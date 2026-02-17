Ideja godine 2026: Odgovori na često postavljana pitanja o natjecanju
17. veljača 2026.
Ideja godine je natjecanje za srednjoškolce u osmišljavanju najbolje poslovne ideje. Prijaviti se mogu svi učenici srednjih škola u Hrvatskoj, sami ili u timovima od najviše troje natjecatelja. Rane prijave otvorene su do 15. ožujka u 23:59 sati, a svi koji svoj poslovni plan pošalju do tad, dobit će povratnu informaciju žirija i mogućnost da svoju prijavu poprave. Finalni rok za prijavu zatvara se 5. travnja u 23:59 sati. Sudionici koji se prijave, razrade svoju ideju i osvoje žiri mogu osvojiti glavnu nagradu: studijsko putovanje u Europi!
Što je Ideja godine?
Ideja godine je srednjoškolsko poslovno natjecanje. Tim ili pojedinac s najboljom poduzetničkom idejom, poslovnim planom i njegovom prezentacijom osvaja studijsko putovanje u Europi. Ideje trebaju iskoristiti neku od suvremenih tehnologija i tržištu ponuditi nešto novo, ali realno provedivo. Ideja godine 2026 je četrnaesto izdanje natjecanja.
Tko je organizator?
Organizator projekta Ideja godine je portal srednja.hr.
Tko je glavni partner projekta?
Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Effectus nudi moderan je i dinamičan studij koji cjelovito integrira brojne pravne, financijske i ekonomske predmete te na taj način spaja dva komplementarna područja: financije i pravo. Naglasak je na obrazovanju i znanju koje studentima prenose najkvalitetniji predavači te praktičnoj primjeni pravničkih i financijskih znanja. Više o njima pročitajte na njihovim stranicama.
Tko su srebrni partneri?
Srebrni partneri projekta su Hrvatska zajednica županija, Span i KONČAR.
Hrvatska zajednica županija je krovna nacionalna udruga regija kojoj je cilj jačanje suradnje između hrvatskih županija. Promiču regionalnu samoupravu te zagovaraju ravnomjeran gospodarski i društveni razvitka svih županija. Osim toga, potiču ulaganje u obrazovanje kao osnivači srednjih škola, a prvenstveno žele da ono bude jednako dostupno u svim krajevima Hrvatske.
Span je hrvatska IT tvrtka osnovana 1993. godine, specijalizirana za razvoj softvera, IT arhitekturu, savjetovanje, IT podršku, poslovnu analitiku i istraživanje. Sjedište tvrtke nalazi se u Zagrebu, a osim u Hrvatskoj, Span ima urede u Sloveniji, Ukrajini, Azerbajdžanu, Moldaviji, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Njemačkoj, Estoniji, Gruziji, Švicarskoj i Njemačkoj. S više od 850 zaposlenih, među kojima su programeri, IT arhitekti, savjetnici i analitičari, tvrtka pruža tehnološka rješenja za različite industrije, oslanjajući se na inovacije i stručnost.
KONČAR - Elektroindustrija d.d. je najveći hrvatski neto izvoznik i regionalni lider u elektroenergetici i proizvodnji tračničkih vozila. Svoje proizvode izvoze u više od 100 zemalja svijeta. Sa snažnim naglaskom na inovacije i održivost, Končar je ključan igrač u elektroindustriji koji doprinosi energetskoj tranziciji i ekološkoj odgovornosti.
Tko su partneri i pokrovitelji projekta?
Pokrovitelji projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.
Koliko učenika može biti u timu?
Svaki tim mora imati minimalno jednog člana, a maksimalno tri. Svi moraju biti srednjoškolci/e, a nije nužno da su svi članovi iz iste škole.
Tko može biti mentor?
Mentor može biti samo srednjoškolski profesor ili profesorica, ali nije nužno da je iz iste škole od kuda dolazi tim. Mentori pomažu učenicima osmisliti poslovnu ideju i pripremiti njeno izlaganje. Tim ne mora imati mentora.
Mogu li se strukovne škole prijaviti?
Više od pola prijava na projekt dolazi iz strukovnih škola, a pobjednici šest izdanja Ideje godine bili su iz strukovnih škola.
Tko su prijašnji pobjednici Ideje godine?
- izdanje – Eva Perković, Dora Dubravec i Mirna Lazar – I. gimnazija Varaždin – Mentorica Kristina Oršić Manojlović – Projekt Croatian Beaches
- izdanje – Ilija Perić – Tehnička škola Ruđera Boškovića – Mentor Milan Korać – Projekt In My Wave
- izdanje – Kristijan Žic, Marin Nižić i Slavica Blašković – Prirodoslovna i grafička škola Rijeka – mentor Matija Rubinić - Projekt Trampolin
- izdanje – Eva Šimec, Marija Djerdjaj i Denis Cvijanović – Srednja škola Vladimir Gortan Buje – mentorica Dolores Mihelić-Malbašić – Projekt Road Aid Black Box
- izdanje – Ante Toni Debelić – Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti – mentorica Alenka Šuljić Petrc – Projekt GrowCity
- izdanje – Roko Radanović, Toma Puljak i Dražen Barić, mentorica Marija Rakić Mimica – III. Gimnazija/Elektrotehnička škola, Split – Projekt LiftOFF
- izdanje – Duje Štolfa i Antonio Nikolić, mentor Ante Bartulović – III. Gimnazija Split – Projekt SortIT
- izdanje - Ramal Salha - Elektrotehnička i prometna škola Osijek – Projekt Quillix
- izdanje - Leo Janković i David Špiljak – Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka – Projekt Nevera
- izdanje – Marijo Marić – Srednja škola Ilok – mentor Ivan Martinović – projekt Iločani
- izdanje – Dea Murat, Nika Roguljić i Nina Topić – mentorica Elvira Sorić – Mythology TO GO
- izdanje – Mihael Purar i Ivan Stepinac – Elektrotehnička škole Split – mentor Marin Ivandić – ShowMe
- izdanje - Vito Kosovec i Ivan Tisanić – I. gimnazija/XIII. gimnazija Zagreb – projekt SOV-A
Važni datumi
4. ožujak – online edukacija s početkom u 11 sati
15. ožujak u 23:59 sati – rok za rane prijave
5. travanj u 23:59 sati – finalni rok za prijave
13. travanj – proglašenje finalista
23. travanj – finale u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine
24. travanj – doručak, obilazak partnera, odlazak kući
Što su rane prijave?
Ako pošaljete poslovni plan do trenutka završetka ranih prijava (do 15. ožujka u 23:59h), možete dobiti recenziju od žirija i priliku da popravite projekt do konačnih prijava. U slučaju da ne iskoristite tu priliku, nema nikakvih sankcija.
Gdje mogu vidjeti poslovni plan?
Poslovni plan možete preuzeti ovdje.
Poslovni plan se osim uvoda i uputa za pisanja sastoji od sljedećih poglavlja:
- Poslovna ideja
- Tržište prodaje
- Marketinške aktivnosti
- Financijski podaci
- Društveno odgovorno poslovanje
Mogu li dobiti pomoć u pisanju poslovnog plana?
Da, ove godine smo natjecateljima odlučili dodatno pomoći u osmišljavanju njihovih poslovnih ideja i pisanju plana. Organiziramo online edukaciju na kojoj ćemo detaljno proći poslovni plan, dati vam savjete i upozoriti vas na najčešće greške koje viđamo u prijavama. Za sudjelovanje u edukaciji se treba prijaviti putem ovog linka, a održat će se 4. ožujka.
Koje tehnologije moraju biti prisutne u idejama?
Na projekt Ideja godine primaju se prijave koje u poslovnu ideju imaju uključene novu tehnologiju. Korištenje jedne od novih tehnologija poput interneta je preduvjet ulaska u finale. Koristiti možete, primjerice, umjetnu inteligenciju, Internet stvari, digitalno proširenu stvarnost, robote, blockchain, virtualnu stvarnost, bespilotne letjelice, 3D ispis... Bilo koja nova tehnologija je dobrodošla!
Kako se prijaviti?
Prijava se šalje ispunjenjem poslovnog plana (Pogledajte pitanje ‘Gdje mogu vidjeti poslovni plan?’) i slanjem putem obrasca ovdje.
Ima li Ideja godine Facebook stranicu?
Naravno da ima, lajkajte page Ideja godine.
Tko dobiva poziv na finale?
Poziv na finale u Zagrebu dobiva 10 najboljih projekata iz cijele Hrvatske.
Tko je sve u žiriju?
Članovi žirija predstavnici su naših partnera. Njihova imena ćemo otkriti uskoro.
Koja je nagrada?
Tim ili natjecatelj čiji projekt žiri proglasi najboljim osvaja studijsko putovanje u Europi. Detalji oko putovanja bit će poznati naknadno.
Svi timovi koji prođu u finale dobivaju smještaj u Zagrebu i obilazak tvrtka koje su prijatelji Ideje godine, mogućnost daljnjeg rada na projektu s mentorima i priznanje za sudjelovanje.
Znači li to da svi članovi tima putuju?
Tako je, u slučaju da je pobjednik tim s više članova, svi ostvaruju pravo odlaska na studijsko putovanje.
Kako izgleda finale?
Timovi prezentiraju svoje ideje pred članovima žirija i ostalim sudionicima. Ovdje možete pogledati kako je izgledalo finale prošlogodišnjeg izdanja natjecanja.
Mogu li se prijaviti ako sam već sudjelovao/la?
Ako si se već prijavljivao ili prijavljivala na Ideju godine, to nije prepreka da se natječeš i ove godine. Slobodno pošalji novu prijavu.
Što se događa dan nakon finala?
Za sve sudionike natjecanja koji dođu do finala, a nisu iz Zagreba, osigurali smo smještaj u hostelu. Na dan finala osiguran je ručak i večera za sve sudionike. Dan nakon finala obilazimo tvrtke partnere, a potom se svi sudionici vraćaju doma.
Koje greške u prijavi treba izbjegavati?
Popisali smo greške koje smo u prethodnim izdanjima natjecanja najčešće viđali:
- U uvodnom dijelu prijave potrebno je vrlo jasno odgovoriti na najbitnija pitanja o projektu – kako funkcionira i za koga je namijenjen. To je prvo što žiri vidi i to je prvi dojam kojeg će žiri imati o vašem projektu. Stoga se potrudite da bude što bolje (dodatni vizualni prikaz je itekako poželjan)!
- U tablici troškova pokušajte biti što precizniji. Izbjegavajte pisanje nekih općenitih stavaka iz kojih se ne može razlučiti o kakvim se troškovima radi. Istražite i procijenite koliko će pojedine stavke vašeg projekta koštati te ih sve napišite.
- Opišite tehnologiju koju koristite u vašem projektu. Jasno naglasite radi li se o softwareu koji već postoji, hoćete li ga preraditi ili ćete sami osmisliti cijeli software. Napišite što detaljnije kako bi žiriju bilo jasno o čemu se točno radi.
- Istražite konkurenciju! Često natjecatelji imaju dojam da je njihova ideja unikatna, ali zapravo u većini slučajeva već postoje razne tvrtke koje se bave sličnim rješenjima diljem svijeta. To nije ništa loše, nego prilika da naučite što drugi rade dobro, a gdje vi vidite priliku poboljšati postojeće proizvode.
- Nije čudno ako tvrtka posluje u minusu prvih nekoliko godina. Primjećujemo kroz godine da timovi već u prvoj godini očekuju nerealnu zaradu, pripazite na to. Konzultirajte se s ljudima iz branše u kojoj raspisujete rad i pitajte ih koja su realna očekivanja.
- Precizno definirajte svoje potencijalne kupce, bilo to fizičke ili pravne osobe. Bolje je jasnije odrediti nišu kupaca, nego napisati bez obrazloženja da su sve dobne skupine i sve pravne osobe potencijalni kupci. Unutar tih 'svih' odredite tko su prioritetni kupci.
Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Sve novosti pratite na Facebook stranici Ideja godine ili nas pitajte putem maila [email protected]. Poslovni plan preuzmite ovdje, a prijavite se putem ovog linka. Kako vam ne bi promaknula niti jedna vijest o natjecanju, pridružite se Facebook događaju Ideje godine.