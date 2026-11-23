Idući tjedan važan je za maturante diljem Hrvatske - 1. prosinca, kaže aktualni kalendar državne mature, počinju prijave ispita državne mature za ljetni rok 2026./2027. godine. Zaseban kalendar upisa na fakultete u 2027. sada je objavio Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kao i ranijih godina, prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2027. putem sustava Postani student. Maturanti studije mogu prijavljivati sve do 16. srpnja u 13:59 sati, a iznimka su visoka učilišta koja su odredila raniji rok prijave, poput onih koja provode dodatne provjere na upisima.

Prve, orijentacijske rang-liste, koje se temelje na dotadašnjim postignućima učenika, bit će objavljene 26. travnja 2027. u 9 sati, prije početka državne mature. Privremene rang-liste upisa na studije izaći će nekoliko sati nakon privremenih rezultata mature, 7. srpnja 2027. u 14 sati. Konačne rang-liste upisa na studije bit će objavljene 16. srpnja 2027. iza 15 sati.

Oni koji neće uspjeti upisati željeni studij imat će i drugu šansu. Prijave za jesenski rok upisa počet će u drugoj polovici srpnja, a fakulteti će ih otvarati postepeno, kako završe s upisima u ljetnom roku. Sve važne datume upisa na fakultete pronađite u dokumentu ispod. Podsjetimo, prvi ispit mature učenici pišu 1. lipnja, posljednji 25. lipnja 2027., a čitav raspored ispita nalazi se ovdje.

Važni datumi ljetnog upisnog roka 2027.

Prosinac

1.12.2026.

Središnji prijavni ured započinje sa zaprimanjem dokumentacije kandidata potrebne za prijavu studija

početak zaprimanja dokaza o pravu prednosti (dostavlja se Središnjem prijavnom uredu poštom ili putem online obrasca dostupnog na mrežnoj stranici www.studij.hr/cesta-pitanja)

Veljača



početak prijava za upis na studije - 9:00 h

početak promjene liste prioriteta studija

Ožujak

prijave za upis na studije u tijeku

Travanj



objava orijentacijskih rang-lista za upis na studije - 9:00 h

prijave za upis na studije u tijeku

Svibanj

21.5.2027.

zadnji dan za slanje (ne zaprimanje!) dokumentacije za sve kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine

(ne zaprimanje!) dokumentacije za sve kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u godine zadnji dan za slanje (ne zaprimanje!) dokumentacije za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH do 31.12.2026.

(ne zaprimanje!) dokumentacije za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje zadnji dan za dostavu dokumentacije (svjedodžbi 1.-4. razreda) kandidata koji prijavljuju ispite državne mature, a srednje obrazovanje završavaju izvan RH u 2027. godini

godini prijave za upis na studije u tijeku

Lipanj

ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija, dokumentaciju je potrebno poslati Središnjem prijavnom uredu zaključno s tim datumom

prijave za upis na studije u tijeku

Srpanj

1.7.2027.

zadnji dan za slanje (ne zaprimanje!) dokumentacije (ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija) za kandidate koji ne prijavljuju ispite državne mature , a koji srednje obrazovanje završavaju izvan RH u 2027. godini

(ne zaprimanje!) dokumentacije (ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija) za kandidate koji , a koji srednje obrazovanje završavaju godini zadnji dan za dostavu završne svjedodžbe kandidata koji prijavljuju ispite državne mature, a srednje obrazovanje završavaju izvan RH u 2027. godini

godini zadnji dan za slanje zahtjeva (dostupan na korisničkom profilu postani-student.hr) za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije kandidata koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH. Kandidati iz BiH koji prijavljuju ispite državne mature dokumentaciju potrebnu za prijavu ispita državne mature dostavljaju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Kandidati iz BiH koji prijavljuju ispite državne mature dokumentaciju potrebnu za prijavu ispita državne mature dostavljaju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja zadnji dan za registraciju kandidata u ljetnom upisnom roku do 23:59 h

5.7.2027.

zadnji dan za slanje dokaza o pravu prednosti poštom

7.7.2027.

objava privremenih rang-lista za upis na studije - 14:00 h

9.7.2027.

zadnji dan za slanje online obrasca za provjeru tjelesnog oštećenja (Česta pitanja/Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta/Slanje OIB-a za provjeru tjelesnog oštećenja)

16.7.2027.

završetak prijava za upis na studije do 13:59 h*

zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studija do 13:59 h

objava konačnih rang-lista za upis na studije iza 15:00 h

Datumi upisa na fakultete 2027. | izvor podataka: AZVO

Važni datumi jesenskog upisnog roka 2027.

Srpanj

početak prijava za upis na studije – nakon provedenih upisa ljetnog roka za studije na kojima je ostalo mjesta, prijave će se otvarati pojedinačno za svaki studij

20.7.2027.

početak registracije kandidata u jesenskom upisnom roku

26.7.2027.

Središnji prijavni ured započinje sa zaprimanjem dokumentacije kandidata potrebne za prijavu studija i zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije kandidata koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH

početak zaprimanja dokaza o pravu prednosti (dostavlja se Središnjem prijavnom uredu poštom ili putem online obrasca dostupnog na mrežnoj stranici www.studij.hr/cesta-pitanja)

objava orijentacijskih rang-lista u 12:00 h

Kolovoz

ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija, dokumentaciju je potrebno poslati Središnjem prijavnom uredu zaključno s tim datumom

prijave za upis na studije u tijeku

Rujan

3.9.2027.

zadnji dan za slanje (ne zaprimanje!) dokumentacije i zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije kandidata koji su srednje obrazovanje završili izvan RH (kandidati iz BiH koji prijavljuju ispite državne mature dokumentaciju potrebnu za prijavu ispita državne mature dostavljaju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a zahtjev za priznavanje Središnjem prijavnom uredu) ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija

i zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije kandidata koji su srednje obrazovanje završili izvan RH (kandidati iz BiH koji prijavljuju ispite državne mature dokumentaciju potrebnu za prijavu ispita državne mature dostavljaju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a zahtjev za priznavanje Središnjem prijavnom uredu) ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija zadnji dan za slanje dokaza o pravu prednosti poštom

zadnji dan za registraciju kandidata u jesenskom upisnom roku do 23:59 h

8.9.2027.

objava privremenih rang-lista za upis na studije - 14:00 h

10.9.2027.

zadnji dan za slanje obrasca za provjeru tjelesnog oštećenja (Česta pitanja/Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta/Slanje OIB-a za provjeru tjelesnog oštećenja)

15.9.2027.

završetak prijava za upis na studije do 13:59 h*

zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studija do 13:59 h

objava konačnih rang-lista za upis na studije iza 15:00 h

*visoko učilište može odrediti i raniji rok završetka prijave na pojedine studije

Datumi upisa na fakultete 2027. | izvor podataka: AZVO

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