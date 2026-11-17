Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu izdao je priopćenje u kojem osuđuje medijsko izvještavanje s predavanja milanskog ureda VG13 o projektu novog Maksimira. Ne navode koji su mediji bili neprofesionalni, ali pozivaju javnost da pogleda snimku i sama oblikuje mišljenje. Poslušali smo ih. Pogledali smo snimku i nanovo potvrdili nešto što na tom fakultetu traje puno dulje od jednog predavanja.

U 15 godina rada Srednja.hr nikada nismo uspjeli objaviti jednu od javnih tajni Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o ponižavajućem odnosu brojnih profesora Arhitektonskog fakulteta prema vlastitim studentima. Unatoč našim naporima i garanciji anonimnosti, studenti su uvijek bili preplašeni ispričati ono što svi znaju. Nepedagoško ponašanje, profesori na pijedestalu i kultura u kojoj se pitanje doživljava kao drskost. Ukratko, kultura nekritike koja se prenosi s generacije na generaciju. Kvote.afzg ostaju jedino javno mjesto na kojem se anonimno bilježe crtice s predavanja, a stvarnost je puno gora i ozbiljnija od napisanog.

Arhitekti koji ne kritiziraju arhitekte

Posljedica takvog obrazovanja vidi se kasnije, u arhitektonskoj zajednici odraslih. Kritika u struci praktički ne postoji. Vrlo je teško naći arhitekta koji će javno komentirati rad kolege, ne postoji rasprava o tome što je dobro, a svatko gleda u svoj rov ili, bolje rečeno, u svog developera. Rijetki su oni koji se usude dati i konstruktivnu kritiku, a i oni moraju hodati po jajima jer kritika u struci zapravo ne postoji kao žanr.

Zato je bilo zanimljivo vidjeti da su upravo studenti arhitekture skupili hrabrost za priopćenje. Ne protiv profesora koji ih ugnjetavaju, nego protiv novinara. Na istom tom predavanju dvorana se nasmijala kada je najavljeno da naša kolegica Nina Šantek dolazi s portala Bauštela.hr. Studenti u priopćenju tvrde da su pojedini mediji izvrnuli kontekst, a pitanja nekih novinara ocjenjuju kao pokušaj izazivanja odgovora koji bi poslužio „jeftinom senzacionalizmu i clickbaitu“.

Dat ćemo studentima za pravo. Prema logici priopćenja, oni su u pravu, a u krivu je ono što smo vidjeli na snimci, ono što je ispričala kolegica i ono što su nam ispričala dvojica arhitekata koji su sjedili u dvorani. Prema toj logici, novinari Indexa i tportala došli su s predumišljajem. Svoju „malicioznost“ pokazali su tako što su pitali hoće li na tribinama biti propuha i kiše, iako su arhitekti već rekli da neće. Isti oni arhitekti koji su membrani kao zaštiti od vjetra posvetili 30 sekundi svoje prezentacije. Mediji su uistinu nekorektno prenijeli da je riječ o zastorima, ali imali su tridesetak sekundi na koje se mogu pozvati. Kada su dobili prvo novinarsko pitanje o zaštiti, arhitekti su se izrugali novinaru, umjesto da su se vratili tom slajdu i dodatno pojasnili što bi se moglo napraviti. Naime, rješenje uopće nije loše, ali stil komunikacije i odgovor„Jeste li uopće slušali predavanje“ jesu.

Zastori i membrane za projekt od nacionalnog značaja

Nitko u dvorani, a bilo je profesora, arhitekata, studenata arhitekture i građevine, nije digao ruku i pitao kako to da se odjednom priča o mogućim grijanim sjedalicama na projektu takve veličine i koliko će to poskupiti cijeli projekt. Grijane sjedalice nešto su što se izmislilo post festum kao odgovor na najveću kritiku, a to je nedostatak zatvorenosti objekta i zaštite od hladnog zraka iz maksimirske šume.

Nijedan student nije pitao Društvo arhitekata Zagreba, koje je provelo natječaj, zašto je iz natječaja nestala obaveza spojenih tribina, pa sada tribine trebaju biti „kohezivno povezane“. To vam je inače detalj koji je otkrio novinar index.hr-a, a ne neki vaš kolega arhitekt. Nijedan student, pa ni dekan Siniša Justić koji podupire studentski zbor, nije pitao zašto 87 drugih radova ima spojene tribine, a pobjednički kohezivno povezane. Studentski zbor nije izdao priopćenje ni o rekonstrukciji zapadne tribine u Kranjčevićevoj, u kojoj je djelomično stradalo i idejno rješenje koje je predao sam Arhitektonski fakultet. Doduše, tada bi trebalo nešto zamjeriti Gradu Zagrebu i svom profesoru, zamjeniku gradonačelnika Korlaetu. Nije bilo oportuno, ali možda ovo priopćenje bude prekretnica u nekom novom valu kritike koji se stvara među studentima. Svakako je prilika tu, pozornost javnosti postoji i rado će ih se poslušati.

Studenti arhitekture neko su vrijeme, dok je trajala obnova fakulteta, bili susjedi stadiona Maksimir u Hondlovoj ulici. Imali su i izložbu u parku pokraj stadiona. Možda su ondje osjetili onu hladnoću koja vas dočeka čim prođete Bukovačku ulicu. Fenomen je to maksimirske šume, jednih od pluća grada, kroz koju se zrak s Medvednice spušta preko Dotrščine. Najjači je upravo iznad šume, na otvorenom betonskom bloku unakaženog koruptivnog stadiona. Dopuštamo mogućnost da studenti nikada nisu bili na utakmici, na toj visini, pa im nije jasno zašto je hladnoća pitanje. Zato kada netko od novinara pita talijanske arhitekte jesu li ikada bili na Maksimiru ili provode li vrijeme na drugim stadionima, to nije pitanje jesu li navijači, nego razumiju li potrebe modernog objekta. Zar nije obaveza svakog arhitekta proučiti materiju i funkcionalnost objekta koji radi? Ako radiš vrtić, nužno je pogledati niz projekata, obići ih, doživjeti i poštovati pravila odgojnog procesa. Sa stadionom je isto: nije nužno otići na Maksimir, ali vidjeti druge objekte i upoznati se s modernim potrebama jest. Vaš smijeh na to pitanje odaje dojam da niste razumjeli pitanje.

Novinar Indexa je, priznajmo, možda loše slušao. Na pitanje kako se misli riješiti hladnoća dobio je protupitanje je li uopće slušao predavanje. Dvorana puna vas je zapljeskala, a u predavanju je 30 sekundi posvećeno pokretnoj zaštitnoj membrani u kutovima stadiona prema šumi. Događa li se to i vama na predavanjima, dragi studenti? Da profesor tako odgovori kada niste dovoljno pažljivi? Dižete li nakon toga ruku? Digne li ruku kolegica koja je taman mislila postaviti pitanje, ali se boji da će ispasti glupa kao taj novinar? Atmosfera u akademskoj zajednici, u kojoj se ljudi boje postaviti pitanje i izazvati svoje profesore, bolno je istinita baš na vašem faksu.

Vjerujete, a niste vidjeli

Zašto vam je bilo toliko smiješno ime Bauštela.hr? Zato što smo jedini medij koji je, desetak dana nakon objave rezultata, objavio kako izgledaju nacrti pobjedničkog rada za projekt vrijedan 200 do 300 milijuna eura? Društvo arhitekata Zagreba do danas nije uspjelo objaviti rezultate u čitljivom PDF-u. To znači da većina onih koji brane rješenje nije ni vidjela nacrte. Jeste li vi struka ili religiozni ljudi koji vjerujete, a niste ni vidjeli? Ako branite projekt na temelju par rendera, koja je stručna razlika vas i običnog navijača koji ih je sudio po istome?

Ili je bilo smiješno to što smo u našem podcastu rekli da je projekt urbanistički fantastičan? Da nemamo problem s talijanskim arhitektima, nego s organizatorom natječaja, koji je napravio nesuvislu prezentaciju, i sa stručnim žirijem koji nije riješio tri ključne stvari: spojene tribine, zatvoreni stadion i tribine jednakih visina. Upravo je njihov izostanak stvarao traumu hladnog Maksimira.

Možda vam je bilo smiješno samo ime Bauštela jer se pretvarate u elitiste koji ne vide da ćete život provesti na baušteli, okruženi ljudima koji će često zarađivati više od vas. Zahvaljujemo kolegama s Indexa i tportala koji su primijetili vašu posprdnost; mi smo je u tom trenutku odlučili ignorirati. Ipak, kada šaljete nepotpisano priopćenje o tome kako su mediji zločesti, povlačite nas za jezik.

Projekt nije napravio ono što su tražili navijači. Nije komuniciran s javnošću, nije bilo uključivanja susjeda, premda za lokalni park u Maksimiru možemo glasati, a nije bilo uključivanja ni vas studenata, kroz kolegij ili radionicu na kojoj biste ga obradili. Žiri je rekao da je ovo najbolje, a 87 drugih nije, i sad se ponašate kao da je žiri nepogrešiv. Nakon pola sata vrlo šturog predavanja oduševljeni ste projektom koji na prva pitanja odgovara membranama, a statiku krova i logistiku nepovezanih tribina ostavlja za neka buduća rješenja. Inače, pitanje o statici bilo je jedino ozbiljno pitanje iz publike, a nije ga postavio student arhitekture, nego građevine. Njemu se barem niste smijali. Kakav je inače standard predavanja na faksu kada su nakon ovoga predavači dobili standing ovation? Kakva je kvaliteta nastave na sveučilištu koje se godinama vrti oko 1000. mjesta na svjetskim rang-listama? Mi znamo, ali znate li vi?

Tko je od vas postavio teško pitanje?

U priopćenju pišete kako vam se pripisuje elitizam. Što ste pokazali na tom predavanju da nije bilo elitistički? Tko je od vas postavio teško pitanje? Tko je postavio stručno pitanje, osim jednog studenta građevine koji je pitao o statici? Tko se drznuo pitati nešto što nije u korist projekta? Kada su studenti arhitekture u svojem djelovanju napravili nešto, nevezano za ovaj projekt, što nije bilo konformističko? Kada ste organizirali tribinu na faksu i nabrojali katastrofalne stvari koje vam se svakog tjedna događaju u struci? To možda nema veze s elitizmom, ali ima s hrabrošću i s vašim konformizmom koji će jednog dana skliznuti u elitizam.

Pišete i da studenti, kao ni struka, nisu homogena skupina te da svatko ima pravo na pozitivan ili negativan stav. Slažemo se. Zato pitamo koliko je u dvorani sjedilo onih koji su protiv, a nisu digli ruku zbog stvorene atmosfere. I koliko je vas takvih na predavanjima, koji prolazite kroz faks, glumite da je sve u redu i bojite se nešto reći.

Navodite kako „mediji nemaju pravo nikoga na ovaj način diskreditirati i isključivati iz rasprave o projektu od nacionalnog značaja“. Što je onda točno smijeh na ime medija i pljesak nakon što je novinaru rečeno da nije slušao? Kako biste opisali aplauz koji je dobila studentica koja je poručila navijačima da trebaju „chill outati“ te umjesto konkretnog pitanja nahvalila projekt nakon šturog predavanja od pola sata?

Poruka studentima arhitekture

Snimke na koje se pozivate dostupne su u medijima. Nema ih na stranicama fakulteta, studentskog zbora ni Društva arhitekata Zagreba u trenutku kada šaljete svoje priopćenje. Kao dokaz protiv medija nudite snimke tih istih medija, jer ni vi ni vaš fakultet niste bili kadri organizirati snimanje uživo s kvalitetnim zvukom i prikazom prezentacije. Službena snimka je objavljena danima kasnije. Još jedan u nizu propusta u komunikaciji s javnošću koji ovaj projekt prate od prvog dana. Je li to pokazatelj onoga što vam mnogi govore, da radite projekte za sebe, a ne za one koji se njima koriste?

Treba biti pošten i reći da arhitekti nisu krivi. Nagrađeni projekt ne treba nasilno mijenjati. Zašto bi se spajao i postajao nešto što nije? Arhitektonski je uistinu jako zanimljiv i nije krivnja talijanskih arhitekata što ne odgovara onome što su tražili navijači. Pitanje je zašto je takav rad uopće izabran. Najveći krivac je svakako Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, koji je predugo vremena proveo u loži i na terenu, a premalo na tribinama. Navijači su mislili da će njegova prisutnost u žiriju biti dovoljna da se zadovolje minimalni, ali stvarno minimalni kriteriji poput spojenih tribina jednakih visina u zatvorenom objektu. Za 13 milijuna eura, koliko bi arhitektonski studio trebao dobiti kroz javnu nabavu i izradu narednih projekata, zar ne bi trebali biti ispunjeni barem minimalni uvjeti? Neka struka zadrži svoj izraz, ali unutar gabarita koji su bili posve normalni, očekivani i jasni.

Za kraj, želimo dobronamjerno pitati nehomogenu skupinu studenata - jeste li vi dobro? Maltretira li vas netko? Je li točno da vas se redovito omalovažava prilikom predaje radova? Ako ste skupili snagu za priopćenje protiv medija, možda nakon 15 godina skupite snagu i progovorite o onome što se događa na vašem fakultetu. Anonimnost vam garantiramo, kao i dosad. Javite se. Elitizam se neće sam razmontirati, a odgovornost nije na nekom drugome, nego na vama. Ako pristanete na stalni postav izložbe taštine u studentskim danima, ne gine vam elitizam u odrasloj dobi.

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*Komentar je stav autora