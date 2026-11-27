Počeo je advent Studentskog centra u Varaždinu, a posjetiti ga možete od 17 do 22 sata. Trajat će do 23. prosinca, a iz SC-a kažu da vas očekuje posebna ponuda Božićne kućice sa specijalnim jelima i pićima.

Cijene jela i pića na adventu u Varaždinu

Zavirili smo u ponudu i provjerili cijene. Kad je riječ o slanim jelima, u ponudi imaju špekburger po cijeni 9,50 eura. Debrecinku u pecivu platit ćete 7,80 eura, kuhanu domaću kobasicu 6 eura, a krumpirove okruglice s kobasicom 7 eura. Zasladiti se možete kesten pireom po cijeni 4,60 eura, fritulama za 3,50 eura te wafflima za 1,50 odnosno 2,50 eura ako želite čokoladni ili voćni preljev. Knedle sa šljivama koštaju 2,50 eura, a adventska savijača s jabukama 1,20 eura.

Za usporedbu, porcija klasičnih fritula na adventu u Zagrebu, prema cijenama koje su trenutačno poznate, bit će 5 eura. Toliko su koštale i na pojedinim štandovima u Varaždinu prošle godine. Grad Pula je pak ove godine ograničio cijene na adventu pa će se tako porcija fritula moći prodavati za najviše tri eura, no (minimalna) veličina porcije je 120 grama.

Kad je riječ o pićima, na adventu SC-a u Varaždinu kuhano vino koštat će vas 3 eura, božićni čaj 2 eura, a Maraschino Hot 3 eura. Sailor's Queen Rum Punch platit ćete 2,50 eura, Hot Gin 4 eura, Hot Pelin Baba 3,50 eura, Tipsy Coffee Nut 3,10 eura i Hot Choco Nut 3,50 eura.

Nastupit će studentski bendovi

Od 4. prosinca na maloj će pozornici nastupiti studentski glazbeni sastavi, a kako kažu iz SC-a, čekaju vas i drugi sadržaji 'isključivo u njihovoj kreativnoj izvedbi'. Sve će se odvijati na terasi restorana.

Podsjetimo, svoj advent najavio je i Studentski centar u Splitu. Počinje u četvrtak 26. studenoga i traje do subote 19. prosinca.