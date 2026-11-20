Studentski centar u Splitu (SCST), tamošnji Studentski zbor te Sveučilište u Splitu od četvrtka 26. studenoga do subote 19. prosinca organiziraju Advent na Kampusu. Na Kampusu će biti održana 23 koncerta, četiri kviza znanja, stand-up nastup i filmska projekcija. Advent u četvrtak otvara grupa Boss, a studenti i ove godine imaju mjesto za druženje uz cijene prilagođene studentskom budžetu.

- Studentski standard nije samo krevet u domu i obrok u restoranu. Važno je i gdje i kako studenti provode slobodno vrijeme. Zato Advent na Kampusu za nas nije usputna manifestacija, nego dio brige o studentima. Studenti ga i stvaraju. Brojni su uključeni u organizaciju i program, a veliki dio njih tijekom Adventa radi na kućicama i na samoj manifestaciji. Za njih je to iskustvo i dodatna zarada, a za sve ostale mjesto gdje se mogu zabaviti sa svojim kolegama. Najveći pokazatelj uspješnosti našeg Adventa su sve prosinačke večeri pune studenata sa svih fakulteta, izjavio je Ivan Žižić, ravnatelj SCST-a.

Poznati izvođači, stižu i lovci iz Potjere

Tijekom Adventa na Kampusu nastupaju Neda Ukraden, Željko Bebek, Maja Šuput, Jole, ET, Giuliano, Matko i Brane i brojni drugi, a Advent zatvara Alen Nižetić.

Novost ovogodišnjeg Adventa je raznolikost programa, koji će uz koncerte imati dodatne kreativne radionice i aktivnosti. Na Kampus dolaze lovci iz Potjere: lovkinja Morana Zibar vodi Filmsku potjeru, a Dean Kotiga znanstveno-zabavni kviz. Fizičar Tomislav Primorac uz smijeh će rastavljati znanstvene mitove, a bit će prikazan i Oscarom ovjenčan animirani film Poplava latvijskog redatelja Gintsa Zilbalodisa.

Advent na Kampusu uz studentske cijene

Ulaz je za većinu programa slobodan, a za pojedine će se, kažu iz SCST-a, naplaćivati simbolična ulaznica.

- Cijene u adventskim kućicama i ove su godine prilagođene studentskom budžetu, a gastro ponuda predstavit će se idući tjedan. Uz program za studente i građane, Sveučilište u Splitu pripremilo je i radionice, predstave i predavanja Dječjeg sveučilišta za sve male znatiželjnike. Advent na Kampusu otvara svoja vrata tradicionalnim paljenjem lampica 26. studenoga u 19:30. Vidimo se na Kampusu, zaključuju iz SCST-a.