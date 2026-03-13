Učenici, na ovom natjecanju možete osvojiti put u Europi, no pazite na šest ključnih grešaka koje mnogi čine

Prijavite se na natjecanje koje ne ispituje vaše poznavanje školskog gradiva, jer možete osvojiti put u Europi. Prvi rok ističe 15. ožujka u 23:59.

Poduzetničko natjecanje u organizaciji portala srednja.hr i partnera omogućuje mladim poslovnim nadama da svoje ideje prenesu iz misli u djela. Na razvoju ideja učenici srednjih škola mogu raditi sami ili u timovima do troje osoba.

Najboljih deset svoje će poslovne planove predstavljat u Zagrebu i natjecat se za osvajanje nagradnog studijskog putovanja u Europi. Tijekom prezentacija, svi finalisti imat će osiguran smještaj u Zagrebu.

Uvjet za sudjelovanje u natjecanju je ispunjavanje poslovnog plana kojeg možete pronaći ovdje. Prvi rok je rok za rane prijave koji se zatvara 15. ožujka u 23:59, a prednost ranije prijave jest to što nakon roka natjecatelji imaju mogućnost dobiti povratne informacije za poboljšanje svog poslovnog plana. Krajnji rok prijava jest najkasnije do 5. travnja u 23:59.

Poslovni plan ključan je dio natjecanja i na temelju njega stručni žiri donosi odluku o finalistima. Imati viziju za ostvarivanjem poslovne ideje može se usporediti s kuhanjem. Nakon sakupljenih svih sastojaka; kreativnost, različitost, izvedivost i realnost, vrijeme je za pripremu. Unutar pripreme ne postoji univerzalan recept za ostvarivanjem odlaska u finale, no postoje česte greške koje mogu dovesti do gorenja. Zadnji korak je ispunjeni poslovni plan poslati putem ovog linka.

Nejasno definiran projekt

Kao što je prvi dojam važan faktor kod upoznavanja ljudi tako je i u prezentiranju poslovne ideje. Ako svoju viziju možete svesti na glavne točke; što želite postići i tko su ciljani konzumenti, na dobrom ste putu.

Ključno je u potpunosti ući u ulogu osnivača koji u detalje poznaje svoj izum. Na taj način izbjeći ćete općenito pisanje dok će fokus biti na pitanjima poput što je svrha vašeg proizvoda/usluge, po čemu ćete se razlikovati od konkurencije, tko je vaša ciljana publika, kako ćete ostvarivati zaradu i slično.

Preširoka skupina potencijalnih kupaca

Bez kupaca, uspjeh i zarada su nemoguća misija zato je vrlo važno znati tko je vaša ciljana skupina. Izbor potencijalnih kupaca temelji se na pitanju kome vaša ideja može biti od koristi. Kad pronađete odgovor na to pitanje znate na koji način razvijati ideju prilagođenu skupinama kojima je namijenjena.

Ciljne skupine mogu biti određene prema dobi, spolu, nacionalnosti i slično. Tako se primjerice možete fokusirati na mlade i tek zaposlene osobe, studente, brucoše, obrte, velike korporacije ili nešto sasvim drugo. Najvažnije je da pažljivo i precizno definirate skupine potencijalnih kupaca, a ne napisati kako su sve skupine vaše ciljane skupine.

Neprecizno objašnjavanje tehnologije

Jedan od uvjeta za prolazak u finale jest da vaša poslovna ideja koristi suvremenu tehnologiju. Stoga je unutar poslovnog plana potrebno jasno definirati točno korištenje tehnologije. Osvrnite se na to razvijate li cijeli uređaj (hardware), pišete li svoj program (software) ili planirate koristiti postojeću tehnologiju. Ako je razvijate sami, potrebno je naglasiti kako će ona izgledati, postoje li već prototipi tehnologije koju razvijate ili je tek u fazi ideje.

Nejasno definirana konkurencija

Tijekom razvijanja poslovne ideje, trebali biste proučiti postoje li tvrtke na regionalnoj razini, ali i šire koje nude iste ili slične proizvode ili usluge kao i vi. S obzirom na to da je svijet veliko mjesto, nije nemoguće no vrlo je teško doći na potpuno jedinstvenu ideju. Zato je važno informirati se o potencijalnoj konkurenciji.

Postojanje i poznavanje vlastite konkurencije može biti as u rukavu ako proučite njihov način poslovanja. Iz njihovog rada možete izvući stavke po kojima ćete se vi razlikovati, ali i ono što možete unaprijediti u vlastitom poslovanju,.

Financijska nepromišljenost

Kako bi se mogla procijeniti izvedivost projekta važna je dobro strukturirana tablica troškova. Unutar nje segmentirate sve moguće troškove vašeg projekta. Kako bi izbjegli podcjenjivanje ili precjenjivanje, ključan savjet je preciznost. Koji su početni troškovi, prije pokretanja posla? Koliki bi trošak mogao biti na mjesečnoj bazi poslovanja? Unutar tablice troškova, izbjegavajte općenite odgovore, već se trudite biti što precizniji.

Nerealna očekivanja po pitanju zarade

Novci nažalost ne padaju s drveta iako vaša ideja može zvučati izvanredno, ne mora značiti da će krivulja uspjeha i zarade automatski rasti. U stvarnosti, odlične ideje ne moraju odmah poslovati odlično no to ne umanjuje kvalitetu određenog proizvoda i usluge. Pokušajte realno promisliti, bez uključivanja vaših želja i mašte o ogromnim uspjesima u prvoj godini poslovanja.

Za još veću sigurnost u pisanju poslovnog plana, može vam poslužiti i online edukacija. Pomoću nje možete naučiti osnove pisanja poslovnog plana, dodatno se upoznati s najčešćim greškama u prijavama i postaviti pitanja. Edukacija će se održati 4. ožujka u 11 sati, a prijaviti se možete putem ovog obrasca.

Uz recept što izbjegavati u poslovnom planu, nadamo se da ćete biti zadovoljni krajnjim rezultatom. Sretno!

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.