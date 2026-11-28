Entuzijastično ste kao maturant odabrali studij prava, a nakon par godina shvatili da više ne želite, iz vama poznatih razloga, studirati na fakultetu koji ste upisali? Potpuno odustajanje od studija nije uvijek jedina opcija. Moguće je i 'prebaciti' se na drugi fakultet, a ako vas i dalje zanima isto područje, pravo, i na neki drugi pravni fakultet u državi. Posebno ako ste već položili neke ispite koji vam se mogu priznati na tom drugom fakultetu. Nemali je broj studenata koji i iskoriste tu opciju prijelaza na drugi fakultet u istom području.

U Split se u pet godina prebacilo 140 studenata

Nakon što smo objavili podatke za medicinske fakultete, pravne fakultete četiri najveća sveučilišta pitali smo koliko im studenata dolazi s drugih visokih učilišta, odakle najčešće prelaze i koju godinu upisuju. Odgovore smo dobili s pravnih fakulteta u Splitu, Rijeci i Zagrebu.

- U posljednjih pet akademskih godina (od 2022./23. do tekuće 2026./27.) na Pravni fakultet u Splitu prešlo je ukupno 140 studenata. Najviše studenata prelazi s Pravnog fakulteta u Zagrebu, zatim s Pravnog fakulteta u Osijeku te s Pravnog fakulteta u Rijeci. Najviše ih dolazi na treću, a zatim na četvrtu godinu studija. Nažalost, ne raspolažemo podacima o tome kamo studenti odlaze nakon što se ispišu s Pravnog fakulteta u Splitu, odgovorili su nam sa splitskog Pravnog fakulteta, navodi za srednja.hr Marin Keršić, prodekan za nastavu i studente.