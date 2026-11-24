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24. studeni 2026.
Važno razlikovati nezadovoljstvo studijem od emocionalne iscrpljenosti, anksioznosti ili depresivnih simptoma, koji mogu utjecati na motivaciju.
Što ako sam izgubio nekoliko godina? Što ako ponovno pogriješim? Što će roditelji, prijatelji, moja okolina misliti o meni? Pitanja su to koja muče studente kada shvate da su možda pogriješili s izborom studija, da bi se trebali ispisati i upisati na neki drugi. Preispitivanje odabira studija česta je tema i psiholoških savjetovanja, premda uglavnom nije primarni razlog dolaska, priča nam Sanja Diósy, psihologinja u Odjelu za psihološko savjetovanje studenata pri Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Važno je razlikovati prolaznu krizu, odnosno razdoblje prilagodbe na fakultet, od stvarnog osjećaja da je osoba odabrala pogrešan studij. Psihologinja objašnjava da je važno obratiti pozornost na to koliko dugo nezadovoljstvo traje, u kojim se situacijama javlja i što studentu zapravo smeta. Prilagodba na fakultet donosi izazove zbog kojih studenti mogu privremeno izgubiti motivaciju ili početi sumnjati u svoje sposobnosti.
- Takve se teškoće često smanjuju kada pronađu način učenja koji im odgovara, bolje organiziraju svoje obveze i postupno se priviknu na novo okruženje. Međutim, ako nezadovoljstvo traje dulje vrijeme, javlja se i kada nema ispitnih pritisaka te se odnosi na sam sadržaj studija ili buduće zanimanje, vrijedi ozbiljnije razmisliti o tome je li odabrani studij dobar izbor. Pritom je važno razumjeti što stoji iza želje za promjenom. Nekad studenti žele promijeniti studij jer se nadaju da će tako izbjeći stres, strah od neuspjeha ili osjećaj da nisu dovoljno sposobni. Tada si treba postaviti pitanje: 'Kada bih imao više povjerenja u svoje sposobnosti i kada mi akademske obveze ne bi stvarale toliko stresa, bih li i dalje želio promijeniti studij', ističe Diósy.
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