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14:15 2 d 26.11.2026
28. studeni 2026.
Zagrebački student Luka Mamić uskoro će dovršiti aplikaciju koja će promijeniti način na koji studenti traže poslove.
Svatko tko je kao student radio ili radi, zna koliko može biti naporna i dugotrajna potraga za studentskim poslom. Pogotovo jer studenti istodobno i rade i studiraju, pa je svaka ušteda vremena dobrodošla. Luka Mamić, student 3. godine softverskog inženjerstva na Sveučilištu Algebra Bernays priprema aplikaciju s idejom da ubrza taj proces.
Naime, Satnica (satnica.io) aplikacija je u kojoj će studenti moći pretraživati studentske poslove u svom kvartu. Slično kao na Tinderu, popularnoj aplikaciji za traženje partnera, satnica, udaljenost do posla i termin rada vidjet će se odmah, a razgovor se otvara tek kada se jave i student i poslodavac.
- Kroz cijelo školovanje, a posebno na fakultetu, stalno sam tražio poslove, na početku studija ponajviše kratke gaže poput konobarenja na koncertima. Vidio sam da je sam proces traženja spor. Studentima se ne da slati životopise i mailove, a u 70 posto slučajeva ih odbiju. Žele da sve ide brzo, a nije postojala jedna jednostavna platforma za to, odgovara nam Luka na pitanje odakle ideja za ovu aplikaciju.
Objasnio nam je i kako će ona funkcionirati.
- Na svakoj kartici odmah vidi satnicu, koliko je posao daleko, kad se radi i kakav je ugovor. Ako ga posao zanima, povlači prstom udesno, bez životopisa i motivacijskog pisma. Chat se otvara kad se oboje swajpaju, i student i poslodavac. Na primjer, student u 8 ujutro na putu do faksa swajpa konobarenje za subotu navečer, a čim se i poslodavac swajpa, već mogu razgovarati u chatu, objašnjava nam Luka.
Studenti će trebati izraditi svoj profil, kao, primjerice, na Instagramu i putem njega se prijavljivati na poslove, bez pisanja životopisa.
- AI posebno za tebe strukturira feed poslova, pa vidiš ono što ti odgovara. Na putu do faksa možeš se prijaviti na 40 poslova, što trenutno nije moguće. Poslodavac mora staviti satnicu, pa nema oglasa bez plaće. Aplikacija je za studente besplatna, naglašava Luka.
Ističe i da sve radi sam, a aplikaciju razvija sedam mjeseci. Sve sam i financira, a ističe i kako je na studiju softverskog inženjerstva stekao dovoljno znanja da zna održavati aplikaciju, ali i voditi marketing za nju.
- Najteže mi je bilo pronaći dovoljno jednostavan i brz način prijave na posao, a da poslodavac i dalje dobije dovoljno informacija i zna koga zapošljava. Poslodavci nam se javljaju iz dana u dan. Aplikacija kreće početkom 2027. u Zagrebu. Studenti se mogu prijaviti na listu čekanja na satnica.io, a kad krenemo, javimo im se s poveznicom za iOS i Android. Planiramo pokriti cijelu Hrvatsku, Zagreb je samo početak za koji vjerujem da će kratko trajati, zaključuje Luka.
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