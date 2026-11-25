Sveučilište u Rijeci moglo bi proširiti ponudu studijskih programa u područjima arhitekture i urbanizma, dok su pripreme za pokretanje studija kineziologije već u tijeku. O razvoju novih obrazovnih programa, koji bi odgovarali na konkretne potrebe gospodarstva i društva, razgovarali su primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser. Upravo je povezivanje sveučilišnog znanja s potrebama lokalne zajednice bilo jedna od središnjih tema prvog UNIRI Dana suradnje, održanog u riječkoj Sinergani.

Hoće li Rijeka dobiti studij arhitekture? Jedan je od najpoželjnijih

Župan Lukanović istaknuo je kako Sveučilište mora prepoznati potrebe tržišta rada i odgovoriti na njih razvojem odgovarajućih studijskih programa. Kao posebno važna područja izdvojio je arhitekturu, urbanizam i kineziologiju, naglasivši potrebu za obrazovanjem stručnjaka kojih trenutačno nedostaje.

- Razgovarali smo o pokretanju programa iz područja urbanizma, arhitekture i kineziologije. Ako znamo da u Hrvatskoj nedostaje na desetke urbanista i da u Primorsko-goranskoj županiji hitno trebamo obrazovati stotine sportskih trenera, pravi je odgovor da Sveučilište na to reagira i proizvede znanje koje nam je potrebno, poručio je Lukanović.

Kako smo nedavno pisali, pripreme za pokretanje studija kineziologije na Sveučilištu u Rijeci već su započele, a budući bi program trebao biti posebno usmjeren na zdravstvenu kineziologiju. Kada je riječ o studiju arhitekture i urbanizma, riječ je o studiju koji je svake godine među najpoželjnijima na upisima, a maturanti ga trenutačno mogu upisati u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje pokazuju da je na ljetnom roku upisa u 2026. za svaki od postojećih studija bilo daleko više prijava nego što je mjesta, a brojke možete vidjeti u tablici ispod.

Rezultati upisa na studije arhitekture u 2026. | izvor podataka: AZVO

Lukanović je naglasio kako suradnja akademske zajednice i gospodarstva mora rezultirati konkretnim projektima, a ne ostati samo na izradi strateških dokumenata, planova i studija. Govoreći iz perspektive svojeg poduzetničkog iskustva, istaknuo je potrebu za ubrzavanjem procesa i učinkovitijom primjenom znanja u javnom sektoru.

- Jednostavno moramo raditi brže. Ono što očekujem jest da u budućnosti radimo na konkretnijim stvarima. Dolazim iz poduzetničkog sektora i ondje je ritam potpuno drugačiji. Dosad su izrađeni temeljni dokumenti bez kojih ne možemo funkcionirati i to je dobra osnova, no sada moramo stvoriti svijest o tome kako ubrzati procese i stvarati bolje javne servise, a na Sveučilištu zasigurno leži puno znanja potrebnog za to, rekao je župan.

Primorsko-goranska županija, poručio je, bit će snažan i pouzdan partner u projektima koji stvaraju novu vrijednost za građane.

Gradonačelnica Rinčić: Zajedničkim znanjem do konkretnih projekata

Važnost snažnijeg povezivanja akademske zajednice s javnim sektorom i gospodarstvom istaknula je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, poručivši kako Grad, Županija i Sveučilište trebaju zajednički definirati razvojne prioritete i pretvoriti ih u konkretne projekte.

- Rijeka je najjača kada svi koji u njoj stvaraju znanje, radna mjesta i javne usluge rade kao tim, naglasila je Rinčić.

Osvrnuvši se na svoje 24 godine rada na Sveučilištu u Rijeci, gradonačelnica je istaknula koliko je važno da akademska zajednica, javna uprava i gospodarstvo kontinuirano razgovaraju o stvarnim potrebama grada i regije. Izrazila je očekivanje da će prvi Dan suradnje potaknuti konkretne dogovore čiji bi rezultati mogli biti vidljivi već tijekom iduće godine. Kao primjere uspješne dosadašnje suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta navela je pokretanje studija logopedije i Logopedskog centra, koji su razvijeni kao odgovor na nedostatak stručnjaka, te DeltaLab, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam, čiji rad Grad sufinancira. Suradnja obuhvaća i dječji vrtić Kapljica na Kampusu te Centar kompetencija za pametne gradove.

Kao područja u kojima vidi dodatni prostor za suradnju izdvojila je promet i energetiku, zdravstvo te kulturu i očuvanje baštine. Posebno je istaknula mogućnost uključivanja sveučilišnih stručnjaka u analizu prometnih podataka i izradu modela koji bi Gradu omogućili kvalitetnije planiranje prometnih rješenja. U području zdravstva naglasila je važnost povezivanja Medicinskog fakulteta, zdravstvenih ustanova i Grada. Osvrnula se i na simboliku Sinergane, prostora nekadašnje gradske energane, koji je nedavno otvoren kao inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, čime je industrijska baština dobila novu razvojnu ulogu.