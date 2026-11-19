Novi predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) je Lovro Priselec, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu izabran je novi saziv Predsjedništva koji će u predstojećem razdoblju, kako su naveli, predstavljati i štititi interese više od 70.000 studenata najvećeg hrvatskog sveučilišta.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu ima novo vodstvo | foto: SZZG

Ciljevi u mandatu

Novoizabrani predsjednik naglasio je ključne ciljeve novog mandata. Jedan od njih je kvalitetnija studentska prehrana, odnosno sustavno podizanje standarda i raznolikosti ponude u studentskim restoranima te rješavanje izazova s gužvama i dostupnošću obroka. Slijede subvencije stanovanja, točnije, zalaganje za povećanje iznosa subvencija za privatni smještaj kako bi se studentima olakšali sve veći troškovi života u Zagrebu. Potom, studentski rad i povezivanje s tržištem - intenziviranje suradnje s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) s ciljem unaprjeđenja uvjeta studentskog rada, jačanja zaštite studentskih prava te boljeg povezivanja studenata s budućim poslodavcima.

Želi i kvalitetnije stručne prakse. Radit će na uvođenju i modernizaciji stručnih praksi na sastavnicama kako bi studenti tijekom studija stekli konkretna, primjenjiva znanja i vještine. Slijedi obnova studentskih prostora, odnosno aktivno zagovaranje i sudjelovanje u obnovi te opremanju studentskih domova, učionica i zajedničkih prostora za učenje i druženje. Obećaje i nastavak i jačanje studentskih projekata - kontinuiranu financijsku i organizacijsku podršku studentskim udrugama i projektima iz područja znanosti, kulture, sporta i društvenog angažmana. Želi i konstruktivan dijalog s institucijama, odnosno održavanje otvorene, partnerske suradnje s Upravom Sveučilišta u Zagrebu te resornim ministarstvima kako bi se studentski prijedlozi učinkovito pretvarali u konkretne odluke.

- Naš je fokus na konkretnim problemima s kojima se studenti svakodnevno susreću - od cijena stanovanja i kvalitete menzi, do prilika koje imaju na tržištu rada. Vjerujemo da samo otvorenim i argumentiranim dijalogom sa Sveučilištem i ministarstvima možemo ostvariti stvarne pomake za sve studente, poručio je Priselec.

Zamjenica predsjednika je Aneta Jelinčić

Na poziciju zamjenice predsjednika izabrana je Aneta Jelinčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok je za predsjednika Skupštine izabran Gordan Kragić, dosadašnji predsjednik Zbora. Za glasnogovornicu je izabrana Marta Severinac, studentica Arhitektonskog fakulteta. Rino Štaba, student Pravnog fakulteta, izabran je za tajnika Zbora, dok je Niko Kovačić s Ekonomskog fakulteta izabran za blagajnika.

Osim samog vodstva, izabrani su koordinatori pojedinih jedinica. Tako je za koordinatoricu za umjetnost i kulturu izabrana Klara Uranjek, za standard poslijediplomskih studenata i međunarodnu suradnju Hrvoje Vraneš, a kao koordinator za sva pravna pitanja, opće akte i suradnju sa sastavnicama izabran je Boris Rajić. Osim toga, ulogu koordinatora za međuinstitucionalnu suradnju preuzeo je Matija Čmelješević, za sport i studentsko zdravlje Jan Majdak, a kao koordinatorica za infrastrukturu i razvoj izabrana je Lena Pacek. Također, predsjednik je imenovao svoje savjetnike, Magdu Galić kao savjetnicu za umjetnost te Roberta Jurčeca kao savjetnika za infrastrukturu i razvoj.