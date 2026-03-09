Preostalo je još malo vremena: Prijavi se na Ideju godine do 15. ožujka i ostvari prednost

Svi koji se na Ideju godine prijave u idućih tjedan dana, dobit će pomoć žirija. Pobjednika natjecanja nagrađujemo studijskim putovanjem u Europi!

Razmišljaš o nekoj super ideji za aplikaciju? Volio bi osmisliti neki novi uređaj koji bi drugima bio od super koristi? Želiš razviti web platformu, pametni gadget ili uslugu koja bi mogla osvojiti tržište? Ako je tvoj odgovor potvrdan, Ideja godine je pravo natjecanje za tebe.



Tko i kako se može prijaviti?

Na Ideju godine se mogu prijaviti svi učenici srednjih škola. Mogu se prijaviti sami ili u timu od najviše troje članova. Učenici u timu ne moraju biti iz iste škole da bi se prijavili zajedno. Uz to, mogu imati i mentora, nastavnicu ili nastavnika koji će im pomoći u osmišljavanju projekta.

Za prijavu potrebno je napisati svoj poslovni plan ispunjavanjem obrasca koji je dostupan ovdje. Obrazac će te voditi kroz cijeli proces osmišljavanja tvoje poslovne ideje i usmjeriti u razmišljanju kao poduzetnik.

Popunjen poslovni plan šaljete kroz ovaj obrazac. Nakon toga, slijedi iščekivanje poziva u finale. Deset najboljih projekata dobit će priliku svoje projekte predstaviti stručnom žiriju u finalu, a samo jedan najbolji bit će nagrađen studijskim putovanjem u Europi.

Prijavi se do 15. ožujka i ostvari prednost

Svi koji svoje prijave pošalju do 15. ožujka u 23:59 sati, kada završava rani rok za prijave, bit će jedan korak ispred drugih natjecatelja. Sve prijave koje stignu do tada pregledat će stručni žiri, a natjecateljima će poslati povratne informacije o tome što mogu popraviti u svojoj prijavi.



Nakon toga će dobiti još jednu priliku da pošalju popravljenu prijavu. To mogu učiniti do finalnog roka koji se zatvara 5. travnja u 23:59 sati. U završno ocjenjivanje ulazi samo tvoja popravljena prijava, pa si time značajno povećavaš šansu da se stručnom žiriju ona svidi.



Ako propustiš rani rok, bez brige – prijaviti se možeš do finalnog roka.

Kako izgleda finale?

Finale se održava 23. i 24. travnja u prostoru Effectus Veleučilišta, zlatnog partnera natjecanja. Finalisti će svoje ideje kratko predstaviti, a potom će stručni žiri donijeti odluku o pobjedniku.



Neće slaviti samo pobjednici, jer sve finaliste čeka večera i zajednička proslava. Idući dan će imati mogućnost obići ZICER, Zagrebačkog inovacijskog centra, partnera Ideje godine, kako bi iz prve ruke vidjeli startup svijet. Organizator finalistima osigurava noćenje, kao i večeru i doručak.



Ključni datumi:

4. ožujak – online edukacija s početkom u 11 sati

15. ožujak u 23:59 sati – rok za rane prijave

5. travanj u 23:59 sati – finalni rok za prijave

13. travanj – proglašenje finalista

23. travanj – finale u prostoru EFFECTUS veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine

24. travanj – doručak, obilazak partnera, odlazak kući

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.