Prilikom upisa studija mnogi mladi ne gledaju samo na to koje ih područje zanima i o čemu bi htjeli saznati više, već razmatraju i praktične faktore poput toga hoće li moći pronaći posao u struci i koliku će plaću imati kad završe studij. Za one kojima će takve informacije biti važna stavka pri odabiru studija korisni će biti novi podaci koje je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Istraživanje kojim su prikupljeni podaci provedeno je 2025. godine, a ukupno je anketirano 6.049 studenata, dok je u analizi sudjelovalo njih 4.181. Studenti su uglavnom anketirani godinu dana nakon završetka studija.

Koje studije alumniji smatraju najkorisnijima?

Prema stavovima studenata, najkorisniji su studiji iz prirodnih znanosti, s ocjenom korisnosti 3,88 od 5. Najveću ocjenu korisnosti u prirodnim znanostima svom su studiju dali studenti studija Matematika na Fakultetu primijenjene matematike i informatike u Osijeku, a iznosila je 4,28.

Studenti tehničkih znanosti u prosjeku korisnost svojih studija ocjenjuju s 3,72. Najviše korisnost ocjenjuju studenti strojarstva (4,06) i elektrotehnike (4,05). Izrazito visoku ocjenu korisnosti dali su studenti elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a bila je 4,31.

Najnižu ocjenu korisnosti studija u prosjeku dali su studenti biotehničkih znanosti, a iznosila je 3,13. U tom području studenti su najmanje korisnim ocijenili studije nutricionizma, prosječnom ocjenom 2,86.

Korisnost studija | Podaci: AZVO, dizajn Chat GPT

Najveće plaće su u medicini

Studenti koji su završili studije medicine i druge studije povezane sa zdravstvom najčešće rade u struci, s visokim udjelom od 92,6 posto. U struci radi i velika većina studenata koji završe studije iz područja tehničkih znanosti (83,8 posto) te studenti umjetničkog područja (82 posto). U području humanističkih znanosti pak u struci radi svega nešto više od pola studenata, preciznije 51,4 posto.

Što se tiče plaće, najveću imaju alumniji studija biomedicine i zdravstva, a u prosjeku iznosi 1.615 eura neto. U toj kategoriji najveću plaću imaju alumniji studija temeljnih medicinskih znanosti, a iznosi 2.196 eura. To je jedina prosječna plaća po području koja iznosi više od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, koja je za rujan 2026. godine iznosila 1.543 eura neto. Blizu joj je prosječna plaća alumnija studija tehničkih znanosti, koja iznosi 1.530 eura.

U tom području najveću plaću imaju alumniji studija računarstva, a u prosjeku iznosi 1.808 eura. Na drugom mjestu u području tehničkih znanosti su plaće alumnija studija iz područja tehnologije prometa i transporta, a iznose u prosjeku 1.774 eura, dok su na trećem mjestu plaće alumnija studija iz područja elektrotehnike, a iznose u prosjeku 1.531 euro.

Plaće | Podaci: AZVO, dizajn Chat GPT

Alumniji u likovnom području imaju u prosjeku svega 1.089 eura

Najniže plaće u prosjeku imaju alumniji studija iz umjetničkog područja, a u prosjeku iznose 1.195 eura. Najniže plaće u tom području imaju alumniji studija likovnih umjetnosti, a iznose u prosjeku 1.089 eura. Najviše plaće od alumnija umjetničkih studija imaju alumniji studija iz područja glazbene umjetnosti, a prosječna iznosi 1.269 eura.

Tek za pet eura viša je prosječna plaća alumnija humanističkih studija i iznosi okruglih 1.200 eura. U tom području najnižu prosječnu plaću imaju alumniji studija povijesti umjetnosti, koja iznosi 1.131 euro, a najvišu studenti povijesti, koja iznosi 1.289 eura.

Više od pola alumnija društvenih studija je prekvalificirano za trenutačni posao

Nakon plaća osvrnut ćemo se na zapošljivost i uvjete rada. Godinu dana nakon studija nezaposlen je svaki deseti student. Nezaposlen je svaki peti alumni umjetničkih studija (22,6 posto). Po postotku nezaposlenosti na drugom su mjestu alumniji humanističkih studija (17,3 posto), a na trećem biotehničkih znanosti (16,6 posto). Najveći je udio zaposlenih među alumnijima interdisciplinarnog područja znanosti (to su studiji poput kognitivne i obrazovne znanosti), a iznosi 92,1 posto.

Na neodređeno radi ukupno 65,4 posto ispitanih alumnija, a zanimljivo je da na neodređeno radi čak tri četvrtine alumnija tehničkih područja (76,1 posto). Na neodređeno pak radi samo dvije petine alumnija humanističkih studija (42 posto), a oni ujedno najrjeđe rade u struci.

Za svoj trenutačni posao prekvalificirano je više od pola alumnija društvenih studija (51,7 posto). Međutim, tom su postotku blizu i alumniji studija biotehničkih znanosti (49,3 posto), pa čak i studija tehničkih znanosti (48,9 posto). Najmanji udio studenata prirodnih znanosti pak radi poslove za koje su prekvalificirani, odnosno otprilike svaki četvrti (26,4 posto).

Obilježja posla | Podaci: AZVO, dizajn Chat GPT

Gotovo trećina alumnija prirodnih studija svom poslu daje najvišu ocjenu

U anketi alumniji su upitani i da ocijene svoje zadovoljstvo s poslom, a odličnu ocjenu dala je četvrtina ispitanika (25,6 posto). Poslom su najzadovoljniji alumniji iz područja prirodnih znanosti, kojih je gotovo trećina svoj posao ocijenila odličnim (32,6 posto). Na drugom mjestu su, unatoč niskim plaćama, alumniji umjetničkog područja, kojih 30,3 posto svom poslu daje ocjenu odličan, a na trećem mjestu alumniji studija iz tehničkog područja, kojih je 29 posto svom poslu dalo najvišu ocjenu.

Peticu je svom poslu dalo najmanje alumnija studija biotehničkih znanosti, svega 16,1 posto. Peticu je svom poslu dalo nešto više od petine alumnija studija iz društvenog područja (22,2 posto) i otprilike četvrtina alumnija studija interdisciplinarnog područja znanosti (24,7 posto).