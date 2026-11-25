Ideja za izlet u Zagrebu: U interaktivnoj igri učenici mogu postati političari
U ovom multimedijskom centru besplatno možete isprobati kako izgleda rad zastupnika u Europskom parlamentu.
06:00 7 h 25.11.2026
25. studeni 2026.
Razlog zbog kojeg nije donesena nova odluka o isplati nagrade leži u potrebi racionalizacije troškova. Ipak, uveli su novi neoporezivi primitak.
Novi rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan mailom je zaposlenike Rektorata obavijestio da su od 1. listopada prestali s isplaćivanjem dodatka na plaću u iznosu od 15 posto dosadašnjim korisnicima tog dodatka. Kako su za srednja.hr objasnili sa Sveučilišta u Splitu, riječ je o nagradi koju su ostvarivali oni zaposlenici Rektorata koji su na Sveučilištu bili zaposleni dulje od dvije godine i nisu bili na bolovanju duljem od tri mjeseca.
Nagrada je obuhvaćala zaposlenike na svim razinama. Od spremačica, domara, kurira, referenata i stručnih suradnika do voditelja ustrojstvenih jedinica svih razina, glavnog tajnika i uprave Sveučilišta.
- Poštovane kolegice, poštovani kolege, drage zaposlenice i dragi zaposlenici Rektorata! Nažalost, od 1. listopada ove godine više nismo u mogućnosti isplaćivati dodatak na plaću u iznosu od 15 posto dosadašnjim korisnicima toga dodatka. Svjestan sam koliko je taj dodatak, uz redovitu plaću koja se osigurava iz Državnog proračuna, značio svakome od vas te koliko je pridonosio povećanju osobnih primanja i lakšem podmirivanju svakodnevnih životnih obveza. Međutim, budući da u proračunu Sveučilišta nemamo osigurana potrebna sredstva za nastavak isplate, kao odgovorna osoba Sveučilišta nisam u mogućnosti donijeti novu odluku kojom bi se nastavila isplata dodatka na plaću u dosadašnjem iznosu i na dosadašnji način. U okviru raspoloživih financijskih mogućnosti, od mjeseca studenoga uvodimo mjesečnu naknadu za topli obrok u iznosu od 100 eura za sve zaposlenike Rektorata. Srdačan pozdrav svima, napisao je Koceić-Bilan.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Iskoristite Black Friday akciju i pretplatite se 50% cijene i cijenu od 44,5€
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Ideja za izlet u Zagrebu: U interaktivnoj igri učenici mogu postati političari
U ovom multimedijskom centru besplatno možete isprobati kako izgleda rad zastupnika u Europskom parlamentu.
06:00 7 h 25.11.2026
Ove godine sam spreman za Black Friday! Samo što ove godine kupujem ono što mi treba
Posljednji petak u studenom rezerviran je za Black Friday! Kako naš protagonist bira što mu treba, saznajte u tekstu.
12:01 1 d 24.11.2026
Što povezuje sove u šeširu, tvrđavu sagrađenu u 58 dana i najveći prirodoslovni muzej u Hrvatskoj?
Pet pitanja, pet mjesta i nekoliko činjenica koje će te iznenaditi. Pogledaj kviz i provjeri na koliko bi pitanja znao točno odgovoriti.
16:23 1 d 23.11.2026
Black Friday na portalu srednja.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Cijela godina informiranja o školama, maturi i upisima za 44,50 €. Akcijska cijena vrijedi do 30. studenoga u 23:59.
10:49 2 d 23.11.2026
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 7 d 17.11.2026
Kako maturantu uništiti ručak? Pitajte ga kako idu pripreme za maturu!
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
12:02 8 d 17.11.2026
Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?
Od 2027. stipendije i doplatci računaju se prema podacima u Središnjem registru stanovništva. Evo gdje ih možete provjeriti.
15:40 8 d 16.11.2026
Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo
Vodič za sve koji su prvi put sami pred perilicom: Peremo li veš na 30 ili 60 stupnjeva i kada se stavlja omekšivač? Ovo su odgovori na sva pitanja.
16:16 11 d 13.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 15 d 10.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 18 d 06.11.2026
U još jednom velikom gradu kreće studij arhitekture? Pogledajte kakva je navala na postojećima
Primorsko-goranski župan otkrio je kako se, osim o najavljenom studiju kineziologije, na riječkom sveučilištu vode i razgovori oko studija arhitekture
11:39 1 h 25.11.2026
Ovo su najpopularniji diplomski studiji: Zbog odugovlačenja države podatci nisu potpuni
Objavljeni su najpopularniji diplomski studiji na ovogodišnjim upisima. Podatci nisu potpuni jer država još nije centralizirala sve upise.
10:32 2 h 25.11.2026
Sveučilište ima odsjek za odnose s javnošću, ali i odjeljak za odnose s javnošću. Dobili i prorektora
Rektorat Sveučilišta u Splitu ima radno mjesto voditelja Odsjeka za odnose s javnošću, ali i voditelja Odjeljka za odnose s javnošću. O čemu se radi?
14:41 32 d 23.10.2026
Kraj rektora bliskog HDZ-u: Sada ga dižu u nebesa, a godinama radio propust
Nakon što je u rektorsku fotelju došao 2018. godine, Draganu Ljutiću sada je završio drugi, uzastopni mandat. Prisjećamo se što ga je obilježilo.
09:28 55 d 01.10.2026
Razmišljate o ispisivanju s faksa? Psihologinja otkriva pitanje koje si trebate postaviti prije velike odluke
Važno razlikovati nezadovoljstvo studijem od emocionalne iscrpljenosti, anksioznosti ili depresivnih simptoma, koji mogu utjecati na motivaciju.
16:13 20 h 24.11.2026
Prvi fakultet u Hrvatskoj uvodi veliku novost: Studenti dobivaju obvezu kakve dosad nije bilo
Tijekom diplomskog studija Poslovna ekonomija svaki će redoviti student morati ostvariti 10 ECTS bodova kroz različite internacionalne aktivnosti.
14:42 22 h 24.11.2026
Izašao kalendar upisa na fakultete u 2027. Pogledajte kada su prijave i kada izlaze prve rang-liste
Objavljen je kalendar upisa na fakultete za 2027. godinu: donosimo rokove prijava te datume objave orijentacijskih, privremenih i konačnih rang-lista.
15:07 1 d 23.11.2026
Studenti podstanari, prijavite se za subvenciju: Možete dobiti 630 eura
Prijave za subvenciju za podstanarstvo podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem web prijave i učitavanjem propisane dokumentacije.
11:13 2 d 23.11.2026
Milijunska investicija u hidroelektrane podno Velebita i u kanjonu Krke: Mijenjaju osam transformatora
Transformatori koji desetljećima služe hidroelektranama na Krki i Zrmanji uskoro bi trebali ustupiti mjesto modernijoj opremi.
12:55 11.3 min 25.11.2026
Imunološki zavod gradi novi pogon za 107 milijuna eura! Vrhunsku mega tvornicu po principu 'ključ u ruke'
U novom pogonu Imunološkog zavoda godišnje će se moći preraditi do 100.000 litara ljudske krvne plazme.
10:53 2 h 25.11.2026
Državu najskuplje koštaju umirovljenici: Uskoro će nam trebati 12,5 milijardi eura
Za isplatu mirovina 2027. trebat će milijardu eura više, a trošak se 2029. penje na 12,5 milijardi eura. Umirovljenika je sve više, a mirovine rastu.
13:01 5.3 min 25.11.2026
Rastu mirovine po posebnim propisima: Ministar pojasnio povećanje za branitelje
Vlada povećava mirovine plesača, pjevača i vatrogasaca. Oslobodit će i obitelji preminulih i nestalih branitelja od plaćanja zdravstvenog.
12:14 52.3 min 25.11.2026