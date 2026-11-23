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10:49 11 h 23.11.2026
23. studeni 2026.
Objavljen je kalendar upisa na fakultete za 2027. godinu: donosimo rokove prijava te datume objave orijentacijskih, privremenih i konačnih rang-lista.
Idući tjedan važan je za maturante diljem Hrvatske - 1. prosinca, kaže aktualni kalendar državne mature, počinju prijave ispita državne mature za ljetni rok 2026./2027. godine. Zaseban kalendar upisa na fakultete u 2027. sada je objavio Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Kao i ranijih godina, prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2027. putem sustava Postani student. Maturanti studije mogu prijavljivati sve do 16. srpnja u 13:59 sati, a iznimka su visoka učilišta koja su odredila raniji rok prijave, poput onih koja provode dodatne provjere na upisima.
Prve, orijentacijske rang-liste, koje se temelje na dotadašnjim postignućima učenika, bit će objavljene 26. travnja 2027. u 9 sati, prije početka državne mature. Privremene rang-liste upisa na studije izaći će nekoliko sati nakon privremenih rezultata mature, 7. srpnja 2027. u 14 sati. Konačne rang-liste upisa na studije bit će objavljene 16. srpnja 2027. iza 15 sati.
Oni koji neće uspjeti upisati željeni studij imat će i drugu šansu. Prijave za jesenski rok upisa počet će u drugoj polovici srpnja, a fakulteti će ih otvarati postepeno, kako završe s upisima u ljetnom roku. Sve važne datume upisa na fakultete pronađite u dokumentu ispod. Podsjetimo, prvi ispit mature učenici pišu 1. lipnja, posljednji 25. lipnja 2027., a čitav raspored ispita nalazi se ovdje.
Prosinac
1.12.2026.
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
21.5.2027.
Lipanj
Srpanj
1.7.2027.
5.7.2027.
7.7.2027.
9.7.2027.
16.7.2027.
Srpanj
20.7.2027.
26.7.2027.
Kolovoz
Rujan
3.9.2027.
8.9.2027.
10.9.2027.
15.9.2027.
*visoko učilište može odrediti i raniji rok završetka prijave na pojedine studije
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Cijela godina informiranja o školama, maturi i upisima za 44,50 €. Akcijska cijena vrijedi do 30. studenoga u 23:59.
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