Možete osvojiti putovanje, ali imamo sedam razloga zašto je prijava na Ideju godine odličan potez

Skupi hrabrosti, osmisli svoju poslovnu ideju i osvoji studijsko putovanje u Europi. Niste uvjereni? Imamo još razloga za prijavu na Ideju godine.

Natjecanje u osmišljanju poslovnih ideja? Upravo je to Ideja godine, natjecanje koje se održava četrnaesti put u organizaciji portala srednja.hr. Natjecanje je namijenjeno za učenike srednjih škola koji su željni novih izazova.

Učenici na svojoj ideji mogu raditi sami ili u timovima do troje učenika. Osim što imaju izbor s kime žele raditi, imaju pravo izabrati i jednog mentora, profesora ili profesoricu koji će im pomoći u cijelom procesu. Srednjoškolci svoje ideje prezentiraju pisanjem poslovnog plana čiji obrazac mogu pronaći ovdje.

Popunjen poslovni plan s ostalim dokumentima, ako ih imate, šaljete ispunjavanjem ovog obrasca.

Uskoro se zatvara rok za prijavu

Finalni rok za prijavu na natječaj se zatvara 5. travnja u 23:59 sati. Prvi korak u utrci za glavnu nagradu je osmisliti dobru poslovnu ideju, ali ona sama nije dovoljna. Želja za istraživanjem, kreativnost, znatiželja i malo hrabrosti je sve što vam je potrebno da ideju pretvorite u poslovni plan ili možda čak u pravi projekt. Za malo više motivacije, izdvojili smo nekoliko razloga zašto je prijava na Ideju godine pravi potez.

1. Pobjednici odlaze na putovanje u Europi

Motivacija u planinarenju se vrlo lako može primijeniti i na natjecanja. Planinarenje zna biti mukotrpno iskustvo, ali svejedno nastavljamo hodati jer znamo da nas na samom vrhu čeka pogled koji će isplatiti sav naš trud. Čak i kad je maglovit dan ili ružno vrijeme, svejedno smo napravili nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Isto tako je i s natjecanjima. Ako znamo za što se borimo, bit će lakši cijeli proces. Iz tog razloga studijsko putovanje u Europi kao glavna nagrada natjecanja može biti jedna od najvećih motivacija za prijavu.

2. Izlazak iz zone komfora

Učenici se tijekom natjecanja mogu suočiti s dosad nepoznatim situacijama, strahom od neuspjeha i potencijalnom tremom na javnom nastupu. Možda zvuči zastrašujuće, ali upravo takve situacije potiču osobni rast i razvoj samopouzdanja. Izlazak iz vlastitih sigurnosnih zona i prihvaćanje novih izazova odličan je način za razbijanje svakodnevne rutine. Prijavom na natjecanje možete steći raznovrsna iskustva, upoznati nove ljude i razviti nove vještine.

3. Prilika da uđete u cipele poduzetnika

Osim što sudjelovanjem u natjecanju učenici dobivaju novu zanimaciju, imaju priliku istraživati ne samo ideju, već i same sebe. Prijavom na natjecanje ulaze u ulogu poduzetnika kroz koju mogu istražiti svoje interese i možda pronaći odgovore na neka pitanja vezana uz svoju budućnost.

4. Učenje s razumijevanjem na kavi

Za ovo natjecanje, ne morate učiti teoriju na pamet. U pisanju poslovnog plana važno je istraživanje i primjena znanja, a to možete raditi kako god i gdje god poželite. Ključan je rezultat koji proizlazi iz vašeg puta od ideje do poslovnog plana.

5. Prilika da napravite promjenu

Sigurno ste bili u situaciji kad ste znali da nešto može biti bolje, ali niste mogli vjerovati da promjena može krenuti od samo jedne osobe. Ideja godine je natjecanje koje dokazuje upravo suprotno. Jedna drugačija i realno izvediva ideja može utjecati na promjenu te komentiranje pretvoriti u rješenje. Prijava na natjecanje može biti samo početak nečeg velikog i potencijalnog razvoja koji vodi do stvarnog poslovnog uspjeha.

6. Dvodnevni izlet u Zagreb

Deset najboljih timova prema procjeni žirija imat će priliku prezentirati svoje ideje uživo na finalu u Zagrebu. Finale će se održati 23. travnja u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine. Nakon predstavljanja projekata i proglašenja pobjednika, svi finalisti moći će predahnuti i uživati u zajedničkoj večeri i druženju.

Sudionicima koji dolaze izvan Zagreba osigurani su smještaj i doručak. Dan nakon finala, 24. travanj rezerviran je za obilazak poslovnih prostora partnera natjecanja i upoznavanje s domaćom start-up scenom. Nakon dva dana ispunjena poduzetničkom energijom, preostaje samo povratak kući s jednim iskustvom više, novim kontaktima i uspomenama za cijeli život.

7. Dobit ćete vjetar u leđa

Treba li vam još malo uvjeravanja, sve razloge za prijavu najbolje su saželi iz Hrvatske zajednice županija, partnera Ideje godine.

– Dobra ideja je prvi korak svakog poduzetničkog pothvata. Iz tog razloga, Hrvatska zajednica županija godinama podržava natjecanje Ideja godine i svjedoči kreativnosti, inovativnosti, ali i nekim novim, svježim perspektivama koje imaju mladi ljudi, poručili su.

Iz Zajednice smatraju da kvalitetno obrazovanje treba biti podloga i da se o njemu županije, kao osnivači brojnih škola, brinu tako da se prvenstveno stvore jednaki uvjeti za sve učenice i učenike. Cilj je, ističu, da kvalitetno obrazovanje bude dostupno svim stanovnicima Hrvatske i da ono bude temelj uspješnih karijera koje se neminovno reflektiraju na razvoj lokalnih sredina.

– Uz dobar poslovni plan, realizacija ideja je brža i uspješnija, a radom na ovakvim projektima želimo mladim ljudima dati vjetar u leđa i podršku u izazovima na poduzetničkom putu. Pozivam sve učenice i učenike srednjih škola koji imaju poslovne ideje, bez obzira da li su samo u začetku ili su već razrađene, da se priključe natjecanju, upoznaju svijet poduzetništva i dobiju podršku u prvim poduzetničkim koracima, rekli su iz Hrvatske zajednice županija.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.