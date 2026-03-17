Internet o nama zna više nego što mislimo: Stručnjak upozorio što sve otkrivamo na društvenim mrežama

Svaka objava, lajk ili besplatna aplikacija ostavlja trag. Stručnjak otkriva kako osobni podaci s društvenih mreža mogu završiti u pogrešnim rukama.

Dok većina nas bezbrižno provodi vrijeme listajući sadržaj po internetu, iza kulisa čitav tim prati, analizira i zaustavlja digitalne prijetnje. O tome smo razgovarali s Markom Novoselom, voditeljem Detection and Analysis tima, iz Cyber Resilience odjela u Spanu. Marko je ujedno i član stručnog žirija na učeničkom poduzetničkom natjecanju Ideja godine 2026.

Span je poznat po svom sigurnosnom centru i stručnjacima koji 24/7 prate, detektiraju i analiziraju kibernetičke prijetnje i pomažu drugim organizacijama brzo reagirati na sigurnosne incidente.

Riječ je o natjecanju u kojem učenici osmišljavaju poslovnu ideju i izrađuju poslovni plan, a njihova poslovna ideja mora se bazirati na nekoj od novih tehnologija.

deset najboljih projekata dobit će priliku da svoje projekte predstave stručnom žiriju u finalu. Samo jedan najbolji projekt bit će nagrađen studijskim putovanjem u Europi.

Ako se u svojim poslovnim idejama želite baviti pitanjem kibernetičke sigurnosti, saznali smo kako zapravo izgleda rad u tom području i gdje u toj priči mladi imaju prilike razviti vlastite ideje.

Kibernetička sigurnost nikad ne spava

Često rad u kibernetičkoj sigurnosti zamišljamo kao u filmovima, a stvarnost je puno drugačija. Novosel navodi kako ne love hakere kao u filmovima, koji često prikazuju scenarije gdje pojedinac u dvije minute uspije upasti u sustav. Neki napadi znaju trajati po nekoliko dana, čak i nekoliko godina, ovisno o složenosti napada i koju razinu zaštite ima osoba koju se pokušava napasti.

- Za razliku od drugih radnih pozicija, naša poslovna obaveza traje 24 sata, upravo zato što napadači nikad ne spavaju te nas mogu napasti u bilo kojem trenutku. Naš radni dan može početi u 22:00 i trajati do 06:00 ujutro, govori Novosel.

Govori kako smjene u sigurnosnom centru počinju analizom događaja iz prethodnih sati kako bi tim bio spreman za potencijalne prijetnje, a nakon toga slijedi rad na sigurnosnim alatima koji prate događaje na mreži i upozoravaju na sumnjive aktivnosti.

Znate li što o vama zna internet?

Tehnologija napreduje, ali mnoge sigurnosne prijetnje i dalje počinju ljudskom pogreškom, tvrdi Novosel. Većina mladih osoba nije svjesna koliko informacija ostavljaju na internetu, jednim dijelom preko objava na društvenim mrežama, a drugim dijelom načinom na koji ih svakodnevno koriste.

- Ono čega mnogi ljudi nisu svjesni, ne samo mladi, jest da svaka usluga koju koristimo košta, a kada neku uslugu koju koristimo ne plaćamo novčanom razmjenom, to znači da uslugu plaćamo nekim drugim načinom koji je danas većinom upravo preko uporabe osobnih podataka.

Najčešće pogreške događaju se upravo na društvenim mrežama, informacije mogu iskoristiti osobe koje nemaju dobre namjere, navodi Novosel. Kad stavimo neku informaciju na društvene mreže, tu objavu može vidjeti naš prijatelj, ali i osoba koja će pokušati ostvariti druge zlonamjerne ciljeve poput krađe identiteta ili podataka kreditne kartice.

Mogu li srednjoškolci razviti kibernetička rješenja?

Iako je teško konkurirati s iskusnim inženjerima, mladi imaju jednu veliku prednost - svjež pogled na probleme. Ako razmišljate o ideji za poslovni plan, a mislite da nemate dovoljno iskustva da razvite ozbiljno rješenje u području kibernetičke sigurnosti, prema Novoselu, sve počinje s dobrim razumijevanjem problema. Prvo je važno identificirati problem, a tek onda razvijati rješenje.

- Smatram da srednjoškolci odnosno umovi koji još nisu zatrpani nepotrebnim informacijama industrije mogu konkurirati u ovom dijelu te stvoriti ideju koja će biti izvan okvira onoga što mi znamo, navodi Novosel.

Upravo zato natjecanja poput Ideja godine predstavljaju priliku da mladi testiraju svoje ideje i dobiju povratne informacije od stručnjaka iz industrije, smatra naš sugovornik.

Ključna ideja za budućnost: sigurniji korisnici

Unatoč što je tehnologija napredovala, najteže je obraniti samog korisnika i njegovo ponašanje na uređajima, govori Novosel. Korisnik je taj koji će kliknuti i pokrenuti cijelu lavinu iz nepoverljivog izvora.

- Kada bih opet došao u školske klupe i prihvatio se izazova u području kibernetičke sigurnosti, fokusirao bih se na rješavanje problema korisničke sigurnosti, navodi stručnjak.

Za sve one koje zanima posao u ovom području, temeljno znanje su osnove rada računalnih sustava, budući da je kibernetička sigurnost vezana uz općenito znanje o radu mreža i računala, odnosno u takozvano 'sistemaštvo'.

- Preporučio bih učenje osnova, a nakon što ste uspješno savladali osnove, da se fokus prebaci na kibernetičku terminologiju i načine na koji napadači mogu izvršiti svoje napade, kaže Novosel.

Možda za neke od vas koji se prijavite na Ideju godine, smjer kibernetičke sigurnosti može postati i budući profesionalni put i jednog dana biste mogli poželjeti raditi u Spanu. Novosel nam je objasnio kako je Span poznat po isporuci usluge visoke kvalitete svojim korisnicima te zapošljavaju i stvaraju vrhunske inženjere. No, prijava na natjecanje poput Ideja godine može biti prvi korak za sve učenike koji žele razvijati ideje i rješenja u industriji koja oblikuje sigurnost digitalnog svijeta.



