Od 1. siječnja 2027. godine restorani u zagrebačkom Studentskom domu Stjepan Radić, popularnoj Savi, trebali bi raditi 'punim kapacitetom'. Rekli su tako za srednja.hr iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) i pojasnili da su dobili radne dozvole i zaposlili 33 stranih radnica i radnika.

'Zaposlili smo 33 radnice i radnika s Filipina'

Na Savi postoje dvije 'klasične' menze, Restoran I i Restoran II, te jedna 'brza menza' odnosno Pizzeria. Kad je riječ o 'klasičnim' menzama, ručak se radnim danima uglavnom poslužuje u obje menze, dok se doručak i večera uglavnom poslužuju samo u jednoj. Tijekom vikenda se pak i ručak najčešće poslužuje samo u jednoj. Iako u popodnevnim satima i tijekom večere uglavnom radi i 'brza menza', ispred restorana su nerijetko redovi. Iz SCZG-a ističu da čekanje nikada nije duže od 15, maksimalno 20 minuta.

- Što se tiče čekanja i rada svih linija na Savi, od Nove godine sve linije će raditi punim kapacitetom jer smo dobili radne dozvole i zaposlili 33 radnice i radnika s Filipina. Razumijem da se stvaraju gužve i da studenti čekaju na večeru. Nastojimo smanjiti vrijeme čekanja, koje nikada nije duže od 15, maksimalno 20 minuta, što je razumljivo s obzirom na okolnosti. Pritom ne možemo određivati kada će studenti i u koje vrijeme dolaziti na večeru jer oni borave u studentskom domu, pojasnili su iz SCZG-a i zahvalili studentima na razumijevanju.

Studentica Nina mislila je da će obnova paviljona 5 i 6 na Savi rezultirati manjim gužvama u menzama. Podsjetimo, zbog ove obnove SCZG je na ovogodišnjem natječaju za smještaj studenata na raspolaganju imao 862 kreveta manje.

- Ukratko, krivo sam mislila. Izdrživo je, ali bilo je ljepše i praktičnije prije nekoliko godina kad su skoro uvijek radile sve menze i Slasta, priča nam Nina.

Kad će se otvoriti Slasta?

Studentski centri se s nedostatkom radne snage bore već dulje vrijeme. SCZG je u više navrata zapošljavao i studente te nudio satnicu višu od minimalca. Da rješenje leži u zapošljavanju strane radne snage govorilo se i na sastanku ravnatelja studentskih centara Republike Hrvatske u prosincu prošle godine, kojemu je, uz ostale, nazočio i državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš. Tada smo o ovoj temi razgovarali s ravnateljem zagrebačkog SC-a Marijom Županom te ravnateljem Studentskog centra u Varaždinu Nenadom Milijašem. Više o tome možete pročitati u ovom članku.

Nina je dodala da slastičarnica na Savi nije otvorena, dok ona u Studentskom domu Cvjetno naselje jest. Kako kaže, studentima na Savi nedostaje 'to mjesto za učenje i druženje, nadam se da će ju otvoriti'.

Kao i svake akademske godine, stanari željno iščekuju otvorenje slastičarnice pa smo SCZG upitali kada je ono u planu. Navode da će ju otvoriti početkom veljače, 'kao i svake godine', a trenutačno je u pripremi ugradnja nove klimatizacije i postavljanje tende za terasu.