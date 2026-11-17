U petak, 20. studenoga, održava se štrajk srednjoškolaca i studenata koji organizira međunarodna inicijativa Štrajk mladih u suradnji s takozvanim Sindikatom učenika i studenata. Štrajk je službenom odlukom podržao i Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti (SZFPZG) Sveučilišta u Zagrebu.

Istog dana održava se i plenum na FPZG-u

Odluka o podršci štrajku izglasana je na redovnoj sjednici Studentskog zbora. Razlog za podršku su, kako navode na svojim društvenim mrežama, brojni problemi u svakodnevnom studiranju i izostanak konkretnih odgovora na niz prijedloga Studentskog zbora.

- Istog dana održat će se plenum u prostorijama fakulteta, gdje će svi prisutni moći iznijeti svoje brige i kritike te oblikovati zahtjeve. Prije održavanja plenuma također vas pozivamo da svoja mišljenja podijelite s nama putem Google obrasca koji će tijekom dana biti dodan u opis profila. Nadamo se da se vidimo u što većem broju, pozvali su s profila SZFPZG-a.

Što traže organizatori prosvjeda?

Točno vrijeme i lokacija održavanja plenuma bit će objavljeni u srijedu. Naime, plenum je tijelo svih studenata koji se zajednički dogovaraju o aktivnostima i potom glasaju o njima. Plenum obično odlučuje o bitnim pitanjima tijekom blokada te o nastavku studentskih prosvjeda. U takvim trenucima fakultet je pod kontrolom studenata, a sve se odluke donose demokratski, konsenzusom ili većinom glasova. Više o tome kako je plenum prošle godine ponovno osnovan na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pročitajte na poveznici.

Podsjetimo, hrvatska grana inicijative Štrajk mladih pozvala je učenike i studente da 20. studenoga cijeli dan ne dolaze na predavanja, već da se okupljaju ispred škole ili fakulteta ili u njihovim glavnim prostorima. Pozvali su sve koji dođu pred fakultet ili školu da ne blokiraju ulaze te istaknuli kako ne bi smjelo biti govora mržnje, nasilja ni nereda.

Kao neke od problema s kojima se mladi suočavaju ističu sve veće troškove života, teško dostupno stanovanje, nedovoljna ulaganja u obrazovanje i javne usluge te sve prisutniju militarizaciju društva. Najavili su i sastavljanje manifesta u kojem će uskoro konkretizirati svoje zahtjeve. Naš intervju s predstavnikom organizatora Štrajka mladih pročitajte ovdje.