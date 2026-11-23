Zagrebački studenti smješteni u unajmljenim stanovima mogu se prijaviti za subvenciju za podstanarstvo. Studentski centar u Zagrebu (SCZG) raspisao je Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2026/2027. Subvencija iznosi 60 eura mjesečno.

Subvencija za podstanarstvo u Zagrebu

Pravo na potporu imaju studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani Republike Hrvatske. Zatim, studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Kao treće, pravo mogu ostvariti i studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije. Svi oni ne smiju biti u radnom odnosu ili obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, osim studenata koji obavljaju poslove putem ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem web prijave i učitavanjem (uploadom) propisane dokumentacije ovdje. Na stranicama SCZG-a možete pronaći obrasce S i B koji su vam potrebni za prijavu te ih nakon ovjere visokog učilišta trebate učitati u web prijavu.

Važni rokovi

Natječaj traje od 20. studenog do 4. prosinca 2026, a u obzir se uzimaju i prijave predane na dan 4. prosinca 2026. do 23:59 sati. Smatraju se valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u javnome Natječaju, u propisanome roku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 21. prosinca 2026. godine na web stranici SCZG-a i oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj studenata, turizam i sport (Savska cesta 25). Prigovor na rezultate upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije osam dana nakon objave rezultata isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem web prijave - prigovora i učitavanjem (uploadom) dokumentacije.

Studenti koji ostvare pravo na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa SCZG-om. Ugovori će se potpisivati od 14. siječnja 2027. do 29. siječnja 2027. u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport od 8 do 15 sati, svaki radni dan. Ako ne potpišete ugovor, smatrat će se da ste odustali od prava na potporu za smještaj kod privatnih stanodavaca. Ugovor se potpisuje uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice) ili osobne iskaznice.

Većina studenata pravo na subvencionirano stanovanje ne ostvaruje u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza. Stoga se subvencija za podstanarstvo može dobiti za najviše 10,5 mjeseci, što bi iznosilo do 630 eura godišnje. Iznimka su studenti iz članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje.

Članak 9. | foto: screenshot

Cijeli natječaj možete pronaći u dokumentu u nastavku.