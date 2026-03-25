Poduzetnik s hrpom iskustva savjetuje kako pobjediti na poslovnom natjecanju za učenike, nagrada je putovanje

Frane Šesnić, direktor ZICER-a, godinama sjedi u žiriju natjecanja Ideja godine. Ovo su savjeti koje svaki učenik treba čuti prije prijave.

Imati dobru ideju nije dovoljno. To je poruka koju Frane Šesnić, direktor ZICER-a i jedan od članova stručnog žirija na učeničkom poduzetničkom natjecanju Ideja godine 2026, ponavlja svake godine.

ZICER, Zagrebački inovacijski centar, već godinama podupire razvoj inovativnih projekata i mladih poduzetnika u Hrvatskoj. Kao pokrovitelj Ideja godine, natjecanja koje učenicima daje priliku da svoju poslovnu ideju pretvore u stvarnost, ZICER je i ove godine uz učenike koji žele svoju ideju pretvoriti u stvarnost.

Ideja godine natjecanje je u kojem učenici osmišljavaju svoju poslovnu ideju i izrađuju poslovni plan koji se mora temeljiti na nekoj od novih tehnologija. Deset najboljih projekata predstavit će se stručnom žiriju u finalu, a pobjednički tim osvaja studijsko putovanje u Europi. Prijave se zatvaraju 5. travnja u 23:59 sati, obrazac poslovnog plana možete preuzeti ovdje, a prijaviti se možete putem ovog obrasca.

Upravo zato što iz prve ruke zna što razlikuje pobjednički projekt od onog koji se izgubi u masi, razgovarali smo sa Šesnićem kako prepoznati potencijal vlastite ideje, koje greške mladi najčešće rade i zašto se u srednjoj školi već vrijedi odvažiti.

Zaljubiti se u ideju nije strategija

Prilikom osmišljavanja ideje, najbolje je zapitati se rješava li vaša ideja stvarni problem.

- Ako nešto što ste osmislili olakšava život ljudima, štedi vrijeme, novac ili resurse, već ste na dobrom putu, kaže Šesnić.

Potrebno je izaći iz svoje glave i razgovarati s ljudima koji bi mogli koristiti taj proizvod ili uslugu. Prema Šesnićevim riječima, ako kažu da bi im 'ovo stvarno trebalo', to je već dobar znak da vaša ideja ima potencijala.

Poslije toga potrebno je napraviti jednostavan prototip ili koncept - ne mora biti savršen, ideja je da što prije pokažete kako bi rješenje moglo izgledati.

- Pokušajte okupiti tim. Najbolje ideje rijetko nastaju ili uspijevaju same - tim donosi različite vještine i perspektive, govori Šesnić.

No, upravo ovdje mnogi zapnu. Nakon niza godina u žiriju Ideje godine, Šesnić dobro zna gdje učenici najčešće griješe.

- Previše se zaljube u ideju, a premalo razmišljaju o tržištu. Nije dovoljno da je ideja zanimljiva - mora postojati netko tko će je koristiti ili kupiti, tvrdi Šesnić.

Druga zamka je prevelika kompliciranost. Uvijek se pokaže, kaže, da je najbolje rješenje ono koje je jednostavno i jasno. Foto: ZICER

Dobra ideja bez dobre komunikacije često ostane neprimijećena

Pitch je, prema Šesnićevim riječima, prilika da se pokaže zašto je ideja važna i zašto baš taj tim može uspjeti.

- Investitori, partneri i žiri često odlučuju upravo na temelju toga koliko jasno i uvjerljivo predstavljate svoju viziju, da li sami razumijete problem koji rješavate i imate li potrebne resurse za realizaciju, objašnjava Šesnić.

Ono što ga može razočarati čak i kad je ideja dobra je nedostatak jasnoće oko problema koji se rješava, ali i izostanak energičnosti u timu.

- Ako tim sam ne vjeruje u svoju ideju, teško će uvjeriti druge, kaže Šesnić.

Svaka ideja je na početku nesavršena

Za sve koji se pitaju je li njihova ideja uopće dovoljno dobra, poručuje isto: podijelite je s drugima, pokušajte okupiti tim koji može napraviti minimalni prototip i pronađite potencijalnog korisnika. Ako se taj krug zatvori - sve skupa onda ima smisla.

- Svaka ideja je na početku nesavršena. Ali kroz razgovore, testiranje i rad ona se razvija. Često upravo ideje za koje nismo sigurni imaju najveći potencijal, poručuje Šesnić.

Natjecanja poput Ideja godine pružaju iskustvo koje se teško može dobiti u učionici. Učenici uče kako razviti ideju, raditi u timu, prezentirati projekt i razmišljati poduzetnički, a uz to upoznaju mentore, stručnjake i druge mlade ljude koji dijele slične interese. A da danas ima 17 godina, Šesnić zna točno što bi radio.

- Danas bih se sigurno fokusirao na tehnologije koje rješavaju globalne izazove, a to su uvijek energija, hrana, ali i sve izglednije svemirske tehnologije. Osobna strast su mi održiva i pametna poljoprivreda. Mladi danas imaju nevjerojatnu prednost: tehnologija je dostupna svima, a ideja koja nastane u školskoj klupi može vrlo brzo postati globalni projekt.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Sve novosti pratite na Facebook stranici Ideja godine ili nas pitajte putem maila [email protected]. Poslovni plan preuzmite ovdje, a prijavite se putem ovog linka. Kako vam ne bi promaknula niti jedna vijest o natjecanju, pridružite se Facebook događaju Ideje godine.

