Ideja godine 2026: Odgovori na često postavljana pitanja o natjecanju

Srebrni partneri projekta su Hrvatska zajednica županija, Span i KONČAR.

Hrvatska zajednica županija je krovna nacionalna udruga regija kojoj je cilj jačanje suradnje između hrvatskih županija. Promiču regionalnu samoupravu te zagovaraju ravnomjeran gospodarski i društveni razvitka svih županija. Osim toga, potiču ulaganje u obrazovanje kao osnivači srednjih škola, a prvenstveno žele da ono bude jednako dostupno u svim krajevima Hrvatske.

Span je hrvatska IT tvrtka osnovana 1993. godine, specijalizirana za razvoj softvera, IT arhitekturu, savjetovanje, IT podršku, poslovnu analitiku i istraživanje. Sjedište tvrtke nalazi se u Zagrebu, a osim u Hrvatskoj, Span ima urede u Sloveniji, Ukrajini, Azerbajdžanu, Moldaviji, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Njemačkoj, Estoniji, Gruziji, Švicarskoj i Njemačkoj. S više od 850 zaposlenih, među kojima su programeri, IT arhitekti, savjetnici i analitičari, tvrtka pruža tehnološka rješenja za različite industrije, oslanjajući se na inovacije i stručnost.

KONČAR - Elektroindustrija d.d. je najveći hrvatski neto izvoznik i regionalni lider u elektroenergetici i proizvodnji tračničkih vozila. Svoje proizvode izvoze u više od 100 zemalja svijeta. Sa snažnim naglaskom na inovacije i održivost, Končar je ključan igrač u elektroindustriji koji doprinosi energetskoj tranziciji i ekološkoj odgovornosti.