Objavljena je nova rang-lista Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings za 2027. godinu. Kao što smo pisali početkom listopada, tada je objavljena najnovija rang-ljestvica svjetskih sveučilišta, World University Rankings 2027. u izdanju globalne organizacije Times Higher Education (THE). Na toj listi pronašla su se dva hrvatska sveučilišta.

Sada je pak izašla posebna rang-lista za interdisciplinarne znanosti. Ono što se mjeri jesu financiranja interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, administrativna podrška, napredak, stalni radni odnosi, broj interdisciplinarnih znanstvenih istraživačkih publikacija, udio interdisciplinarnih znanstvenih istraživačkih publikacija, kvaliteta interdisciplinarnog znanstvenog istraživanja, ugled...

Dva hrvatska sveučilišta i na ovom popisu

Na samom vrhu ljestvice smjestilo se Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na drugom je mjestu National University of Singapore, a na trećem University of Singapore.