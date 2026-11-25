Novi rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan mailom je zaposlenike Rektorata obavijestio da su od 1. listopada prestali s isplaćivanjem dodatka na plaću u iznosu od 15 posto dosadašnjim korisnicima tog dodatka. Kako su za srednja.hr objasnili sa Sveučilišta u Splitu, riječ je o nagradi koju su ostvarivali oni zaposlenici Rektorata koji su na Sveučilištu bili zaposleni dulje od dvije godine i nisu bili na bolovanju duljem od tri mjeseca.

Nagrada je obuhvaćala zaposlenike na svim razinama. Od spremačica, domara, kurira, referenata i stručnih suradnika do voditelja ustrojstvenih jedinica svih razina, glavnog tajnika i uprave Sveučilišta.

Koliko su novca godišnje trošili?

- Poštovane kolegice, poštovani kolege, drage zaposlenice i dragi zaposlenici Rektorata! Nažalost, od 1. listopada ove godine više nismo u mogućnosti isplaćivati dodatak na plaću u iznosu od 15 posto dosadašnjim korisnicima toga dodatka. Svjestan sam koliko je taj dodatak, uz redovitu plaću koja se osigurava iz Državnog proračuna, značio svakome od vas te koliko je pridonosio povećanju osobnih primanja i lakšem podmirivanju svakodnevnih životnih obveza. Međutim, budući da u proračunu Sveučilišta nemamo osigurana potrebna sredstva za nastavak isplate, kao odgovorna osoba Sveučilišta nisam u mogućnosti donijeti novu odluku kojom bi se nastavila isplata dodatka na plaću u dosadašnjem iznosu i na dosadašnji način. U okviru raspoloživih financijskih mogućnosti, od mjeseca studenoga uvodimo mjesečnu naknadu za topli obrok u iznosu od 100 eura za sve zaposlenike Rektorata. Srdačan pozdrav svima, napisao je Koceić-Bilan.