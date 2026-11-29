- Koliko god je ovo bilo najbolje iskustvo u mom životu, toliko sam, čim sam sletjela u Hrvatsku, pjevušila u sebi stihove: 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš'. Tako svoje iskustvo Erasmus Sport Youth Exchangea u Dakru, glavnom gradu Senegala, opisuje studentica komunikologije na Fakultetu hrvatskih studija Andrijana Lončar. U Africi je boravila tijekom održavanja Olimpijskih igara za mlade.

Otkako je počela studirati smještena je u Caritasovoj kući za smještaj studenata. Ondje aktivno volontira u različitim kućama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Caritas Zagrebačke nadbiskupije i udruga preko koje je otišla na ovaj projekt, Akcelerator za održivo društvo, međusobno surađuju. Na temelju preporuke voditeljice Caritasove kuće Ljiljane Karlović otišla je na Erasmus+ projekt razmjene mladih 'Sustainable Goals Through Sport (SGS) - Youth Exchange Dakar 2026'.

- Na projekt sam se odlučila prijaviti jer sam na njega gledala kao na svojevrstan izazov. Jedina iz Caritasa odlazim s grupom iz Hrvatske na drugi kontinent, ne znajući što me točno čeka, navodi Andrijana.

Andrijana Lončar na Olimpijskim igrama za mlade u Senegalu | foto: Privatna arhiva

'Zaradili' su Youthpass certifikat

Razmjena pod nazivom 'Održivi ciljevi kroz sport' održavala se od 1. do 8. studenog 2026. godine, a okupila je 48 mladih sudionika iz 11 zemalja Europe i Afrike, među kojima je bila i Hrvatska. Projekt se održavao u sklopu Olimpijskih igara mladih Dakar 2026., a njegov glavni cilj bio je istražiti na koje načine sport može doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, poticati socijalnu uključenost, međukulturni dijalog i osnaživanje mladih za pokretanje pozitivnih promjena u svojim zajednicama.

- Tijekom boravka sudjelovali smo u različitim radionicama neformalnog obrazovanja, aktivnostima obrazovanja kroz sport, međukulturnom učenju, vježbama za izgradnju timskog duha i drugim oblicima iskustvenog učenja. Kroz interaktivne aktivnosti razgovarali smo o održivosti, ljudskim pravima, socijalnoj uključenosti, olimpijskim vrijednostima i važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Osim radionica, program je uključivao i posjete lokalnim organizacijama mladih, sudjelovanje na olimpijskim sportskim događajima te aktivnosti usmjerene na povezivanje s lokalnom zajednicom u Dakaru i Salyju. Poseban naglasak bio je na praktičnom iskustvu osmišljavanja i vođenja inkluzivnih sportskih aktivnosti te promicanju olimpijskih vrijednosti, objašnjava Andrijana.

Kroz cijeli program razvijali su komunikacijske, međukulturne, timske i liderske vještine, kao i bolje razumijevanje održivog razvoja i mogućnosti primjene sporta u obrazovne svrhe. Boravak je završio zajedničkom evaluacijom projekta i osvrtom na stečena znanja i iskustva, koja su prepoznata i kroz Youthpass certifikat.

Jedina djevojka iz Hrvatske

Posjećivali su mjesta na kojima su se održavale Olimpijske igre mladih. Njezina grupa stigla je ranije pa su imali dovoljno vremena za prisustvovanje otvaranju Olimpijskih igara.

- Stadion je bio dupkom pun, a kako je ovo bio prvi put da se Olimpijske igre mladih održavaju na afričkom kontinentu, broj gledatelja nije bio iznenađujući. Uz sve sportove koje smo mogli vidjeti, a ujedno i posjetiti fan pit zonu, daleko najbolji doživljaj bio mi je gledati žensku futsal utakmicu između Senegala i Venezuele. Iako je Senegal kao domaćin izgubio, ne treba zanemariti borbenost djevojaka koje imaju svega između 15 i 18 godina, a vještine su im na zavidnoj razini, ističe.

U projektu je sudjelovalo pet Hrvata, od kojih je Andrijana bila jedina djevojka.

- Mislila sam da će mi biti pomalo čudno jer neću imati 'žensku ekipu', ali bila sam itekako u krivu. Nisam ih otprije poznavala, ali upoznala sam krasne dečke za koje mogu reći da su doista vodili brigu o meni na ovom putovanju. Kavalirstvo nije mrtvo, djevojke! Atmosfera je bila ugodna među svim sudionicima projekta, navodi.

'Svi oni koji kažu da je u Hrvatskoj loše, neka samo odu u Afriku'

U Senegalu joj se svidjela - hrana. Kako kaže, nikada u životu nije jela zdravije. Sve je bazirano na mesu, puno je povrća, 'a ne jesti voće u Africi prava je šteta'.

- To je daleko najbolje voće koje sam kušala. Koliko god mi je bilo odlično, nikada ondje ne bih boravila, primjerice, nekoliko mjeseci. Ono što je nama normalno, njima nije. Drugačija je kultura. Dok mi čekamo da ljudi izađu iz tramvaja kako bismo ušli, ondje je naguravanje do posljednjeg mjesta. Pitka voda koju mi trošimo ne mareći za njom ondje nije uvijek dostupna. Čučavce smo u Hrvatskoj davno ostavili iza sebe, a u Senegalu su nešto sasvim normalno. Djeca u školi koriste pločice i kredu za pisanje, onako kako su učili naše bake i djedovi. Koliko god je ovo bilo izazovno i doista najbolje iskustvo u mom životu, toliko sam, čim sam sletjela u Hrvatsku, pjevušila u sebi stihove: 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš'. Čistoća zraka ne može se zanemariti. Nismo svjesni što sve imamo. Tako da svi oni koji kažu da je u Hrvatskoj loše neka samo odu u Afriku. Ja sam bila u glavnom gradu Senegala, a ne mogu ni zamisliti kako je tek na selima, pojašnjava Andrijana.

'Nekada je potrebno skočiti, a tek onda reći hop'

Zauvijek će, dodaje, pamtiti sudionike ovog projekta. Najviše se družila sa sudionicima iz Kenije, Bugarske, Mađarske i Njemačke.

- Da mi je netko rekao da ću imati prijatelje u Keniji, ne bih mu povjerovala. Ovo iskustvo me ponajviše obogatilo upravo zbog ljudi koje sam upoznala. Promijenilo me na osobnoj razini puno više nego što sam mogla očekivati. Naučilo me da cijenim stvari koje sam prije možda uzimala zdravo za gotovo: svaku kap vode, svaki udah, život koji imam, zemlju u kojoj sam rođena i sve prilike koje mi Hrvatska pruža. Tek kada upoznaš ljude koji odrastaju u drugačijim uvjetima, čuješ njihove životne priče i vidiš svijet iz njihove perspektive, počneš još više cijeniti ono što imaš. Svaki razgovor, iskustvo i drugačija perspektiva ostavili su na mene trag i proširili moje poglede na život. Ovo iskustvo definitivno je utjecalo na mene i na način na koji promatram svakodnevicu. Vratila sam se s još većom željom za upoznavanjem novih ljudi, učenjem, putovanjima i sudjelovanjem u projektima koji povezuju različite kulture i ljude. Svakako bih preporučila drugim mladima sudjelovanje u sličnim međunarodnim projektima jer smatram da postoje iskustva koja jednostavno ne možeš steći čitajući o njima ili slušajući tuđe priče. Neke stvari moraš doživjeti sam da bi ih uistinu razumio. Ovo je jedno od takvih iskustava. Isto tako, nekada je potrebno skočiti, a tek onda reći hop, zaključuje Andrijana.