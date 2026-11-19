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16:05 7 d 12.11.2026
19. studeni 2026.
Riječ je o potpori u obliku sponzorstva za jačanje studentskog sporta. U ovu svrhu SCST je za 2026. godinu u svom namijenio 30.000 eura.
Studentski centar u Splitu (SCST) raspisao je Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore udrugama. Riječ je o potpori u obliku sponzorstva za jačanje studentskog sporta, poticanje razvitka sporta u studentskoj populaciji i njihovo pozicioniranje u prvoj, drugoj ili trećoj nacionalnoj ligi u Republici Hrvatskoj te promociju sporta i zdravog načina življenja.
U ovu svrhu SCST je za 2026. godinu u svom Financijskom planu namijenio sredstva u iznosu od 30.000 eura. Povjerenstvo za sponzorstvo pregledat će zaprimljene zahtjeve, utvrditi ispunjavaju li sve formalne uvjete te rasporediti sredstva sukladno Pravilniku.
Sredstva se raspoređuju u tri skupine: prvoligašima 60 posto planiranih sredstava (18.000 eura), drugoligašima 25 posto (7.500 eura), a trećeligašima 15 posto (4.500 eura). Unutar svake skupine sredstva se raspoređuju u jednakim iznosima na prijavitelje koji ispunjavaju uvjete Poziva.
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Cilj poziva je raspodjela potpora za aktivnosti udruga koje su usmjerene na: okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu, sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama, brigu o sportašima te sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvoj, poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata, širenje olimpijskih ideala, nultu toleranciju prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti, promociju Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu, promociju sporta i zdravog načina življenja, poticanje studenata da se bave sportom.
Rok za podnošenje prijava je 17. prosinca 2026. godine do 23:59 sati. Pravodobnom se smatra prijava zaprimljena na naznačenu adresu elektroničke pošte do isteka roka. Raspodjela sredstava provodi se nakon isteka roka za prijavu i pregleda svih pravodobno zaprimljenih prijava. Ocjenjivanje prijava, donošenje odluke o financiranju i sklapanje ugovora dovršit će se najkasnije u roku od 120 dana od posljednjeg dana roka za dostavu prijava.
Javni poziv i Pravilnik možete pronaći u dokumentu u nastavku.
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