Učenici, prošao je rani rok za prijavu na Ideju godine, ali još uvijek se stignete uključiti u natjecanje

Do 5. travnja se stignete uključiti u natjecanje koje učenike nagrađuje studijskim putovanjem u Europi, a ne ispituje njihovo poznavanje gradiva.

Ideja godine, poslovno natjecanje za srednjoškolce, završilo je s prijavama u ranom roku. On je istekao 15. ožujka u 23:59 sati, no to ne znači da ste zakasnili s prijavom.

Svi koji su se prijavili do isteka ranog roka, dobit će povratnu informaciju žirija natjecanja na njihovu prijavu, kao i priliku da ju poprave. Ako niste iskoristili tu priliku, ne brinite, za vas nema nikakve penalizacije, a prijaviti se stignete do zatvaranja finalnog roka koji ističe 5. travnja u 23:59 sati.

Do tog roka trebate okupiti tim od najviše troje učenika, pri čemu učenici ne moraju biti iz iste škole. Vaš tim može, ali i ne mora imati mentora, nastavnika ili nastavnicu koji će vas voditi kroz proces prijave.

Kako se prijaviti na Ideju godine?

Nakon što okupite tim, započinje ključni dio vašeg projekta - osmišljavanje vaše poslovne ideje. Tražimo poduzetničke ideje koje koriste neku od novih tehnologija kako bi riješile neki problem kojeg primjećujete u svojoj okolini.

Dosadašnji pobjednici su tako, primjerice, osmislili sustav koji pomoću dronova detektira šumske požare prije nego se razbuktaju, aplikaciju koja uz pomoć umjetne inteligencije uživo prevodi znakovni jezik, pametni sandučić koji uz pomoć Interneta stvari javlja kad se u njega umetne pošta, pa čak i sustav za detekciju potresa koji koristi mreže pametnih telefona.

Vaše ideje trebaju biti realno provedive i isplative na tržištu, ali osim toga, ograničenja nema. Dajte mašti na volju, smjestite se u cipele poduzetnika i razmišljajte o potrebama tržišta, a da biste se inspirirali, o svim dosadašnjim pobjedničkim poslovnim idejama možete pročitati ovdje.

Nakon što osmislite svoju ideju, potrebno ju je 'staviti na papir'. U tome vam pomaže obrazac poslovnog plana kojeg možete preuzeti ovdje. Kako biste se prijavili, ispunite ga i pošaljite ga koristeći obrazac dostupan ovdje.

Želite li se istaknuti među kandidatima, uz svoju prijavu možete poslati video ili neki drugi kreativni način prezentacije svoje poslovne ideje. Ako se s poslovnim planom susrećete prvi put, pripremili smo i video vodič o tome kako ga ispuniti.

Imajte na umu rokove

U kvalitetne prijave potrebno je uložiti vrijeme i trud. Iako vremena još imate, nemojte čekati zadnji tren kako biste krenuli s poslom.

5. travanj u 23:59 sati – finalni rok za prijave

u 23:59 sati – finalni rok za prijave 13. travanj – proglašenje finalista

– proglašenje finalista 23. travanj – finale u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine

– finale u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine 24. travanj – doručak, obilazak partnera, odlazak kući

Deset najboljih prijava dobit će poziv da u finalu natjecanja svoje poslovne ideje predstavi stručnom žiriju. Žiri čine stručnjaci sastavljeni od profesora koji se bave poduzetništvom, stručnjaka koji razvijaju modernu tehnologiju i poduzetnika s višegodišnjim iskustvom. Oni će saslušati vaše poslovne ideje, postaviti vam nekoliko pitanja koja će im pomoći razjasniti nedoumice, a potom i donijeti odluku o pobjedniku.

U stručnom žiriju Ideje godine 2026. su:

Frane Šesnić , direktor ZICER-a

, direktor ZICER-a Miro Antonijević , voditelj Odjela za upravljanje učinkom imovine, KONČAR – Digital

, voditelj Odjela za upravljanje učinkom imovine, KONČAR – Digital Helena Popović Petrušić , predavačica na Veleučilištu Effectus

, predavačica na Veleučilištu Effectus Marko Novosel , Detection and Analysis Team Leader, Span

, Detection and Analysis Team Leader, Span Marko Matijević, glavni urednik i osnivač portala srednja.hr

Pobjednike očekuje glavna nagrada - studijsko putovanje u Europi. No, sve finaliste čekaju dva dana provedena u Zagrebu tijekom kojih će imati priliku iz prve ruke vidjeti kako funkcionira zagrebačka poduzetnička scena, ali se dobro i zabaviti. Finalistima i njihovim mentorima osiguran je smještaj, doručak, ručak te večera.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.