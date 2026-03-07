Upoznajte najbolje mlade inovatore: Ovo su svi učenici koji su osvojili Ideju godine

Za genijalne ideje nisu potrebne godine iskustva, one mogu nastati već u školi. To pokazuju svi pobjednički projekti na natjecanju Ideja godine.

Sustav koji prevodi znakovni jezik, aplikacija kojom lovite mitska bića, pametni poštanski sandučić samo su neke od prošlogodišnjih pobjedničkih ideja natjecanja Ideja godine. Svake godine srednjoškolci iznenađuju svojim kreativnim i izvedivim poduzetničkim idejama. Vizije ne moraju ostati samo napisane na papiru, one se mogu pretvoriti u stvarnost.

Uz iskustvo pobjednik ovogodišnjeg natjecanja Ideja godine osvaja studijsko putovanje u Europi. Ako imate ideju, malo hrabrosti i natjecateljskog duha prijave su u tijeku. Prijaviti se mogu svi učenici srednjih škola u Hrvatskoj, a na poslovnoj ideji mogu raditi sami ili u timovima do troje učenika. Za pomoć u razradi ideje po želji mogu izabrati i mentora, profesora ili profesoricu iz bilo koje srednje škole u Hrvatskoj.

Kako se prijaviti na Ideju godine?

Glavni dio prijave je napisati poslovni plan u kojem opisujete svoju ideju. Poslovni plan možete preuzeti ispod.

Prvi rok za slanje poslovnog plana zatvara se 15. ožujka u 23:59, a rani rok omogućuje učenicima dobivanje povratnih informacija i ispravljanje potencijalnih grešaka. Krajnji rok zatvara se 5. travnja u 23:59, a prijave šaljete putem ovog linka.

Treba li vam pomoć u pisanju poslovnog plana, pogledajte online edukaciju u kojoj smo saželi sve što morate znati.

Ideja godine 2025: Projekt SOV-a

Sustav za ranu detekciju požara pobjednička je ideja natjecanja Ideja godine 2025 kojeg su osmislili Vito Kosavec iz I. gimnazije Zagreb i Ivan Tisanić iz XII. gimnazije Zagreb. Dvoje prijatelja iz različitih škola, zajedno su razradili ideju koja može donijeti veliku promjenu.

SOV-a funkcionira pomoću mreže posebno razvijenih modula koje bacaju dronovima u šumu. Uređaji služe praćenju razine ugljikovog dioksida i temperature, a u sebi imaju ugrađen i GPS stoga kad se otkrije požar odmah šalje povratne informacije neovisno o terenskim preprekama.

Ideja godine 2024: Projekt ShowMe

Za rađanje ideje, nije potrebno prethodno znanje već mašta i želja za istraživanjem. Tako su učenici Elektrotehničke škole Split, Ivan Stepinac i Mihael Purar svoju ideju o sustavu koji će prevoditi znakovni jezik dobili bez ikakvog znanja o znakovnom jeziku i umjetnoj inteligenciji koja im je bila potrebna za razvoj projekta.

Bez obzira na to što na početku nisu bili upoznati s ključnim stavkama projekta, ideja je postojala, a oni su krenuli raditi na njenom ostvarenju. Vrlo brzo razvili su prvu inačicu svog programa, a zatim i prototip aplikacije koja istodobno prevodi znakovni jezik tijekom video poziva.

U finalu natjecanja, stručni žiri Ideje godine imali su priliku i sami testirati aplikaciju. Sama ideja i prezentacija oduševila je žiri i publiku, a to se moglo primijetiti po osvojenoj glavnoj nagradi natjecanja. Pomoć u prijavi i razvoju projekta bio im je mentor Marin Ivandić.

Cijelo finale Ideje godine možete pogledati na našem YouTube kanalu. Prezentacija projekta ShowMe započinje na 33:50

Ideja godine 2023: Projekt Mythology TO GO

Kako jedna zanimljiva anegdota može potaknuti na razvoj aplikacije pokazale su učenice Dea Murat, Nika Roguljić i Nina Topić iz Srednje škole 'Jure Kaštelan', Omiš. Na zajedničkom odmoru na selu, vlasnik kuće u kojoj su bile smještene upozorio ih je na 'vukojarca'. Zbog nepoznate riječi krenule su u istraživanje i osmislile ideju za aplikaciju Mythology TO GO.

Aplikacija koristi proširenu stvarnost u potrazi za mitskim bićima. Koristeći GPS, korisnici na određenim mjestima mogu uloviti bića iz mitologije. Osim zanimljive potrage za mitskim bićima, učenice su razradile ilustracije i priče kako bi taj mitski svijet približile običnom. U svakom koraku pomagala im je mentorica Elvira Sorić. Izlaganje učenica u finalu Ideje godine 2023 možete pogledati ispod.

Ideja godine 2022: Projekt Iločani

Poštanski sandučić jedno je od mjesta na koje često zaboravljamo, pogotovo kada moramo provjeravati negdje gdje ne živimo. Kako o tome ne bi više razbijali glavu, Marijo Marić maturant srednje škole Ilok osmislio je pametni poštanski sandučić.

Ideju je dobio vidjevši da njegov otac koji se brine o nemoćnoj baki, često zaboravlja pogledati ima li kakve nove pošte u poštanskom sandučiću.

U finalu pokazao je prototip svog sandučića koji funkcionira tako da korisnika putem mobitela obavijesti da mu je stigla pošta. Tijekom cijelog procesa pomagao mu je mentor i nastavnik Ivan Martinović, a kako je izgledao njegov nastup možete pogledati ispod.

Ideja godine 2021: Projekt Nevera

Nakon što je u prosincu 2020. godine potres pogodio dio Sisačko-moslavačke županije, učenici riječke Gimnazije Andrije Mohorovičića, Leo Janković i David Špiljak proučavajući funkcije na mobitelu osmislili su sustav za detekciju potresa imena Nevera. Radi se o sustavu koji koristi mrežu pametnih mobilnih telefona za detekciju potresa i pritom šalje obavijesti stanovnicima obližnjih mjesta kako bi se mogli pripremiti. Njihovu prezentaciju u finalu Ideje godine možete vidjeti u videu ispod.

Ideja godine 2020: Projek Quillix

Nekada na ideju možete doći kada se susretnete s problemom. Tako je učenik Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Ramal Salha došao na ideju aplikacije koja korisnicima omogućuje dijeljenje video sadržaja s prijateljima, kolegama, profesorima ili klijentima u stvarnom vremenu.

Aplikacija Quillix proizašla je iz situacije s kojima se većina ljudi susrela. Nakon što se s prijateljima nije mogao naći uživo da pogledaju film, krenuo je u potragu za alternativnim opcijama kojih nije bilo. Zbog toga je odlučio sam razviti aplikaciju koja nudi rješenje. Pomoć u razradi ideje bio mu je nastavnik i mentor Ivan Marušić.

Ideja godine 2019: Projekt SortIT

Ideja koja je odnijela pobjedu 2019. godine bila pametni spremnik za odlaganje otpada SortIT. Učenici III. gimnazije Split, Duje Štolfa i Antonio Nikolić nakon što su shvatili da se u Hrvatskoj odvaja samo 15 % otpada s mentorom Antom Bartulović odlučili su učiniti nešto povodom toga.

Njihov pametni spremnik ima mogućnost razvrstavanja otpada s pomoću umjetne inteligencije, izvor napajanja jest sunčeva svjetlost koristeći solarne ploče, a cjenovno je pristupačniji od drugih sličnih proizvoda. U finalu prikazali su djelomično izrađen prototip, a nakon pobjede nastavili su raditi na ostvarivanju svoje ideje.

Ideja godine 2018: Projekt LiftOFF

Kako bi omogućili nesmetano letenje dronova, učenici Roko Radanović i Toma Puljak iz III. Gimnazije Split i Dražen Barić iz splitske Elektrotehničke škole osmislili su aplikaciju za analizu prikladnosti vremenskih prilika za sadašnje i buduće letove dronova. Podrška i pomoć u projektu bila im je mentorica Marija Rakić Mimica. Uz pomoć LiftOff-ove pravovremene i kontinuirane procjene vremenskih prilika osigurali su mogućnost pronalaska idealnih uvjeta za let dronom. Osim toga aplikacija ima mogućnost pronalaska popularnih lokacija te bilježenje letova i statistike.

Ideja godine 2017: Projekt GrowCity

Automatizirani, prijenosni sustav uzgoja hrane u brodskom kontejneru, razlog je zašto je Ante Toni Debelić, učenik Salezijanske klasične gimnazije s pravom javnosti iz Rijeke osvojio natjecanje Ideja godine 2017.

Svojim inovativnim projektom GrowCity predvidio je mogućnost rješavanja problema gladi i nemogućnosti uzgoja hrane u raznim dijelovima svijeta. Na svom projektu radio je s mentoricom Alenkom Šuljić Petrc, a nakon svoje prezentacije na finalu dobio je nekoliko vrlo dobrih ponuda za daljnji razvoj sustava.

Ideja godine 2016: Road Aid Black Box

Eva Šimec, Marija Djerdjaj, Denis Cvijanović iz srednje škole Vladimir Gortan Buje pobijedili su osmišljavanjem uređaja imena Road Aid Black Box. Uređaj je bilježio podatke o putovanju, a ako bi došlo do automobilske nesreće iskoristio bi dobivene podatke.

Uz pomoć mentorice Dolores Mihelčić-Malbašić osmislili su jedinstveni uređaj koji se sastoji od kamere pametnog telefona, nosača za telefon i crne kutije. Putem aplikacije na mobilnom uređaju, unesrećeni imaju mogućnost vrlo lako kontaktirati službe za zaštitu i spašavanje.

Ako dođe do nesreće, službi se šalju snimke, a prema njima djelatnik može poslati adekvatnu službu (policiju, vatrogasce, hitnu pomoć). Bili su svjesni da postoji mogućnost da vozač izgubi svijest stoga su razradili i pronašli prikladno rješenje.

Ideja godine 2015: Trampolin

Jedan od načina razvijanja ideje je ako se sami suočimo s određenim problemom. Učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Slavica Blašković, Marin Nižić i Kristijan Žic na temelju svog iskustva osmislili su online servis Trampolin.

Svrha online servisa jest razmjena usluga i pružanje međusobne pomoći na nenovčanoj osnovi. Nakon što su razmišljali kako će se jednog dana zaposliti, a nemaju iskustvo, došli su na ideju umreživanja ljudi različitih znanja, vještina i potreba. Zaradu su stavili u drugi plan, viši cilj bio im je osigurati svojevrstan društveni kontekst.

Ideja godine 2014: In My Wave

Kako vam prijatelji ne bi lagali da su krenuli, a ipak se i dalje spremaju ili vam zbog spremanja ne odgovaraju na pozive i poruke, Ilija Perić iz Tehničke škole Ruđer Bošković, za takve situacije osmislio je aplikaciju In My Wave. Posebnost aplikacije je ta što se ne dijeli lokacija korisnika na karti, već ona obavještava nalazi li se osoba u blizini. Uz mentorstvo profesora Milana Koraća osvojio je prvo mjesto.

Ideja godine 2013: Croatian Beaches

Tijekom ljetovanja s obitelji Dora Dubravec naišla je na problem pronalaska prigodne plaže. Njen brat ima cerebralnu paralizu stoga su morali pronaći plažu na kojoj bi on mogao ući u more i još jedan od uvjeta bio je blizina restorana.

Na temelju tog problema, Dora i druge učenice iz Prve gimnazije Varaždin, Eva Perković i Mirna Lazar razradile su aplikaciju Croatian Beaches. Aplikacije je omogućavala pronalazak plaža prema željenim karakteristikama. Na razvoju ideje radile su s mentoricom Kristinom Oršić.Manojlović.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Odgovore na često postavljana pitanja o Ideji godine pronađite ovdje.