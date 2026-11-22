Preminuo je Ivan Koprić (61), profesor i donedavni dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S Pravnog fakulteta u subotu navečer objavili su kako su s dubokom tugom primili vijest o smrti profesora Ivana Koprića, istaknutog člana akademske zajednice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

'Ivana Koprića odlikovali su širina interesa, neumorna intelektualna znatiželja i otvorenost prema različitim područjima ljudskoga stvaralaštva'

- Više od tri i pol desetljeća njegova profesionalnog života bilo je vezano uz naš Fakultet. Kao znanstvenik, profesor upravne znanosti i mentor svojim je radom obilježio generacije studenata i suradnika te dao izniman doprinos razvoju hrvatske upravne znanosti i njezinoj međunarodnoj afirmaciji. Od 2021. do 2026. godine obnašao je dužnost dekana Fakulteta. Svojim znanstvenim, stručnim i javnim djelovanjem svjedočio je o važnosti znanja i odgovornosti akademske zajednice prema društvu. Znanost je bila njegovo profesionalno opredjeljenje, ali i način na koji je nastojao pridonijeti društvu u kojem je živio, ističu u oproštaju s Pravnog fakulteta.

Koprić je dekan Pravnog fakulteta bio u dva mandata, od listopada 2021. do rujna 2026. godine. Ove godine bio je kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Bio je profesor s 4.039 citata na Google Scholaru

- Ivana Koprića odlikovali su širina interesa, neumorna intelektualna znatiželja i otvorenost prema različitim područjima ljudskoga stvaralaštva. Posebno mjesto u njegovu životu imalo je pjesništvo, u kojem je pronalazio prostor stvaralačke slobode, izražavanja vlastitoga senzibiliteta i promišljanja složenosti ljudskoga iskustva. Ostaju njegova znanstvena i književna djela, znanje koje je prenosio, pitanja koja je otvarao i sjećanja svih onih čije je živote i profesionalne putove dotaknuo. Njegovoj obitelji i bližnjima izražavamo iskrenu sućut. S tugom i zahvalnošću opraštamo se od Ivana Koprića, našega profesora, kolege i pjesnika – čovjeka koji je svijet nastojao razumjeti znanošću, a izraziti poezijom. O vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja te komemoracije na Fakultetu obavijestit ćemo vas naknadno, stoji u oproštaju Pravnog fakulteta.

Tražio otvorene rektorske izbore i produktivno sveučilište

Koprić je na ovogodišnjim rektorskim izborima tražio transparentnost i otvorene izbore. Kako smo pisali, tražio je da sjednica Senata na kojoj će kandidati izložiti svoje programe bude otvorena široj javnosti. U dopisu izbornom povjerenstvu pozivao je na potpunu transparentnost postupka i jednaku vidljivost obaju kandidata, ističući da je riječ o pitanju od interesa ne samo za akademsku zajednicu, nego i za širu javnost.

- Zagovaram i zalažem se za Sveučilište koje putem partnerstva i suradnje sa svim svojim unutarnjim – studenti, nastavnici, istraživači, stručne službe – i vanjskim dionicima – gospodarstvo, civilno društvo, profesije, sve razine vlasti – ostvaruje sve svoje zadane ciljeve – bogato studentsko iskustvo, izvrsne znanstvene i umjetničke rezultate, kao i realne implikacije u društvenoj zajednici u smislu rješavanja društvenih i gospodarskih izazova. Uvjeren sam kako ostvarenjem koncepcije koju zagovaram možemo naše Sveučilište afirmirati kao relevantno i zanimljivo, produktivno i razvojno potentno europsko i svjetsko sveučilište, pisao je Koprić na društvenim mrežama.

S Koprićem smo razgovarali ovog proljeća prije rektorskih izbora. Govorio je kako studentski domovi trebaju biti centri okupljanja i života studenata, mjesta za ostvarenje njihovih društvenih aktivnosti. Ocijenio je da studentski domovi u Zagrebu nemaju dovoljno mjesta. Među predloženim prioritetima bili su mu promicanje i podrška inkluzivnosti Sveučilišta kroz osnaživanje i potporu upisu i studiranju studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina, osobito studenata s invaliditetom i poteškoćama u učenju. Kritizirao je i rad dosadašnjeg rektora te pitanje obnove zgrade fakulteta.

'Profesora Koprića pamtit ćemo i kao vizionara'

Od Koprića oprostili su se i iz Instituta za javnu upravu, profesionalne udruga profesora i stručnjaka za javnu upravu. Koprić je bio predsjednik Instituta za javnu upravu i glavni urednik časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava.

- Profesora Koprića pamtit ćemo ne samo kao vrijednog znanstvenika neograničene energije koju je ulagao u znanstveni rad, nego i kao čovjeka i vizionara koji je u promociju upravne znanosti i struke u Hrvatskoj i inozemstvu, uložio svoj iznimni intelektualni i ljudski kapacitet. Dugogodišnja vodeća uloga profesora Koprića u radu i razvoju našeg Instituta i njegovih brojnih aktivnosti, od savjetovanja, publikacija, projekata do međunarodnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava pokazuje njegovu posvećenost i predanost unaprjeđenju upravne struke. Sve to ostaje kao trajni podsjetnik na veličinu lika i djela profesora Koprića i njegovu nezamjenjivu ulogu u javnoj promociji upravne struke kojoj je posvetio svoj život. Ovim putem upućujemo izraze sućuti članovima njegove obitelji te svima koji su poznavali i imali priliku surađivati s profesorom Koprićem, stoji u oproštaju.