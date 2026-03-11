Koje vještine su danas ključne za mlade koji žele biti uspješni? Pitali smo dekanicu

Zašto su kritičko razmišljanje, praksa i financijska pismenost ključni? Razgovarali smo s dekanicom EFFECTUS-a, zlatnog partnera Ideje godine.

Sve više srednjoškolaca razmišlja o pokretanju vlastitih projekata, aplikacija ili malih biznisa. U svijetu u kojem se tehnologija brzo razvija, a tržište rada stalno mijenja, pitanje više nije samo koji fakultet upisati, nego i koje vještine treba razvijati kako bismo se spremili za poslove budućnosti.

Upravo takve ideje svake godine razvijaju i sudionici učeničkog poduzetničkog natjecanja Ideja godine. Riječ je o natjecanju u kojem učenici osmišljavaju poslovnu ideju i izrađuju poslovni plan. Kroz cijeli proces osmišljavanja poslovne ideje vodit će vas obrazac poslovnog plana.

Nakon ispunjavanja poslovnog plana, šaljete prijavu putem ovog obrasca. Deset najboljih projekata dobit će priliku svoje projekte predstaviti stručnom žiriju u finalu, a samo jedan najbolji bit će nagrađen studijskim putovanjem u Europi.

Prvi rok za slanje poslovnog plana zatvara se 15. ožujka u 23:59, a rani rok omogućuje učenicima dobivanje povratnih informacija i ispravljanje potencijalnih grešaka. Krajnji rok zatvara se 5. travnja u 23:59. Odgovore na često postavljena pitanja o natjecanju možete pogledati ovdje.

Za prijavu na Ideju godine trebat će vam komunikacijske vještine, ali i hrabrost, poduzetnost i samopouzdanje. Upravo smo o tim vještinama i njihovoj važnosti za mlade danas razgovarali s Jelenom Uzelac, dekanicom Veleučilišta EFFECTUS, koji je i ove godine zlatni partner natjecanja.

Tržište rada mijenja se brže nego ikada

Jedna od najvećih promjena posljednjih godina odnosi se na način na koji se razvijaju karijere. Poslovi koji danas postoje prije desetak godina često nisu ni postojali, a nove tehnologije stalno mijenjaju način rada.

- Ako promatramo suvremeno tržište rada, vidimo da se ono mijenja brže nego ikada prije. Zbog toga je važnije razvijati prenosive vještine nego napamet učiti konkretne informacije. Tu prije svega mislim na kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema, komunikacijske vještine i digitalnu pismenost, govori Uzelac.

Dodaje kako će u budućnosti umjetna inteligencija i automatizacija preuzeti dio rutinskih poslova, ali neke kompetencije ostat će izrazito ljudske, a neka danas zanimanja prije nisu ni postojala.

- Prije desetak godina gotovo da nije postojalo zanimanje specijalista za društvene mreže, a danas je to ozbiljna karijera. Slično se događa i s poslovima vezanima uz umjetnu inteligenciju, analizu podataka i kibernetičku sigurnost, tvrdi dekanica.

Teorija je važna, ali praksa donosi iskustvo

Još od školskih dana slušamo koliko je važno praktično iskustvo, a upravo kroz projekte ili natjecanja kao što je Ideja godine, učenici često prvi put vide kako izgleda kada ideja prelazi iz teorije u stvarnost. Takav način rada razvija niz važnih vještina. Ako se prvi put susrećete s pisanjem poslovnog plana, odgovore na mnoga pitanja dali smo u vodiču za pisanje poslovnog plana.

- Rad na stvarnim projektima razvija samostalnost, timski rad i upravljanje vremenom. Učenik tada uči kako ideja prolazi put od koncepta do realizacije. To iskustvo daje samopouzdanje, ali i realnu sliku o vlastitim snagama i slabostima.



Uzelac dodaje primjer ako učenik sudjeluje u organizaciji školskog događaja ili projekta istovremeno uči planirati troškove, komunicirati s partnerima i rješavati probleme u hodu, onda može vidjeti kako teorija funkcionira u stvarnosti, suočava se s nepredviđenim situacijama i rješava probleme u hodu. Takvo iskustvo razvija poduzetnost i odgovornost na način koji nijedan test ne može prenijeti. Foto: Effectus veleučilište

Financijska pismenost nije samo za poduzetnike

Vjerujemo da je nekim srednjoškolcima dosta gledanja u silne brojke na matematici, ali financijska pismenost nisu samo brojke. To je važna vještina o kojoj se posljednjih godina sve više govori. Važna je za sve, ne samo za buduće poduzetnike.

- Financijska pismenost nije poduzetnička privilegija, ona je životna nužnost. Svaka osoba, bez obzira na profesiju, donosit će financijske odluke o štednji, kreditima, ulaganjima, porezima ili mirovini, kaže dekanica.

Danas to može biti raspoređivanje džeparca za veliki odmor, a sutra kako odrediti koliku ratu kredita možemo pokriti svaki mjesec. Dekanica navodi kako razumijevanje pojmova kao što su kamatna stopa ili inflacija štiti pojedinca od loših odluka i manipulacija. Nepismenost može imati dugoročne posljedice, dok financijska osviještenost daje slobodu izbora, kao i pravna pismenost.

'Pravi trenutak' za ideju često - ne postoji

Nakon što se otvore prijave za natjecanje, mnogi počnu razmišljati o ideji, projektu ili budućem proizvodu, ali čekate pravi trenutak da krenete. Nekada je to u srednjoj školi, na faksu, na budućem poslu, a može biti upravo - danas.

Dekanica govori kako 'pravi trenutak' često je mit. Rijetko kada su okolnosti idealne, a ono što postoji jest odvažnost da se donese odluka i napravi prvi mali korak. Savjetuje da svoju ideju testirate u manjem opsegu.

- Ideju treba testirati u malom, razgovarati s potencijalnim korisnicima, napraviti jednostavnu verziju proizvoda ili usluge i prikupiti povratne informacije. Bolje je krenuti nesavršeno nego čekati savršenstvo koje nikada ne dolazi, rekla je Uzelac.

Vještina koja se ne ocjenjuje u školi

Osim znanja, postoji jedna vještina koja često nije dio školskih ocjena, ali može imati veliki utjecaj na kasniji uspjeh. Ponekad će zadaci izgledati nemoguće za riješiti, a u tim trenucima snaga leži u ovoj vještini.

- Otpornost, sposobnost da podnesemo neuspjeh bez odustajanja, jedna je od najvažnijih vještina. U školskom sustavu često se ocjenjuje točnost, a rijetko ustrajnost, kaže.

U školi svi se ježe na pomisao jedinice, dobra stvar je što ju je moguće ispraviti. U stvarnom životu pogreške su, dodaje, neizbježne i potrebne.

- Neuspjeh nije iznimka nego sastavni dio procesa učenja. Oni koji nauče analizirati pogrešku, izvući pouku i pokušati ponovno dugoročno postižu više. Effectus veleučilište

Studij koji kombinira teoriju i praksu

Na Veleučilištu EFFECTUS fokus je na kombinaciji teorijskog znanja i praktične primjene, s posebnim naglaskom na poduzetničko razmišljanje i analitičke sposobnosti do financijske i pravne pismenosti te razumijevanja tržišnih procesa.



Dekanica tvrdi kako potiču svoje studente na rad na konkretnim primjerima i da odluke donose na temelju podataka. Primjerice, studenti analiziraju stvarne financijske izvještaje poduzeća, izrađuju poslovne planove, sastavljaju ugovore i sl.

- Takav pristup razvija analitičko razmišljanje, razumijevanje tržišta i donošenje odluka temeljenih na podacima. Poslodavci danas cijene mlade koji već tijekom studija imaju iskustvo rada na realnim projektima, jer to znači kraće vrijeme prilagodbe na radnom mjestu. Više o studiju pročitajte na njihovoj web stranici.

Za poslovnu ideju ne treba nužno veliki kapital

Osmislili ste super poslovnu ideju, ali ne znate kako to pretvoriti u svoj budući posao? Poduzetništvo danas ne započinje nužno velikim novcem, tvrdi dekanica. Kapital je važan faktor, ali isto tako u prvoj fazi bitno je znanje, mreža kontakata i reputacija. Dodaje kako poduzetništvo nije samo osnivanje tvrtke. To je način razmišljanja koji podrazumijeva inicijativu, odgovornost i spremnost na učenje.

- Počnite s malim projektima, digitalnim uslugama ili suradnjama. Učite o tržištu, testirajte ideju - mnogi uspješni poduzetnički pothvati započeli su upravo tako, skromno, ali promišljeno.

Ako vas poduzetništvo zanima, a u njemu biste se htjeli okušati i prije upisa studija, prijavite se na Ideju godine, poduzetničko natjecanje za srednjoškolce. Više o prijavama pročitajte ovdje.

