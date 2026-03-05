Vito i Ivan su kao učenici razvili sustav koji može spasiti tisuće života, a danas rasturaju na FER-u

Jedna genijalna ideja i dvoje prijatelja sa željom za promjenom. Razgovarali smo s prošlogodišnjim pobjednicima natjecanja Ideja godine.

Vito Kosovec i Ivan Tisanić, trenutno studenti FER-a, prošle godine odnijeli su glavnu nagradu na Ideji godine, natjecanju za srednjoškolce koje daje priliku učenicima da osmisle svoje poslovne ideje. Do pobjede ih je doveo projekt na kojem su radili imena SOV-a, sustav za rano otkrivanje požara.

Natjecanje su opisali kao 'poučno i zabavno', a želite li ga i sami iskusiti, na ovogodišnje izdanje natjecanja se još uvijek stignete prijaviti. Učenici se mogu prijaviti sami ili u timovima do troje. Uz to što si međusobno mogu pomagati, dodatnu pomoć može im pružati jedan mentor po želji. Mentori su profesori ili profesorice iz bilo koje srednje škole.

Nakon odluke o tome s kim ćete raditi na projektu, potrebno ideju je potrebno razraditi pisanjem poslovnog plana kojeg možete pronaći ovdje.

Napisan poslovni plan šaljete preko ovog obrasca najkasnije do 5. travnja u 23:59 sati. Ako prijavu pošaljete do 15. ožujka u 23:59 sati imate priliku dobiti povratne informacije stručnog žirija. Na temelju dobivenih komentara možete ispraviti poslovni plan i ponovno ga poslati do krajnjeg roka prijava.

Prema procjeni stručnog žirija, deset timova s najboljim idejama bore se za glavnu nagradu u Zagrebu, 23. travnja. Timovi u finalu prezentiraju svoje ideje, a pobjednički osvaja studijsko putovanje u Europi.

Proces od ideje do prezentacije u finalu

Iako nisu dijelili srednjoškolsku klupu, to ih nije sprječavalo da zajedno rade na projektu koji može spasiti mnoge živote. Dvoje učenika iz različitih škola do ideje su došli putem drugog natjecanja u kojem su morali korištenjem tehnologije osmisliti način za smanjenje štete radi prekasnog dostavljanja informacija.

- Razmišljajući o raznim problemima, nekoliko mi se ideja svidjelo, a među njima su bili i šumski požari. Predložio sam to Ivanu, kojemu se ideja također svidjela, rekao nam je Vito.

Čim su se složili oko ideje, slijedio je period istraživanja u kojem su proučavali ima li smisla daljnji rad na istoj. Nakon potvrde da je ideja vrijedna, krenuli su pisati poslovni plan. Prvu verziju plana napravili su dosta ranije, a sve do zadnjeg su dovršavali i uređivali detalje. Kako su i sami rekli, krajnju verziju poslali su u zadnji čas.

- Da nije bilo roka, vjerojatno bismo nastavili s mikro-optimizacijama i nikada ne bismo završili. Vremenski pritisak ne utječe na samu kvalitetu našeg rada, ali itekako utječe na to da rješenje privedemo kraju. Upravo pod pritiskom najbolje sročimo ideje i predajemo nešto što je izravno primjenjivo. Kako se često govori u industriji better shipped than perfect, najbolje ideje nam izlaze pod pritiskom, jer bi inače one završile u beskonačnoj optimizaciji, poručio je Ivan.

Nakon što je njihova ideja izabrana u deset najboljih, slijedilo je veliko finale i borba za glavnu nagradu. U finalu morali su prezentirati svoju ideju ispred stručnog žirija. Trema tijekom prezentacija nije bila prisutna, a kao lijek protiv treme navode dobru pripremu.

- S obzirom na to da smo jako puno vremena proveli vježbajući prezentaciju, gdje smo čak išli i u detalje kako ćemo jedan drugome predati pointer, nismo imali nikakvu tremu. Rekao bih da je općenito ključ protiv treme jednostavno dobra priprema i opušten, no ozbiljan, pristup svemu, rekao je Vito.

Tijekom cijelog natjecanja radili su sami. Vjeruju da dovoljna razina motivacije rezultira uspješnom samostalnom radu, no isto tako misle da mentori mogu pomoći u cijelom procesu.

Natjecanje koje ističe praktična znanja

Ideja godine je natjecanje koje zahtjeva drugačiju vrstu pripreme. Fokusira se na primjeni znanja, timskom radu i testiranju vlastitih sposobnosti. Upravo su to neki od razloga kojima Ivan i Vito potiču učenike da se prijave na natjecanje.

- Ideja godine razvija sposobnost rada u timu na realističnom zadatku za koji nije nužno predznanje, a istovremeno uči pojedinca kako 'prodati' svoju ideju žiriju. Većina tih znanja primjenjiva je u raznim životnim okolnostima i vjerujem da će nam biti od velike koristi pri rješavanju budućih problema. Smatramo da je u interesu svakog učenika steći takvo iskustvo jer su ovakva natjecanja izvrstan pokazatelj sposobnosti. Ona ističu praktična znanja koja klasična školska ili sportska natjecanja rijetko dotiču. Za mlade je ovo realniji prikaz njihovih mogućnosti, a pruža im se i neprocjenjiva prilika za upoznavanje i stjecanje poznanstava s ambicioznim i sposobnim vršnjacima, savjetuje Ivan.

Kao najizazovniji dio natjecanja Ivan i Vito istaknuli su sami početak. Prva pitanja na koja su morali pronaći odgovore bila su što prolazi na natjecanju i što se očekuje od kandidata.

- Pomoć u tome bila kolekcija članaka o prošlim idejama, gdje smo konačno utvrdili kako predstaviti našu ideju na najbolji način, rekao je Ivan.

Ono što ističu kao najbolji dio natjecanja je upoznavanje sa svima koji su sudjelovali, organizirali ili ocjenjivali ideje natjecatelja. Trenutak u kojem su se najviše zabavili bio je tijekom prezentacije, kada se sav trud isplatio.

- Kada smo držali prezentaciju pred svima te vidjeli da je nakon mnogo pripreme i vježbe za ovu prezentaciju, ona protekla skoro savršeno. Upravo tijekom te prezentacije nestala je sva nervoza koja je možda i postojala i prezentiranje se osjećalo jednostavnim i zabavnim, prisjetio se Ivan

Na svoj projekt nisu zaboravili, ali trenutačno se nalazi u drugom planu.

- Zbog novih obaveza na faksu, a i drugih projekata i natjecanja koje obojica radimo u slobodno vrijeme, stavili smo ovaj projekt trenutno na pauzu. Naravno, postoji mogućnost da mu se vratimo, ali za sada će neko vrijeme čekati, rekli su Vito i Ivan

Prijave za Ideju godine su u tijeku

