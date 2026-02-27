Kako napisati poslovni plan za Ideju godine? Prijavite se na online edukaciju!

Doznajte najčešće greške koje natjecatelji Ideje godine čine i povećajte šanse za osvajanje glavne nagrade - puta u Europi. Prijave su u tijeku.

Ove godine održava se 14. izdanje poduzetničkog natjecanja za srednjoškolce Ideja godine 2026 koje organizira portal srednja.hr. Ideja godine ne ispituje učenike njihovo školsko gradivo, već njihovu kreativnost, inovativnost i poduzetnički duh.

Uvjet za prijavu je razvoj poslovne ideje koja mora uključivati neku od novih tehnologija – AI, Internet stvari (IoT), AR, VR, blockchain ili nešto drugačije. Koju tehnologiju će učenici koristiti i na koji način, odlučuju sami.

Za prijavu je potrebno napisati poslovni plan. Kroz njega opisuju svoju poslovnu ideju, prikazuju tržište na kojem će poslovati, objašnjavaju marketinške aktivnosti kojima će se promovirati, prikazuju financijski aspekt projekta, ali i njegovu društvenu odgovornost. Poslovni plan možete preuzeti ovdje.

Prijavite se na online edukaciju

Ako se prvi put susrećete s ovakvim tipom zadatka, normalno je da imate puno pitanja koja vas zanimaju. Na njih ćemo odgovoriti tijekom online edukacije koja će se održati 4. ožujka s početkom u 11 sati.

Kroz korisne primjere, čut ćete o najčešćim greškama natjecatelja koje smo viđali kroz godine, kao i koji su naši savjeti za pisanje odličnog poslovnog plana. Imat ćete priliku pitati sve što vas zanima i dobiti konkretan odgovor.



Kako bi sudjelovali u edukaciji, prijaviti se možete putem ovog linka. Poveznicu za sudjelovanje u edukaciji poslat ćemo vam na dan njenog održavanja, prijave traju do 3. ožujka u 23:59 sati.

Osvojite studijsko putovanje u Europi

Svi koji su ispunili poslovni plan, prijavu na Ideju godine mogu poslati putem ovog obrasca. Rane prijave za natječaj traju do 15. ožujka u ponoć, a svi koji se do tad prijave dobit će povratnu informaciju žirija i priliku da svoj rad poboljšaju.

Finalni rok za prijave zatvara se 5. travnja do 23:59 sati. Deset najboljih projekata prolazi u finale gdje će prezentirati svoju ideju stručnom žiriju. Finale se održava 23. i 24. travnja.

Pobjednički projekt osvaja studijsko putovanje u Europi za sve članove tima, a svi finalisti proslavit će na zajedničkoj večeri. Idući dan ih čeka obilazak ZICER-a gdje će se iz prve ruke upoznati start-up svijet te steći vrijedna iskustva i poznanstva.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Odgovore na često postavljana pitanja o Ideji godine pronađite ovdje. Sve novosti pratite na Facebook stranici Ideja godine ili nas pitajte putem maila [email protected]. Poslovni plan preuzmite ovdje, a prijavite se putem ovog linka. Kako vam ne bi promaknula niti jedna vijest o natjecanju, pridružite se Facebook događaju Ideje godine.