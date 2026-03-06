Učenici, prijavite se na natjecanje koje ne ispituje poznavanje gradiva: Donosimo vodič za prijavu

Ideja godine je natjecanje učenika u osmišljavanju poslovnih ideja, a pobjednici osvajaju studijsko putovanje u Europi. Pogledajte vodič za prijavu.

Natjecanja za učenike obično se baziraju na poznavanju školskog gradiva iz nekog predmeta, no Ideja godine ne ubraja se u njih. Riječ je o natjecanju za srednjoškolce koje vrednuje kreativnost, inovativnost, hrabrost i poduzetnički duh.

Učenici se na Ideju godine prijavljuju osmišljavanjem poslovne ideje i pisanjem svog poslovnog plana. Ključno je da njihove poslovne ideje koriste neku od novih tehnologija, poput aplikacija, web platformi, umjetne inteligencije, Interneta stvari i drugih.

Osim što se ideja mora bazirati na tehnologiji, treba riješiti stvarni problem koji postoji na tržištu. Učenici nisu ograničeni u osmišljavanju svojih poslovnih ideja i mogu biti kreaitvni koliko žele, a jedini uvjet jest da su njihove poslovne ideje realno provedive.

Korak 1: Ispunite poslovni plan

Na natjecanje se mogu prijaviti sami ili u timovima do troje učenika. Svi učenici ne moraju biti iz iste škole. U prijavi im mogu pomoći mentori, nastavnici i nastavnice koji će ih voditi kroz proces osmišljavanja ideje i pisanja prijave. Imati mentora nije uvjet za prijavu i mnogi pobjednici Ideje godine nisu imali mentore, no to je pomoć koju vrijedi iskoristiti.

Prvi korak za prijavu na natjecanje je napisati kvalitetan poslovni plan. Obrazac poslovnog plana dostupan je ispod, a učenike vodi kroz cijeli proces osmišljavanja poslovne ideje dajući im ključna pitanja na koja moraju odgovoriti svi poduzetnici.

No, ako se s poslovnim planom susrećete prvi put, za očekivati je da ćete imati puno pitanja. Kako opisati svoju ideju u jednoj rečenici i zašto je to uopće važno? Kako pronaći konkurente, a kako odrediti tko su vam kupci? Što je, uopće, vaše tržište?

Odgovore na ta, ali i niz drugih pitanja, dali smo u kratkoj online edukaciji o pisanju poslovnog plana. U njoj smo detaljno prošli kroz cijeli obrazac i na primjerima poslovnih ideja, korak po korak, prošli kroz prijavu. Istaknuli smo najčešće greške koje natjecatelji čine, kao i naše savjete za kvalitetnu prijavu.

Edukaciju pogledajte na našem YouTube kanalu.

Drugi korak: Pošaljite prijavu

Nakon što ispunite poslovni plan, pošaljite ga putem obrasca dostupnog ovdje. Rane prijave za natječaj traju do 15. ožujka u ponoć, a svi koji se do tad prijave dobit će povratnu informaciju žirija i priliku da svoj rad poboljšaju.

Finalni rok za prijave zatvara se 5. travnja do 23:59 sati. Deset najboljih projekata prolazi u finale gdje će prezentirati svoju ideju stručnom žiriju. Finale se održava 23. i 24. travnja u prostoru zlatnog partnera natjecanja, Effectus veleučilišta.

Pobjednik ili pobjednički tim osvojit će glavnu nagradnu - studijsko putovanje u Europi. No, neovisno o plasmanu, svi finalisti i njihovi mentori provest će dva dana u Zagrebu s osiguranim noćenjem, ručkom, večerom i doručkom, a dan nakon finala obići će poslovne prostore partnera natjecanja i iz prve ruke upoznati domaću start-up scenu.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.