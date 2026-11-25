Iako novi zakon iz 2022. jasno kaže da se svi upisi provode online, preko Središnjeg prijava ureda, za diplomske studije to još uvijek ne funkcionira. Riječ je o studijima koji se upisuju nakon završenog prijediplomskog studija. Kako smo nedavno pisali, država kasni s centralizacijom pa tako primjerice u objedinjene upise nije uključeno najveće sveučilište, ono u Zagrebu. Od ukupno 14 sveučilišta, što javnih što privatnih, uključeno je njih osam. Glede veleučilišta od njih 31 centralizirane upise ima njih 15.

Stoga podatci koje je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila o najpopularnijim diplomskim studijima treba uzeti s rezervom jer se oni odnose samo na dio visokih učilišta. Konkretno, u centraliziranim upisima sudjelovalo je 47 visokih učilišta. Ukupna kvota bila je 8.793. a pravo upisa ostvarilo je 5.084 studenata.

Strojarstvo, sestrinstvo i informatika na vrhu liste prema omjeru prijava i kvote

Kada se pogleda prvih 10 studija prema omjeru prijava i kvote, najpopularniji je bio redoviti studij strojarstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ). Kvota je bila 21, dok se prijavilo 89 studenata. Prvi izbor to je bio za 65 studenata. Na drugom mjestu jest studij sestrinstva na Sveučilište u Zadru, a na trećem studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ).

Među top 10 još su studiji sestrinstva, graditeljstva, kriminalistike te podatkovne znanosti i inženjerstva. Cijeli popis možete pogledati na fotografiji ispod. Napomenimo da se radi o studijima s kvotom višom od 10.

Najpopularniji diplomski studiji | foto: AZVO

Na listi studija prema broju prvih izbora sestrinstvo na vrhu

AZVO je objavio i prvih 10 diplomskih studija prema broju prvih izbora. Ovdje je na vrhu liste sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kvota je bila 90, a prvi izbor to je bilo za 216 kandidata. Na drugom je mjestu studij primijenjene ekonomije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a na trećem kriminalistika MUP - Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti.

Među top 10 ove liste jesu i studiji sestrinstva, informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, forenzike te građevinarstva. Cijeli listu možete pogledati ispod, a isto se radi o studijima s kvotom većom od 10.

Najpopularniji diplomski studiji | foto: AZVO



Pogledajte situaciju na svakom studiju s centraliziranih upisa

Podsjetimo, trenutačno samo tek dio visokih učilišta ima centralizirane upise za diplomske studije na stranici diplomski.studij.hr što je pandan Postani studentu za prijediplomske studije. Država već godinama kasni s prilagodbom sustava koji bi takvo što omogućio. Iz AZVO-a su u rujnu poručili kako nemaju precizne procjene kada bi sva visoka učilišta mogla provoditi upise na diplomsku razinu putem centraliziranog sustava.

Kako su prošli upisi na svim centraliziranim studijima, AZVO je objavio u posebnoj tablici koju možete pronaći ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.