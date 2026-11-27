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14:15 21 h 26.11.2026
27. studeni 2026.
Ravnateljica obrazovne agencije dobiva opomenu jer je imovinsku karticu predala sa zakašnjenjem. Sada smo provjerili i njezinu plaću.
Srednja.hr u lipnju primijetila je da ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Danijela Horvatek Tomić nije predala imovinsku karticu za 2025. godinu. To je bila dužna učiniti do 31. siječnja. Tek nakon našeg upita predala je imovinsku karticu, s četiri i pol mjeseca zakašnjenja.
Naime, nakon što su nam iz Povjerenstva za sukob interesa potvrdili da pokreću postupak i da imovinsku karticu nije predala, tražili smo Horvatek Tomić za očitovanje. Imovinsku karticu predala je istog dana, nakon našeg upita.
Na sjednici Povjerenstva za sukob interesa ovog četvrtka donesena je odluka. Horvatek Tomić nije novčano kažnjena, iako je prekršila zakonsku odredbu.
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