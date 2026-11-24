Ekonomski fakultet u Osijeku uvodi novost za studente diplomskog studija Poslovna ekonomija – internacionalizacija postaje obvezan dio tog studija. Naime, tijekom dvije godine tog studija svaki redoviti student trebat će ostvariti dodatnih 10 ECTS bodova kroz različite internacionalne aktivnosti.

Prvo koji su uveli obvezno sudjelovanje u internacionalnim aktivnostima

- Cilj je pripremiti buduće diplomante za globalno poslovno okruženje, ali i omogućiti međunarodno iskustvo svakom studentu, neovisno o njegovim mogućnostima odlaska u inozemstvo. Poslovanje je globalno. Tržišta, tehnologije, poslovni modeli i poslovni izazovi odavno nadilaze nacionalne granice. Stoga bi i poslovno obrazovanje trebalo biti globalno, a međunarodno iskustvo sastavni dio obrazovanja budućih ekonomista i poslovnih stručnjaka. Polazeći od takvog pristupa, EFOS od akademske godine 2026./2027. internacionalizaciju uvodi kao obvezan dio sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija. Time EFOS postaje prvi fakultet u Hrvatskoj koji na ovaj način sustavno ugrađuje internacionalne aktivnosti u studijske obveze svojih studenata, priopćeno je s Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Objasnili su i na koje će načine biti moguće ispuniti ovu novu obvezu. To može biti sudjelovanje u Erasmus+ i drugim međunarodnim studentskim razmjenama, slušanje kolegija na engleskom jeziku na EFOS-u ili drugim visokoobrazovnim institucijama, kratkotrajne međunarodne mobilnosti i BIP programe (Blended Intensive Programme), COIL aktivnosti (Collaborative Online International Learning), međunarodne ljetne i zimske škole, hackathone i druge oblike međunarodne suradnje.

- Posebno je važno da odlazak u inozemstvo nije preduvjet za stjecanje međunarodnog iskustva. EFOS potiče i koncept Internationalization at Home (internacionalizacija kod kuće), koji studentima omogućuje sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima kroz nastavu na engleskom jeziku, online suradnju sa studentima i nastavnicima iz drugih zemalja te zajedničke međunarodne projekte. Time se otvara mogućnost stjecanja internacionalnih kompetencija i studentima koji zbog financijskih, obiteljskih ili drugih razloga ne mogu sudjelovati u dugotrajnijim programima mobilnosti, navode s osječkog Ekonomskog.

'Internacionalizacija više ne može biti samo dodatna mogućnost tijekom studiranja'

Dodatno pojašnjavaju kako ovim pristupom EFOS želi internacionalizaciju učiniti dostupnom svim studentima, a ne samo onima koji se odluče ili imaju mogućnost otići na semestralnu razmjenu u inozemstvo.

Ističu i da istodobno sustavno uključivanje međunarodnih aktivnosti u studijski program pridonosi razvoju interkulturalnih kompetencija, komunikacije na stranom jeziku, timskog rada i razumijevanja različitih poslovnih i kulturnih okruženja.

- Smatramo da internacionalizacija više ne može biti samo dodatna mogućnost tijekom studiranja, već mora postati sastavni dio obrazovanja budućih poslovnih stručnjaka. Želimo da međunarodno iskustvo bude dostupno svakom studentu, a ne privilegij pojedinaca koji imaju mogućnost otići na razmjenu u inozemstvo. Naš je cilj da svaki student EFOS-a tijekom studija razvije međunarodne kompetencije, uči, surađuje i povezuje se s kolegama i stručnjacima iz različitih dijelova svijeta, ističe dekanica Sunčica Oberman Peterka.