Početkom mjeseca studenti su doznali radosnu vijest - rad preko studentskog servisa napokon će im se priznavati u mirovinski staž. Podsjetimo, predloženi model dodanog staža za studente predviđa da bi se za svakih 1.000 odrađenih sati rada tijekom studiranja priznalo šest mjeseci mirovinskog staža, uz mogućnost stjecanja najviše 24 mjeseca staža. No, vrijedi li to i za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju i preko studentskog servisa rade u Hrvatskoj?

Evo u čemu je caka

To pitanje postavili smo Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP). Kao prvo, pojašnjavaju da bi se dodani staž uračunavao samo za izračun visine mirovine, a ne i za ispunjavanje uvjeta za stjecanje prava na mirovinu.

- Za priznavanje studentskog rada u mirovinski staž predviđa se primjena jednakih kriterija na sve studente koji ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova sukladno hrvatskim propisima, uključujući i strane državljane koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. To znači da bi navedenom mjerom bili obuhvaćeni i državljani Bosne i Hercegovine koji tijekom studiranja u Republici Hrvatskoj studentske poslove obavljaju putem ovlaštenih posrednika za studentsko zapošljavanje, pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, objašnjavaju iz MROSP-a.

Međutim, dodaju, kako bi se dodani staž ostvaren na temelju studentskog rada mogao uzeti u obzir pri određivanju mirovine, osoba mora ostvariti pravo na mirovinu u hrvatskom sustavu mirovinskog osiguranja.

- To znači da, prema predloženom modelu, strani student nakon završetka studija mora raditi u Hrvatskoj i ispuniti uvjete za ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu kako bi mogao koristiti i pravo na dodani staž ostvaren radom putem studentskog ugovora, ističu iz MROSP-a.

Što je sa studentima koji su već diplomirali?

Dodaju da će se mjera implementirati kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju u redovnoj zakonodavnoj proceduri, što podrazumijeva dva čitanja u Hrvatskom saboru. Pritom će se provesti i postupak javnog savjetovanja, čime će se omogućiti svim zainteresiranim dionicima i široj javnosti da iznesu svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe.

- Svi prijedlozi će se detaljno analizirati kako bi se u konačnici pronašlo najbolje moguće rješenje. Upućivanje u zakonsku proceduru očekuje se početkom 2027. godine, zaključuju iz MROSP-a.

Podsjetimo, studenti zazivaju da se studentski rad prizna u mirovinski staž retroaktivno. Točnije, od 2018. godine kada je donesen Zakon o obavljanju studentskih poslova. Ipak, ministar Alen Ružić rekao je da to ne bi bilo pravedno, a ni pravno provedivo, te da bi ova novost na snagu trebala stupiti prije ljetne turističke sezone 2027. Više o tome, kao i odgovore studentskih centara na pitanje čuvaju li stare ugovore studenata, možete pročitati u ovom članku.