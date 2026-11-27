Nakon što su ove jeseni donesene izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti sveučilišta su krenula u izmjene ili donošenje novih statuta. Radi se o ključnom dokumentu svakog sveučilišta gdje su propisane zadaće sveučilišta, rektora i Senata, sveučilišna tijela i njihove uloge, status studenta i slično. Trenutačno su u javnom savjetovanju statuti triju velikih sveučilišta. Cjelovite dokumente prijedloga statuta moguće je pogledati u objedinjenom dokumenti pri dnu članka.

Sveučilište u Zagrebu

Javna rasprava o prijedlogu Statuta Sveučilišta u Zagrebu provodi se u elektroničkom obliku od 17. studenoga 2026. do uključivo 17. prosinca 2026. godine, objavljeno je na internetskim stranicama zagrebačkog sveučilišta. Osim što se Statut usklađuje s novim zakonskim odredbama, ima još nekih promjena. Prema novom prijedlogu rektor ima pravo poduzimati sve pravne radnje u iznosu do 250.000 eura. Do sada je taj iznos bio do 200.000 eura. Ista je promjena i za dekane.

Sveučilište u Zagrebu bogatije za još jedan fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, pa je on unesen u Statut. Radi se o pripajanju Zdravstvenog veleučilišta Sveučilištu u Zagrebu. U prijedlogu je dodan i članak o tome da je prostor Sveučilišta i njegovih sastavnica nepovrediv.

- Nadležna državna tijela i tijela državne uprave na prostoru Sveučilišta i njegovih sastavnica mogu postupati samo uz suglasnost rektora ili na temelju odluke nadležnog suda ili u slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti. Pretraga prostora Sveučilišta i njegovih sastavnica može se poduzeti bez nazočnosti rektora odnosno osobe koju on ovlasti, samo ako se bez opravdanog razloga nisu odazvali pravodobnom pozivu, stoji u prijedlogu statuta.

Detaljnije je raspisan i članak o profesionalnoj i poslovnoj tajni. Poslovnom tajnom se, primjerice, smatraju podaci koje je Sveučilište kao poslovnu tajnu saznalo od drugih pravnih ili fizičkih osoba i podaci o znanstvenim i stručnim projektima, ako ih rektor samoinicijativno ili na prijedlog voditelja projekta, odlukom odredi kao poslovnu tajnu. Pitanja poslovne i profesionalne tajne na sastavnici može se pobliže urediti općim aktom koji donosi dekan, predloženo je. Ako se Statut usvoji u ovakvom obliku, fakulteti imaju obvezu odredbe vlastitih statuta uskladiti sa Statutom najkasnije do 1. svibnja 2027. Javnom savjetovanju možete se priključiti ovdje.

Sveučilište u Splitu

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Splitu provodi se od 24. studenoga 2026. do uključivo s 24. prosinca 2026. godine, objavili su sa splitskog sveučilišta. Prijedlozi se šalju mailom. U dopisu sastavnicama naveli su da u prijedlogu Statuta usklađuju odredbe sa zakonskim izmjenama.

U prijedlogu stoji da sastavnice svoje opće akte moraju uskladiti s odredbama Statuta u rokovima određenim Zakonom. Javnom savjetovanju moguće je priključiti se ovdje.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Javno savjetovanje za nacrt Statuta osječkog sveučilišta traje do 18. prosinca 2026. godine. Prijedlozi se šalju mailom. Sa Sveučilišta ističu da se statut usklađuje sa zakonom te se unose nove odredbe koje se odnose na promjenu ustroja Sveučilišta, na ovlasti pojedinih sveučilišnih tijela, fakultetskih tijela, studija, studijskih programa i studente.

Naime, osječko sveučilište dobiva novi Prirodoslovni fakultet. Prirodoslovni fakultet započet će se radom nakon završetka postupka inicijalne akreditacije i dobivanja dopusnice za rad Prirodoslovnog fakultet, stoji u prijedlogu Statuta. Sveučilišne sastavnice trebat će prema prijedlogu uskladiti svoje statute s ovim Statutom najkasnije tri mjeseca od dana stupanja na snagu Statuta. Javnom savjetovanju moguće se priključiti ovdje.

Prijedloge statuta svih triju sveučilišta možete pogledati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.