splitu ima još i Odsjek za savjetovanje i podršku studentima. Ono studentima pruža stručnu podršku tijekom studiranja, osobnog i profesionalnog razvoja te uključivanja u akademsko okruženje. Njihova mail adresa je [email protected].

NZJZ Splitsko-dalmatinske županije ima i Službu za mentalno zdravlje. Obratiti im se možete na [email protected].

Psiholozi za studente u Rijeci i Osijeku

Što se tiče Rijeke, tamošnji studenti mogu se javiti Sveučilišnom savjetovališnom centru. Upite primaju na mailove [email protected], [email protected] ili [email protected] ako vas muči prilagodba na studij.

Savjetovalište za mlade ima i NZJZ Primorsko-goranske županije. Za dolazak se potrebno prethodno prijaviti telefonom. Grad Rijeka i okolica: Fiorello la Guardia 23, 051/335-920; Područje Delnica: I.G. Kovačića 1, 051/335-920; Otok Krk: Vinogradska 2b, 051/335-920; Otok Cres: Turion 26, 051/327-160, Otok Lošinj: D. Skopinića 4, 051/327-160.

Svi studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu se javiti Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Termin možete dogovoriti e-mailom na adresu [email protected], a nalaze se na adresi Cara Hadrijana 10c (sveučilišni kampus). Sve studente u Osijeku savjetuje i Filozofski fakultet, a adresa je također [email protected].